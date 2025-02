A Xunta impulsa a reedición dun libro de Álvaro Cunqueiro

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puxo en valor onte a experiencia e a perspectiva do Camiño de Santiago narrada por un dos grandes da literatura galega, Álvaro Cunqueiro, que foi director de FARO. Xosé Merelles presentou na Casa de Galicia de Madrid, xunto co seu director, Luis E. Ramos, a obra «El Camino de Santiago. El libro olvidado de 1965 de Álvaro Cunqueiro», da editorial Alvarellos, impulsada polo Goberno galego para enriquecer a biblioteca sobre temas do Camiño.

Durante a súa intervención, Merelles a importancia e transcendencia da ruta xacobea que non só moveu a milleiros de peregrinos a través dos tempos senón que logrou convencer a institucións e gobernos da necesidade da súa promoción, impulsando o desenvolvemento económico e territorial das comunidades e países polos que pasa.

Subliñou que precisamente a publicación inicial desta obra de Cunqueiro en 1965 foi para divulgar o Camiño de Santiago co gallo da celebración daquel ano santo, efeméride «que reorientou a motivación dos peregrinos» ao sumar, por primeira vez, outras razóns de carácter cultural e turísticas. Ademais, aquel ano realizáronse numerosas obras para mellorar o Camiño.