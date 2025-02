O Ateneo Atlántico lanza o Premio Exeria co que repartirá 1.500 euros

O Ateneo Atlántico de Vigo máis a Fundación Xoán Piñeiro lanzan unha nova edición do seu Premio Exeria para narrativa curta. Para esta ocasión, o lema das obras será «Vigo na cabeza».

Co patrocinio de Eduardo Vieira e Bodegas Terras Gauda, convocan a terceira edición. O prazo para enviar os orixinais (que deberán ser inéditos e non premiados noutros certames) comeza o día 1 de marzo. Rematará o 1 de maio deste ano, segundo a información facilitada pola entidade.

As bases poden consultarse na web da organización en www.ateneoatlantico.gal.

Nesta edición, o premio para a persoa gañadora serán 1.500 eurose unha escultura de Cuqui Piñeiro. O fallo do premio está previsto que o dean a coñecer na primeira quincena do mes de xuño.

Autores como Ana Cabaleiro, Lois Alcayde ou Fran Fernández Davila fixéronse co premio nas pasadas edicións. Os seus traballos así como os dos finalistas publicáronse nun libro baixo o paraugas de Galaxia a final do pasado ano co apoio do Banco Santander.

O premio Exeria leva o nome da que está considerada a primeira escritora galega, unha muller do século IV que viaxou da Galicia á Terra Santa. «Itinerarium Egeriae» é o seu libro; é o primeiro libro de viaxes en galego.