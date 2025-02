«Hay delitos que marcan a fuego la vida de una persona»

En esta nueva entrega de la saga literaria que abrió «La cosecha pálida», Asunta Loureiro, la periodista que se hizo popular a raíz del conocido como caso de los Mouros, se ve envuelta en la trama de los macabros crímenes y en su búsqueda de la verdad, se enfrenta a un dilema esencial: ¿sería capaz de saltarse la ley para hacer justicia? «La última bestia» (Roca Editorial) es una novela que arranca una noche de agosto de 1989 en el que una muchacha de quince años y el hombre que le destrozará el futuro se cruzan en un bosque. Un encuentro que marcará la vida de los dos. Una escena tan brutal que el escritor recpnoce que se sintió fatal escribiéndola, pero que era necesaria para justificar lo que sucedería años después.

-Durante una rueda de prensa, la protagonista, Asunta Loureiro, responde a un insulto de un líder de ultraderecha durante una rueda de prensa con un bofetón, que se hace viral. Pocos días después, aparece muerto, y según avanzan los días, aparecen víctimas. Asunta no solo investiga estos sucesos, sino que se involucra peligrosamente. Parece abonada a los líos.

-Como buena periodista. Me lo pasé muy bien con la primera novela y quería darle una prolongación a la historia. Yo soy profesor de escritura creativa y siempre digo a mis alumnos que sin conflicto no hay historia y el truco para mantener la atención es hacérselo pasar muy mal a los protagonistas. Cuanto peor lo pasan, mejor lo pasa el lector.

-Como en la anterior entrega, emplea dos voces narrativas: la primera persona para Asunta y la del narrador para el resto de personajes. ¿Es una manera de marcar distancias?

-No me lo había planteado así, pero sí, en realidad es una forma de poner distancia. Quería ser muy fiel al punto de vista. Como Asunta es la protagonista, me gustaba ver la historia desde su punto de vista, darle voz propia; y a los otros, desde arriba. De todas maneras, es un narrador omnisciente, es decir, se sabe lo que está pensando el personaje en cuestión, pero no los otros que están en el relato del capítulo.

-Uno de los temas de «La última bestia» es la violación en manada, un tema que, por desgracia, está muy vigente.

-Ha sido bastante duro escribir la primera parte. Tardé meses en escribirla porque creía que tenía que ir con mucho cuidado y no pasar nada. También me interesaba mucho esa mezcla de puntos de vista y crear tensión. El lenguaje que empleo también anticipa la violencia. Llevo publicando desde los 25 años y ha sido la primera vez que he escrito algo que realmente me removía las entrañas hasta el punto de tener que parar. Pero creo que era necesario contarlo. No se pude dejar pasar una violencia tan absoluta, tan salvaje. Yo he intentado mostrarla tal y como es, con toda la crueldad. Creo que era una escena necesaria para justificar lo que vendrá luego, treinta y cinco años después.

-¿Cree que la venganza puede estar justificada?

-No, pero me interesaba tratar cuál era la línea que separa venganza y justicia cuando a alguien le pasan cosas tan terribles como una violación y que el lector pudiera ponerse en la piel de esta persona y que se preguntará hasta dónde llegaría él en su lugar. ¿Todo vale? ¿Dónde ponemos la línea? Pero más allá de tocar un tema tan triste y duro como delicado, y hacer reflexionar sobre ello, mi intención a la hora de escribir novela negra es atrapar al lector: armar una historia con personajes atrayentes, con giros bien construidos, sorprender, que al final, cuando el lector termine la novela, haya disfrutado de su lectura más allá del tema.

-Leyendo las noticias de sucesos parece que la realidad supera a la ficción.

-Para mí la secunda. Además, en muchas ocasiones quienes comenten estos actos tan atroces son menores. ¿Qué clase de educación han recibido en casa? No puedo entender cómo puedes llegar al extremo de no ver a la persona que tienes delante y verla como un objeto. Sinceramente, creo que hay un problema de educación en casa. No puedo entender que alguien que en casa ha recibido una educación de respeto, de ciertos valores, luego salga el fin de semana de fiesta y haga estas barbaridades. No lo puedo entender.

-Le hago la misma pregunta que se hace Asunta: «¿En qué clase de sociedad vivimos que acepta con resignación la violencia?».

-Exacto. ¿Cómo permitimos esto? ¿Por qué no hay más manifestaciones para condenar estos crímenes? ¿Por qué no hay más educación sexual en los colegios? Tienes que ser una persona muy torcida para no protestar contra esto. También hay una situación delicada porque, siendo yo hombre, narro una violación. Yo no conozco a ninguna víctima que haya pasado un trauma como es una violencia tan extrema, pero todas las mujeres que conozco, todas, reconocen que, en mayor o menor medida, haber sido víctimas de acoso sexual en su vida: alguien que en el ascensor se le pega demasiado o alguien que le dice alguna cosa por la calle... Y esto es también violencia también y es espeluznante. Está todo muy podrido.

-La primera parte de la novela transcurre en 1989. La segunda, cuando el crimen que describe ya ha prescrito, lo que marca también la trama.

-Creo que hay delitos que no deberían prescribir jamás. Escuché hace poco decir al escritor Alejandro Palomas que él sufrió abusos sexuales de un cura cuando tenía 8, 9 y 10 años, y que no podía entender que ese delito prescriba porque es algo te marca a fuego la vida de alguien. El daño que se hace a la víctima no prescribe en la vida, ¿por qué el delito sí? No tiene sentido.

-¿En todos nosotros hay una bestia?

-Yo creo que hay que diferenciar entre la crueldad premeditada, es decir, cuando tú haces algo a sabiendas y con premeditación, que es absolutamente imperdonable, y el arrebato, aunque tampoco lo justifique. Mi madre tiene 91 años, tiene alzhéimer y está en una residencia. Si alguien le toca un pelo, yo seguramente salto. En ese momento podría ser yo una bestia. Yo creo que todo el mundo tiene un detonante. Algunos lo tienen muy a flor de piel y otros no llegaremos nunca a descubrirlo. Espero.

-La víctima tiene, además, que hacer frente a la culpa y al miedo, algo que se sigue repitiendo hoy.

-La madre de Blanca, que es una católica radical, la tiene reprimida y siempre está diciéndole que a ver qué hace, qué se pone, que si la ven las vecinas. Blanca es una niña de 15 años en 1989, que vive en una aldea de Galicia y que no conoce nada, y esa noche se escapa de casa para ir a las fiestas de Calixe. Luego, la mandan a Barcelona para desprenderse de ella, algo que antes pasaba y que no era exclusivo de Galicia. La niña tenía un desliz, se decía, y la mandaban al campo o a no sé dónde y, curiosamente, volvía al cabo de nueve o diez meses. Me interesaba contar cómo ella intenta renacer al cambiar de ciudad, pero luego ve a Asunta en televisión dándole el bofetón al hombre que la ha destrozado y se da cuenta de que su vida ha estado vacía y de que necesita hacer algo.

-¿Seguirá aumentando la saga de Asunta Loureiro?

-Yo siempre estoy escribiendo. Estoy con otra novela, pero no es un «thriller», y escribiendo una serie de tres novelitas infantiles a medias con mi pareja, pero aún no tengo claro si escribiré otro «thriller». Lo paso muy bien escribiendo este género, pero se me tiene que ocurrir una historia. Lo que no voy a hacer es obligarme a sentarme a escribir otra Asunta, aunque alguna idea tengo porque me gusta mucho la mitología celta y creo que por ahí hay una mina en la que excavar. Creo que Asunta ha evolucionado. Según va cumpliendo años se va quedando más sola, porque mi labor como escritor es ponerle las cosas difíciles. Ella tuvo problemas con su padre cuando era joven, su madre ha muerto y ella ha ido creando una pequeña familia alrededor con Aurelio, con la Duquesa, con Julia… Me gustaba contar cómo nos vamos formando pequeñas familias con la gente que tenemos a nuestro alrededor y a la que queremos, aunque no sea nuestra familia de sangre.

-Su madre es gallega, ¿ambientar esta saga en Galicia es una forma de estar conectado con sus orígenes?

-Sí. Y por eso firmo estas novelas con su apellido. Es un homenaje a la memoria que ella ha perdido por el alzhéimer. Pero es que también soy un fanático de Galicia. Yo cada año, me escapo unos días a Galicia. Me gusta mucho y me hace muy feliz. Hay algo en Galicia, una conexión con la tierra, que hace que me sienta como en casa. De hecho, me gustaría retirarme ahí.