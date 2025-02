Os problemas de vivir soa saltan ao escenario

«O obxectivo da peza é divertir pero que a xente quede pensando en que cousas foron cambiando e cales quedaron ao redor do papel da muller na sociedade. Queremos chamar a atención sobre a soidade: non é o mesmo estar soa porque queres que estalo porque non che queda outra», sinala a dramaturga Paula Carballeira (Premio Nacional de Literatura Dramática 2023).

Un momento da peza. | Ch.L.

Xunto a María da Pontragha e Vero Rilo, Carballeira acode ao Auditorio Municipal de Vigo para poñer en escena hoxe, a partir das 20.00 horas, «Mulleres que viven soas», unha coprodución da compañía Berrombambán e da FIOT de Carballo. As entradas están disponibles en Giglon.

Paula Carballeira, a actriz e dramaturga, fíxase primeiro nos clichés sobre os que traballa a obra: «Hai moitas crenzas ao redor das mulleres que viven soas como que teñen artes ocultas, que son mulleres misteriosas... Esas crenzas dan lugar a rumores, pero tamén á marxinación social. A partir da obra de Shakespeare («Macbeth») e das súas bruxas ampliámolo para o espectáculo».

Ademais das lembranzas shakesperianas e do seu teatro isabelino a peza presenta tamén teatro documental e standup comedy (reflexión cómica das propias vivencias). En definitiva, «teatro híbrido», como ben sinala a web de Berrobambán.

A pegada do teatro documental non é unha etiqueta para quedar ben. A obra bebe das entrevistas a mulleres que viven soas e que xa antes empregara Carballeira para o podcast homónimo. «Hai cousas que se repiten nas entrevistas e que me chamaron a atención como o de opinar que son donas do seu tempo ou o de valorar o silencio ao chegar á casa», engade a creadora artística.

Pero por riba de todo, convida a reflexionar sobre o medo atávico ás mulleres independentes. «Foi variando moito nas xeracións. Eu teño 52 anos. Para moita xente da miña xeración para atrás o feito de non ter parella, de non vivir con ela, dá que falar por non ser o habitual. Unha muller que non dá explicacións, que leva adiante a súa propia vida revelábase contra a orde establecida. Iso daba un pouco de medo» a algúns estamentos sociais, sinala a dramaturga.

No espectáculo teatral, as consideracións do pasado están peneiradas polo tamiz actual da compañía. «Interesábanos chamar a atención sobre a gran cantidade de mulleres en Galicia que viven soas, case 200.000. Para a xente máis nova, os problemas son outros. A súa cuestión non é tanto dar exemplo nin rebelarse contra a orde. Agora, se vives soa está moi ben visto pero hai outros problemas. Se non podes vivir independente é polas eivas económicas», resalta Carballeira.

A reflexión non vén da man do drama senón do «humor para darlle a volta ás cousas», engade. Nese fin, outras ferramentas son necesarias. «Hai unha parte da obra na que contamos un pequeno conto empregando sombras sobre unha tea. Xogamos coa evocación pero sen o plano misterioso», engade a dramaturga e directora.

Así, o público tamén verá proxeccións, escoitará voces en off das mulleres dos podcasts ao tempo que a iluminación terá un toque circense.

A escenografía vai trasladarnos ao interior fun fogar. «É como se entrases nunha casa na que ves as cortinas de fondo sobre as que se proxectan imaxes. Tamén hai cadeiras de diferentes estilos para dar a idea da heteroxeneidade do interior das vivendas e moquetas no chan para reforzar a idea dun interior», sinala Carballeira.

A peza naceu no 2019 nunha sesión especial para o Maratón de Cuentos de Guadalajara a onde foi convidada. «Alí, cada edición é temática. Naquel ano, dedicáronllo ás bruxas. Eu aclarei que non tiña nada sobre meigas pero si sobre mulleres que habitan soas. Ao final, participei e deume para pensar por que tiña tantas historias sobre esta temática. Decidín facer un podcast que tivo moi boa acollida. Despois, pensamos levalo á escena pero nun espectáculo teatral», conclúe Carballeira.