«El oficio del cine tiende a la deshumanización muchas veces»

-Llevar adelante «Segundo Premio» costó mucho. Al final logró la Biznaga de Plata y tres Goyas.

-Fue un proyecto difícil de armar, muy dramático. El productor Cristóbal García arrancó con él hace seis años y le costó financiarlo. La película tuvo como director primero a Jonás Trueba. Se iba a rodar en septiembre y octubre de 2022 pero Jonás dejó el proyecto. Cristóbal contactó con Isaki Lacuesta que aceptó pero cambiando completamente el planteamiento. Hizo un guion nuevo. La producción fue compleja, con muchas caídas de personal. Yo entré en el proyecto porque salió otra persona. Conmigo dentro, aún hubo otros dos retrasos más para el rodaje.

-Después de esas complicaciones, una vez se recogen los premios destacados que han ganado. ¿Cree que las entidades financieras o la administración cambiarán su forma de valorar proyectos?

-No sé qué responder. No sé las administraciones cómo reflexionan al respecto. Son una parte importante para financiar un proyecto pero no la única. España es un país donde se apoya la industria audiovisual menos que en otros de nuestro entorno. En Francia, Italia y Reino Unido se apoya más, no necesariamente con ayudas directas. Ahora mismo una fórmula de financiación es mediante desgravaciones fiscales para invertir en cine. En Canarias y Euskadi se duplican estas desgravaciones con respecto a España. Eso promueve que más de la mitad de las películas que se ruedan en España, se gravan en Euskadi o Canarias. Eso provoca un movimiento de industria increíble. Yo voy a rodar ahora en Canarias y no tengo gente. La gente no acaba de ver la riqueza que genera esta industria. Nosotros peleamos por que se amplíe el porcentaje a nivel estatal de estas desgravaciones. Con ellas se puede apuntalar la financiación de una película. Ahora mismo la industria está muy concentrada en Madrid, Euskadi y Canarias.

-¿Qué proyecto tiene ahora entre manos?

-«La cena», con la misma productora de «Segundo Premio» y que dirigirá Manuel Gómez Pereira y protagonizarán Mario Casas y Alberto San Juan. Es una comedia sobre la Guerra Civil y un proyecto muy ambicioso. Estamos en la mitad del rodaje.

-¿En qué se fija a la hora de elegir un proyecto?

-Es muy difícil escoger donde trabajar. Yo soy el técnico que más permanece en el proyecto. Soy el primero en entrar y el último en salir dentro de los trabajadores freelances. No puedo escoger porque me llegan proyectos fantásticos que me pillan en la preproducción o rodaje de otros. Después de «La cena», tengo otro filme hasta agosto y es privisible que en octubre comience otro hasta 2026. En lo que me fijo es en quien está detrás del proyecto. Es un oficio que tiende a la deshumanización muchas veces, hay una cultura de trabajo a corto plazo. Yo lo que quiero es ser amigo de los productores.

-A parte de los premios, ¿que supuso «Segundo Premio» ?

-Fue un proyecto tan sentimental y delicado que el sentimiento de comunidad en esta película yo nunca lo había vivido así antes con otras. Aunque no ganarámos ningún Goya, el habernos juntado para la gala fue fantástico. Ahora estamos nominados a los Platino.

-De pequeño, ¿ya sentía curiosidad por el cine?

-Siempre me gustaron las películas. Nadie en mi entorno era aficionado. En la adolescencia me empezó a gustar más pero nunca pensé en dedicarme al audiovisual. Inicié una carrera que fue un fracaso. Animado por mi mujer hice un módulo de Imagen y Sonido y ya empecé a trabajar en Producción hasta hoy.