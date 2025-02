Galicia inicia hoxe os tributos a Rosalía de Castro polo seu aniversario

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) máis a Fundación Casa Rosalía de Castro centran este ano as celebracións con motivo do Día de Rosalía de Castro cuxos actos fortes comezan hoxe. Os escritores propoñen dende o 2010 á cidadanía agasallar un libro en galego entre as amizades.

A AELG, ademais, convida a acudir ao Panteón de Galegos Ilustres, na Igrexa de San Domingos de Bonaval en Compostela, para presenciar a homenaxe á nai das Letras Galegas. A partir das 12.00 horas, Marga do Val lerá o manifesto e despois diversos persoeiros lerán poemas da autora.

Xa para o día grande, mañá domingo, cando se conmemora o nacemento da poeta, a Fundación e Casa de Rosalía convidan de novo a facer un Caldo de Gloria e a participar na Alborada para Rosalía.

Os actos oficiais serán en Santiago e Padrón onde actuarán os Carapaus e Antía Muíño e onde haberá ofrendas florais. En Padrón, haberá degustación do Caldo de Gloria nos locais de vila pero tamén na Casa-Museo onde o cociñará o chef de Rianxo Alberto Carou (O Curral do Marqués). Despois actuará Antía Muíño.

Outro chamamento –que apoia a Asociación de Gaiteiros Galegos– é para que gaiteiros e outros músicos e músicas interpreten «Alborada de Rosalía», unha peza musical composta por ela.