Las personas con Asperger piden un reconocimiento oficial a su discapacidad

La Confederación Asperger España (Confae) ha pedido al Senado que reconozca al menos un 33% de discapacidad psicosocial a las personas que tienen el trastorno del espectro autista de grado 1, el síndrome de Asperger, por las «dificultades sociales y emocionales» que presentan y que les generan «barreras que deben ser reconocidas y tratadas».

«Una de las principales demandas del colectivo es el reconocimiento formal de la discapacidad psicosocial, ya que actualmente no existe un marco que contemple sus necesidades. El sistema de discapacidad actual no considera su situación porque se basa en categorías de discapacidad, o bien intelectual o enfermedad mental, y esas categorías no encajan con las personas con síndrome de Asperger», indicó el presidente de Confae, Rafael Jorreto, ayer en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad en el Senado.

Jorreto solicitó así, coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que el Senado siga la «misma senda» de diferentes instituciones que han aprobado «por unanimidad» declaraciones institucionales en favor del reconocimiento oficial de la discapacidad psicosocial de las personas con Asperger como el Parlamento de Andalucía, Balear y las Cortes de Aragón, entre otras.

El reconocimiento de esta discapacidad acabaría con las «barreras invisibles» que sufren estas personas y se garantizaría así su plena inclusión, independientemente de su nivel cognitivo, según destaca el presidente de Confae.

Las personas con síndrome de Asperger son verbalmente competentes y no presentan retardo cognitivo ni intelectual, pero tienen características que afectan de forma singular su forma de relacionarse con el entorno, como hipersensibilidad sensorial o relaciones intensas a estímulos sensoriales como luces, sonidos o texturas que las demás personas consideran aceptables, normales y asumibles, tal y como detalló Jorreto.

Por su parte, la secretaria de la directiva de la organización, Eva García Socias –persona con asperger–, relató en el Senado algunas experiencias propias para denunciar el desconocimiento del TEA 1 por parte de la mayoría de la población y profesionales. Recalcó que necesitan que se les reconozcan con un «mínimo del 33% de discapacidad» para poder tener adaptaciones en el trabajo.

«A mí me preguntan si sé cortar un filete. Sí, sé cortar un filete, pero mi dificultad no es cortar el filete, sino comprar el filete, saber dónde encontrarlo, esperar en la cola (...) A veces, si alguien está hablando me quedaré parada una hora sin saber cómo puedo interactuar», denunció García Socias sobre el sistema de baremación.

Jornada en A Coruña

Asperga, en colaboración con la Federación Autismo Galicia, celebrará el próximo sábado en A Coruña el acto institucional y la conferencia titulada «POV: Adolescente y Autista. Crónica en primera persona». Será en la Fundación María José Jove de la ciudad herculina (calle Galileo Galilei, 6).