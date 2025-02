Emilio Aragón: «Tengo la suerte de vivir una abuelidad maravillosa»

Con más de cuatro décadas de trayectoria como contador historias desde el humor, el entremetiendo, la música y ahora la literatura, Emilio Aragón acaba de publicar su primera novela, «Telmo Lobo. El misterio del capitán» (Alfaguara), un relato de aventuras para niños a partir de 9 años (y hasta 99) que presentó ayer en Club FARO, en un acto en el que dialogó con el periodista Rafa Valero, y contestó más tarde a preguntas de algunos de los asistentes que llenaron el aforo de la sala de conferencias del museo MARCO.

«Tengo la suarte de vivir una abuelidad maravillosa», manifestó para explicar el origen de su debut como novelista en las historias que suele contar a sus nietos y en la propuesta directa de una de ellas, Aruca, que le animó a plasmar en una novela los relatos que le cuenta. «Saramago empezó a escribir a los 56 o 60, yo voy un poco más tarde», comentó el humorista que en abril cumplirá los 66.

Habituado a dirigir guiones, series de televisión, cine y teatro, expresó que el proceso creativo es el mismo: «Hay una fase de alegría por arrancar el proyecto, de dolor cuando se te atascan las ideas y yo, que soy muy autocrítico, pienso que soy un fraude, y finalmente el momento en que de ese manantial que se había secado vuelven a salir gotas de agua y continúas el proceso hasta el final».

Se confesó «hijo» de Verne, Dumas, Stevenson y Blyton y comentó que escribe desde hace años como ejercicio; de hecho Espasa editó hace años una serie de relatos suyos. Como músico que es, habló de la importancia de la musicalidad a la hora de escribir: «Alguien dijo que García Márquez no era un intelectual, sino un artista; creo que pinta o compone con palabras».

Sobre su primera novela, de la que adelantó que habrá un segunda parte y tal vez una tercera, narra la aventura de un niño, sus dos hermanos y una amiga en busca del padre del protagonista, quienes se han de enfrentara a ratos y superar miedos. Tiene alusiones ‘Mobby Dick’ y un personaje, el capitán Bebo (así es como le llaman al autor sus nietos), inspirado en su padre, que era «un lector empedernido que escogía muy bien sus lecturas y que llegó a firmar con pseudónimo dos libros, ‘La providencia y ‘Mientras duermes’».

Fue su padre, Emilio Aragón como él, quien le sugirió leer un relato de Saramago, ‘La flor más grande del mundo’, al que le compuso un cuento sinfónico. Recordó al Nobel de Literatura portugués en una esquina de El Corte Inglés leyendo un pasaje de uno de sus libros y diciendo: «No está mal». «La creación es siempre un ente vivo; yo no suelo ver las cosas de audiovisual que he hecho porque con el tiempo hay cosas que creo que las haría distintas», expresó Aragón.

Para hacer un breve repaso por su trayectoria, Rafa Valero le fue mencionado palabras:

Milikito: «Le tengo mucho cariño, mi mujer guarda la última nariz con la que actué. Fueron dos años y medio trabajando con mis padres y mis tíos en los que aprendí mucho oficio. Luego volé». ‘Ni en vivo ni en directo’: «Tenia 22 años, presenté el guión a TVE y a los meses ganó Felipe González y pensé que se perdería el proyecto. Hay un compañero que aún lleva en su cartera la foto del equipo». ‘VIP’. «Tomás Sumers me llamó para un concurso de chistes en Canal Sur. El piloto tuvo un 80 de share y Valerio Lazarov me llamó cuando arrancaba Telecinco». ‘Cuidado con Paloma que me ha dicho que de goma’: «Fue una apuesta con un amigo de una emisora de FM a que se podía hacer un disco de humor con música seria. Grabamos diez canciones; nos sobrepasó, en esa época estaba centrado en los platós y ahí se quedó». ‘La Oca’: «Un formato que funcionaría bien hoy en día. Eran grabaciones extenaentes, llegué a quedarme dormido de pie». ‘Médico de familia’: «Lo han repuesto en Netfilx y hay adolescentes que lo están descubriendo. Cinco años de recuerdos bonitos. 14 millones de espectadores. En el ecuador tuve que parar».

‘Godspell’, su musical con Antonio Banderas

Emilio Aragón también presentó en Club FARO ‘Godspell’, el musical que dirige y que coproduce con Antonio Banderas y que estará en Vigo, en el Teatro Afundación del 20 al 23 de marzo próximos, siendo la ciudad olívica la única plaza gallega de la gira que están realizando por España .Habló del inicio de su proyecto con Banderas como algo no buscado, como una «sincronía de la vida». Coincidieron en los camerinos en la última entrega de un programa que hizo en pandemia para Movistar Plus. «Hablamos de que un día podíamos hacer algo juntos, le dije que llevaba tiempo pensando en ese musical y me comentó que estaba firmando los derechos».El espectáculo, un clásico de Broadway de los años 7o, está basado en el evangelio de San Mateo. «Cualquiera de sus parábolas son universales», comentó Emilio Aragón, que se encargó de hacer unos cambios a la obra original para adaptarla a la actualidad. Cinco actrices y cinco actores en escena, músicos en directo y cinco estradivarius son algunas de las cifras de un viaje maravilloso en el que espectador se va a divertir y a emocionar».