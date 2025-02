El libro de la poesía natural de Galicia

«GEA», una de sus anteriores obras fotográficas con los paisajes más hermosos del planeta, se ha convertido en uno de los libros de naturaleza más vendidos del mundo. Ahora, su autor –Pío Cabanillas– regresa con «Orígenes».

«Este libro es un itinerario vital», explica. Para elaborarlo recorrió unos 60 lugares que fueron «especiales» para él. «Es una especie de autobiografía de naturaleza y de experiencias desde niño hasta ahora. Son lugares que me han supuesto algo especial por la compañía, el recuerdo de mis padres o por momentos personales míos», confiesa.

Detalle en Cabo Udra en el libro. | Pío Cabanillas

Su padre, ministro de Franco y la UCD, le inculcó la fotografía

El título está repleto de simbología. En primer lugar, pretende que sus dos hijas conozcan aquellos espacios que han marcado su biografía. Como segundo punto, recuerda cómo su padre –Pío Cabanillas, ministro de Información en la dictadura franquista hasta que el propio Franco lo destituyó por considerar que era demasiado aperturista; y ministro después con la UCD– le inculcó el amor por la fotografía.

«De niño salía todos los fines de semana de excursión con mi padre a ver palacios, castillos y lugares de la naturaleza. Él tenía siempre una máquina de fotos en la mano y para mí se convirtió en el símbolo de mi padre. Después , como a todos los niños, ya me regalaron la primera cámara en la Primera Comunión, una Kodak Instamatic de aquellas. Desde ahí no he parado de hacer fotos», rememora el artista.

Imagen de Pompeán, Meis. | Pío Cabanillas

Presencia gallega en el libro

Advierte que «Orígenes» no es un libro con los «sitios más bonitos de España». En lugar de ello, capta un detalle de sus lugares preferidos para «descontextualizarlos». Así, no vemos Cabo Udra en Bueu en su esplendor, sino unas piedras con agua que evocan momentos.

«Todos tenemos lugares a los que queremos ir cuando estamos pasando un momento complicado o queremos estar solos o pensar. Son lugares para encontrarnos. Yo busco eso en la naturaleza. Yo cogía el coche e iba hasta allí para quedarme mirando las Ons y las Cíes», detalla Cabanillas.

Pío Cabanillas / FDV

Además de Udra, ha elegido otros tres lugares de Galicia, que considera su «tierra» a pesar de haber nacido en Madrid. Los espacios seleccionados son la cascada de O Ézaro, las Fragas do Eume y Pompeán, en Meis.

La explicación de cada foto es especial. «Para mí las cascadas siempre han sido mágicas. La gente se centra mucho en el agua pero a mí me importaban los tonos y el fondo de roca para contraponer lo que fluye y desaparece (el agua) frente a lo más fijo o eterno que es la roca. La vida en el fondo es eso. Yo veo la cascada como el espacio donde se proyecta la vida, que es el agua», explica.

Confiesa que si se dejara llevar, «haría todo el libro por Galicia; cosa que haré en un futuro». En broma añade que «con este libro, se va a cabrear mucha gente de Lugo y Ourense por no incluirlas. Mi madre era de Ourense y hasta me casó el obispo de Mondoñedo».

Fragas do Eume, fotografía de Pío Cabanillas. / Pío Cabanillas

Además de la poesía visual, la obra incluye poemas de señalados escritores españoles. «Es parte de la tradición familiar. Mi tío abuelo era Ramón Cabanillas y mi tío político, José Ángel Valente. La poesía ha estado siempre muy presente en casa. Poesía y fotografía tienen mucho en común porque consisten en volcar sentimientos que tienes dentro», defiende.

Entre los poetas elegidos, notable presencia de autores de izquierdas, incluidos Alberti y Miguel Hernández, sobre lo que le preguntamos para conocer su idea sobre el empleo de la poesía como arma de conciencia social y política.Al respecto responde categórico que «si ideologizamos la poesía hacemos un flaco favor a estos poetas y su mensaje. La poesía es arte, belleza, introspección pero no política; la política la destroza. En cualquier caso, yo soy un fotógrafo que estuvo en política; no un político que hace fotos. Yo ya no quiero saber nada de la política».