Pablo Bustinduy: "Confío en que la ley de familias, con la renta por crianza, se apruebe de forma inminente"

Prácticamente en cada una de sus intervenciones, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defiende la necesidad de aprobar en España una renta universal por crianza, para reducir los problemáticos índices de pobreza infantil. En esta entrevista insiste en este propósito y en algunos otros frentes que tiene abiertos.

La ley de familias, que incluye la prestación por crianza, se aprobó hace un año pero está paralizada en el Congreso. ¿Por qué no avanza?

Porque las mayorías son complejas y todavía no hemos conseguido conformar una mayoría parlamentaria para que vea la luz. Mi responsabilidad es conseguir los votos para que salga adelante. Es una ley de una urgencia absoluta, por las medidas de protección social que implica. La Encuesta de Condiciones de Vida ha indicado, una vez más, que la pobreza infantil es un problema estructural. La democracia tiene una deuda con las familias: la conciliación no puede ser una carrera insalvable de obstáculos y, por tanto, confío en que consigamos cuanto antes aunar esa mayoría y que una ley tan necesaria vea la luz cuanto antes.

Si la negociación no avanza, ¿se plantea que algunas de medidas, como la renta universal o el permiso retribuido parental de ocho semanas, se aprueben por real decreto?

La primera prioridad es que salga la ley porque es la mejor manera de conseguir una protección coherente y de amplitud suficiente y este ministerio defiende de manera vehemente la prestación universal por crianza y el resto de medidas. Dicho lo cual, la prioridad esencial es la protección social de las familias, con lo cual yo contemplaré todas las alternativas que sean necesarias para conseguirlo. Pero creo que la mejor manera de hacerlo es que se apruebe la ley y confío en que se haga de manera inminente.

"Estamos a la espera de poder aprobar, de manera inminente, el real decreto de comedores escolares"

Otro tema en el que está trabajando es el veto a la publicidad infantil de alimentos insanos. ¿Cuándo llegará?

La exposición a publicidad de este tipo de productos está demostrado científicamente que es uno de los factores determinantes en la conformación de malos hábitos que tienen una incidencia directa no solo en los índices de obesidad infantil, sino en todo el desarrollo. El informe Aladino indica que se ha reducido la obesidad infantil, pero la mejora no ha llegado a las familias de menor renta, que son las que están más expuestas a este tipo de publicidad y, por tanto, es una prioridad, porque hemos constatado que la autorregulación de la industria no ha funcionado. Y respecto a los tiempos, estamos a la espera de poder aprobar, de manera inminente, el real decreto de comedores escolares y, a continuación, vamos a arrancar el trabajo sobre la publicidad.

¿Qué regulará el decreto sobre los comedores?

Que cinco comidas a la semana estén garantizadas, sean saludables y que todos los niños, independientemente del barrio en el que vivan o de la familia en la que hayan nacido, tengan acceso a una alimentación equilibrada.

Estamos trabajando en el desarrollo de la primera estrategia estatal sobre la soledad, que no es algo que vivan exclusivamente los mayores

Otro de los problemas sociales más acuciantes es la soledad, que afecta a los mayores, pero también a los jóvenes. ¿Están trabajando en alguna medida específica en este ámbito?

Sí, en el desarrollo de la primera estrategia estatal sobre la soledad. Es muy importante incidir en ese mensaje. La soledad no es algo que vivan exclusivamente las personas mayores, ni mucho menos. Es algo que tiene muchas causas y que además no hay que estigmatizar, porque una cosa es la soledad y otra la exclusión.

¿Qué políticas llevará a cabo para afrontar que cada vez se viven más años y que sea en buenas condiciones?

Efectivamente, las políticas públicas, desde el urbanismo al transporte, tienen que adaptarse a esta nueva realidad demográfica y permitir las condiciones en las que los vínculos comunitarios y los lazos sociales sean esenciales. Y hay un aspecto fundamental también: luchar contra el edadismo. Debemos replantearnos cómo nuestro contrato social hasta ahora no ha sido pensado para incluir y fomentar el bienestar de las personas mayores, que cada vez representan una parte más importante de nuestra sociedad.

El curso de tenencia de perros se podrá hacer online, será gratuito y habrá una plataforma pública para poderlo hacer

Otro tema pendiente es el desarrollo de la ley de bienestar animal.

Efectivamente, la ley requiere de un desarrollo reglamentario muy amplio, de 25 artículos, que tiene que hacerse en coordinación con las comunidades. Estamos en ese trabajo, que afectará a partes importantes de la ley, como es el curso de tenencia de perros, que se podrá hacer online, será gratuito y habrá una plataforma pública para poderlo hacer. Y también se tiene que desarrollar, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil. Espero que ese desarrollo pueda ver la luz este año, cuanto antes.

Otro de los frentes abiertos es contra las aerolíneas ‘low cost’ por prácticas abusivas. El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, ha arremetido contra usted, con descalificaciones como “payaso” o “político estúpido”. ¿Cree que cumplirán sus amenazas y subirán los precios de los billetes debido a la multa?

Tanto la campaña de denigratoria que ha lanzado Ryanair, que se califica por sí sola, como las amenazas públicas de que van a subir los precios, cosa que llevan haciendo años, tienen como objetivo último amedrentar a un ministerio que les ha dicho que la ley que protege los derechos de los consumidores debe respetarse y que no pueden incurrir en prácticas abusivas como cobrar por el equipaje de mano o por sentar a las familias con sus hijos.

Pero, ¿subirán los precios?

Amedrentarme no lo van a conseguir y eso lo saben. Y respecto a su política de precios, ahora dicen que, si tienen que dejar de cobrar por el equipaje de mano, van a subir los precios. Pero cuando empezaron a cobrar por el equipaje de mano no los bajaron. Los precios no han dejado de aumentar en los últimos años. Lo que han encontrado es un nicho de negocio que es ilegal y extraordinariamente lucrativo. Y ellos defienden sus intereses, que son los beneficios que han multiplicado por 10, y yo defiendo los intereses de los consumidores.

