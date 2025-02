Stiff Sullivan: «Con mi madre, encontré la belleza en las historias oscuras»

Las redes sociales han permitido adentrarnos en el universo inquietante de la creatividad de Stiff Sullivan –alter ego del autor Carlos Iglesias–, un cortometrajista de terror que acumula más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y más de tres millones en TikTok. Con medios escasísimos, él mismo como protagonista de las obras y un talento increíble ha conectado con fans de todo el mundo con unas piezas inquietantes y sorprendentes. Este éxito le ha brindado la posibilidad de publicar su primera novela, «El día de los perdidos» (Harper Collins), ambientada en Galicia. Ayer, la presentaba en Club FARO donde reconoció que gracias a su madre consiguió «encontrar la belleza en las historias oscuras».

Al respecto, explicó que de niño disfrutó de la biblioteca de sus padres donde conoció obras de escritores como Edgar Allan Poe, Agatha Christie o Conan Doyle, entre otros. A pesar de tratarse de obras que en muchos casos buscaban la verdad en hechos tenebrosos o terroríficos, la madre de Iglesias supo guiarle de niño para encontrar lo bello en aquellas páginas que no podía dejar de leer.

«Me di cuenta de que pasarlo mal despertaba algo bonito y adictivo en mí», añadió para compartir una anécdota de sus viajes en familia. Cuando cruzaban un pueblo en coche «de pequeño les obligaba a parar en el cementerio. Me parecían sitios bonitos y en verdad lo son. A mí me dan mucha paz».

A pesar de confesar su gusto por lo oscuro y terrorífico, reconoció que eso lo siente por ideas o situaciones que imagina y que se quedan en el plano irreal. «Lo real me da más miedo. Las personas somos capaces de lo mejor y de lo peor», indicó.

Presentado por la periodista Nuria Sáinz reconoció que llevaba años soñando con escribir y publicar un libro hasta que un día se animó a proponer a una editorial un volumen de relatos de miedo. Sin embargo, le rechazaron esa propuesta para intercambiarla por otra: escribir una novela.

Si bien al principio dudó si sería capaz, puso su mente en marcha con la máxima marcha y el acelerador neuronal. Como primer paso, curiosamente, se valió de un título que años atrás se le había ocurrido: «El día de los perdidos», justo como finalmente se tituló la novela.

En «El día de los perdidos», ofrece un thriller psicológico por las costas gallegas que parte de la desaparición de la hermana y varios amigos del protagonista, Diego.

Para la novela, señaló que fue clave pasar una temporada en tierras gallegas. «Tiene algo muy cautivador Galicia. Envidio ser de aquí. A nivel cultural es el escenario perfecto para contar una historia. Tiene algo gris para el misterio. Hay silencio; hay alguien que sabe que pasa algo», apuntó. Dentro del imaginario gallego, reconoce que la Santa Compaña le marcó desde pequeño.

También reveló algo que dejó pensativa a la audiencia cuando dijo que cuando vino a Galicia tuvo «un conflicto interno» al sentirse «como un intruso». «De alguna manera siento que aquí estás como en otro mundo. Atraviesas el túnel de acceso (Padornelo) y de repente todo es diferente. Tienes la sensación de aislamiento dentro del mismo país», reflexionó.

Preguntado por el público acerca de lo que más miedo le da, indicó que «lo que más miedo me da a nivel irracional es el mar. Por eso me inspira tanto Galicia. A nivel racional, no es la soledad en sí misma, pero sí la soledad involuntaria, que por cualquier tipo de tragedia te quedes solo involuntariamente y no tengas a nadie». Sullivan también se refirió a la vergüenza de publicar por primera vez. Señaló al respecto: «La vergüenza es un lastre aunque la entiendo». No obstante animó a los presentes a probar suerte con sus proyectos creativos ya que «no tiene sentido tener vergüenza».

Con el sueño de realizar una serie

Stiff Sullivan –Carlos Iglesias– ha cumplido su sueño de publicar un libro y ahora va a por el próximo, realizar una serie de la novela que él no podrá protagonizar por cuestión de edad.

La periodista Nuria Sáinz aprovechó para preguntarle por el origen de su nombre literario, Stiff Sullivan. Carlos explicó que Stiff arranca de cuando era jovencito declinando a ofrecer los detalles a la audiencia.

Unos años después cuando se adentraba en el mundo del audiovisual se percató que ya había un Carlos Iglesias en el cine por lo que optó por apostar por Stigg. En un primer momento se llamaba Stigg y una canción de Greenday.

En aquel momento falleció un batería que le gustaba mucho, James Owen Sullivan (1981-2009), músico fundador de la banda americana Avenged Sevenfold –grupo que tocó en la pasada edición del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo)–, aunque más comocido como The Rev (de reverendo). Por ello, dedicó tomar Sullivan como su apellido literario.