Una investigación cuestiona la tesis sobre los orígenes del pazo de Meirás

¿Acogieron los terrenos del pazo de Meirás una fortaleza defensiva en el siglo XIV? Una investigación de la conservadora de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Xulia Santiso, cuestiona ahora esta afirmación, fundamentada en la existencia de una lápida en la capilla de As Torres que honra al misterioso personaje que, supuestamente, habría ordenado construir ese baluarte: Roi de Mondego.

La historiadora y museóloga rebate ahora esta aseveración y deja en entredicho el pasado fortificado de Meirás en base a dos documentos del fondo de la familia Pardo Bazán que probarían que, en realidad, la lápida de Roi de Mondego no se labró para colocarla en la capilla de Meirás. «Ás veces, a repetición dun dato acaba por darlle veracidade; pero reconstruír a historia significa valorar de xeito crítico todos os datos», apunta.

El primero de estos documentos, que pueden consultarse en el Arquivo de la Real Academia Galega, tiene a un cura por protagonista: Pedro de Bergondo. Este rector y comisario de la parroquia de San Xiao de Mondego dejó constancia en un escrito del 7 de julio de 1630 de la fundación de un mayorazgo y la constitución del vínculo en Meirás. Es decir, de su decisión de destacar esa propiedad y vincularla para que no se pudiese deshacer.

El segundo documento data de unos años después. Se trata de una licencia concedida en julio de 1634 a los herederos de Pedro de Bergondo por parte del conde de Lemos para construir una capilla al lado de la iglesia de San Julián de Mondego: «Evidentemente, está é a procedencia da lápida de Roi de Mondego que agora está na capilla das Torres», concluye la historiadora.

Para Xulia Santiso, la explicación de cómo acabó la lápida de Roi de Mondego en Meirás es sencilla, «el empeño en mejorar» inherente a un mayorazgo. Y para ello hay que tirar del hilo de esta propiedad familiar desde la constitución del vínculo y el nombramiento de la primera heredera, María Patiño, hija de Pedro de Bergondo.

La herencia pasó por los Taibo del señorío de Dexo y los de la Torre de Rivadeneyra y los Pardo de Cela y, de ahí, al abuelo paterno de Emilia Pardo Bazán, Miguel Pardo Bazán, que mejoró la propiedad, incendiada por los franceses en 1809. Su hijo, José Pardo Bazán, dio más pasos para incrementar el valor de la propiedad con nuevas adquisiciones y un movimiento de especial relevancia en este caso: el traslado de la capilla de San Xián de Mondego «a la casa de Meirás», tal y como consta en el informe favorable del cardenal García Cuesta, que en 1864 permitió mover el templo.

Años después, en 1909, las herederas de José Pardo Bazán dejan constancia en otro documento dirigido al arzobispo de Santiago que «teniendo en uso una capilla» en su casa de Meirás, construyeron otra «más conveniente al culto» para la que pedían bendición, en alusión a la existente ahora en As Torres. «Roi de Mondego non foi enterrado en Meirás. A súa lápida estaba na iglesia de Mondego e cando o pai de Emilia retirou a capela de alí trouxo tamén a lápida. No momento que fixeron a nova capela incorporaron esa lápida para incrementar a solemnidade do predio. Tes unha lápida do século XIV e a incorporas, por suposto», reflexiona Santiso.

Esta especialista llama la atención sobre el aspecto más relevante que releva este hallazgo: la falta de una investigación rigurosa sobre el pasado de As Torres : «Os últimos oitenta anos están moi bien estudiados, pero queda moito por facer sobre os, como mínino, catrocentos anteriores», apunta esta especialista, que hace suyo un consejo que recibió de su mentor, Xosé Ramón Barreiro, el de dudarlo todo e ir siempre a las fuentes primarias.

Santiso espera que esta investigación, que puede consultarse en la web de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, arroje algo de luz: «¿Existió realmente una fortaleza? , ¿quién era Roi de Mondego?, son algunos de los interrogantes que aguardan una respuesta.