Ocho millones de españoles tendrán pérdida de visión irreversible en 2030

Cerca de ocho millones de españoles perderán visión de forma irreversible en un lustro, lo que supone duplicar el número de casos en una década, con un coste de 99.800 millones de euros anuales. Estos son algunos datos del estudio «Evaluación de la carga económica de la pérdida de visión y la ceguera legal irreversible en España (2021-2030)» impulsado por la Asociación Mácula Retina. Dicho informe, presentado ayer en el Congreso de los Diputados, prevé que en ese periodo aumenten en un 103% las personas afectadas por las principales enfermedades oftalmológicas en España: glaucoma, retinopatía diabética (RD), edema macular diabético (EMD), degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y alta miopía (AM), muchas de ellas, asociadas al envejecimiento.

El estudio indica que Galicia es la cuarta comunidad con mayor prevalencia de discapacidad visual, con un 2,76% de su población afectada. Por delante se sitúan Extremadura (3,59%), Castilla La Mancha (3,20), y Castilla y León (2,9).

Los resultados indican que para el año 2030, la población afectada por estas patologías aumentará hasta 7,99 millones de pacientes, lo que representa duplicar los casos (103%). El coste anual de todas las patologías ascendería a 10.000 millones de euros (99.800 millones en una década), destacando que los costes directos no sanitarios (44%) y la pérdida de productividad (38%) representan los mayores componentes de la carga económica. Las patologías con mayores costes acumulativos en una década serán el glaucoma (33.600 millones de euros) y el edema macular diabético (19.800 millones de euros), con un notable incremento en los costes relacionados con la retinopatía diabética (703%), y el edema macular diabético (317%) en comparación con 2021.

Campaña

Para reducir estas cifras, la Asociación Mácula Retina pone en marcha, en colaboración con las sociedades científicas de oftalmología y los principales grupos de investigación en ingeniería de tejidos, la campaña #CuraLaCeguera, que incluye un plan integral cuyo objetivo es revertir algunos tipos de ceguera en una década y «convertir a España en un referente internacional en la ingeniería de tejidos para la visión». La entidad explica que la investigación ya está lista para iniciar una fase preclínica que conduciría a la solicitud ante las agencias regulatorias de un ensayo clínico en España en tres años si se cuenta con financiación suficiente y estable.

La presentación de este plan, que cuenta con el respaldo de los tres principales grupos de investigación nacionales en ingeniería tisular y de las sociedades científicas de oftalmología, contó con la presencia de Dennis O. Clegg, codirector del Centro de Biología e Ingeniería de Células Madre de la Universidad de California, y Cristelle Monville del Institute for Stemcell Therapy and Exploration of MonogenicDiseases de la Universidad de Paris-Saclay, dos de los mayores investigadores en células madre para la visión. Ya se está trabajando en la creación de bioimpresoras para la visión y en retinas in vitro a partir de células madre. En la jornada también se han presentado las últimas investigaciones que se están realizando en España en ingeniería tisular para la visión.

La discapacidad visual es más incisiva en mayores de 50 años, representando el 65% del total. Factores genéticos y ambientales son las principales causas de este riesgo. «Las enfermedades retinianas son una de las principales causas de ceguera en nuestro medio. En concreto, la degeneración macular asociada a la edad, tanto su forma seca como su forma húmeda, así como el edema macular diabético, son en estos momentos las principales causas de discapacidad visual tanto en personas en edad laboral como en personas de más de 65 años», afirma el doctor Alfredo García Layana, presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV).

Según este especialista, actualmente contamos con grandes avances en el tratamiento de las enfermedades retinianas basadas fundamentalmente con fármacos antiangiogénicos. Sin embargo, estos tratamientos no consiguen frenar completamente la progresión de la enfermedad ni en muchas ocasiones revertir los daños causados. «Las terapias avanzadas como la celular, la bioingeniería médica o la génica se presentan como nuevos tratamientos que pueden aportar grandes soluciones a los pacientes», añade.

Gestión de los factores de riesgo

Además, el informe urge a controlar la gestión de factores de riesgo, como el control de la diabetes, y en aumentar el acceso a tratamientos oftalmológicos para reducir el crecimiento proyectado de la carga económica. «Estamos ante una situación alarmante que exige una respuesta urgente. Desde nuestra Asociación, queremos contribuir activamente a crear conciencia sobre el grave impacto que estas enfermedades tienen en la sociedad. Es fundamental coordinar esfuerzos entre las administraciones públicas, y contar con el respaldo de las asociaciones de pacientes para encontrar soluciones efectivas que nos permitan afrontar este desafío de manera integral», demanda Jacinto Zulueta, presidente de la Asociación Mácula Retina.

En la misma línea se expresa el doctor García Layana: «Pese a que cada vez tenemos mejor control de la diabetes, debido al aumento de edad de los pacientes y a los cambios en la dieta, el número de diabéticos está aumentando exponencialmente. Eso hace que el número de pacientes que desarrollan complicaciones por esta patología vaya a ir en aumento. Por eso es necesario implementar medidas de prevención, no solo de tratamientos cuando esto ya ha aparecido. Es fundamental nuevamente la colaboración entre Atención Primaria y atención especializada. Necesitamos implementar medidas como el cribado con sistemas de teleoftalmología. Tenemos que tener sistemas de lectura con inteligencia artificial para mejorar los flujos».

Desde la Asociación Mácula Retina destacan la importancia de la salud visual «para una vida plena y activa». «Ver bien nos conecta con el mundo, facilita el aprendizaje, impulsa nuestra productividad y nos permite disfrutar de cada momento. Sin embargo, en una sociedad que envejece y enfrenta un aumento de enfermedades crónicas, cuidar nuestros ojos es más importante que nunca. La pérdida de visión no solo afecta a la persona, sino también a su entorno, generando grandes costes emocionales, sociales y económicos. Proteger la salud visual significa apostar por una mejor calidad de vida para todos, garantizando que nadie quede atrás por problemas evitables o tratables», añade Zulueta.

La Asociación Mácula Retina reconoce que la erradicación de la ceguera prevenible en 2035 es «un objetivo ambicioso, pero alcanzable si se combinan estrategias efectivas de prevención, tratamiento e innovación tecnológica». Pero para garantizar que estos avances lleguen a quienes más los necesitan, añade, es fundamental el compromiso de los gobiernos, la comunidad científica y las organizaciones de salud.