«Marilyn es un coñazo, maldigo el día en que decidí escribir este libro»

Detesta usted a Marilyn Monroe, ¿por qué, entonces, una novela en torno a ella?

Yo no he escrito una novela sobre Marilyn Monroe. No, no, no, no. Es una novela sobre Los Ángeles en 1962 y, en este marco, ella es un personaje menor. Era una mujer caprichosa, estúpida, superficial, pretenciosa, usurera, una prostituta en todos los sentidos posibles. Y además su relación con John F. Kennedy no fue gran cosa. De modo que Marilyn, para mí, no fue más que un punto de partida para hablar de Los Ángeles en 1962.

Dice usted que no hay ningún misterio en torno a su muerte, pero el libro sugiere lo contrario. ¿Por qué ha querido jugar al despiste?

No hubo ninguna conspiración, no fue asesinada. Fue exactamente lo que pareció: una sobredosis accidental. Tenía una tremenda adicción al Nambutal, las pastillas que tomaba para dormir, y bebía cantidades industriales de alcohol. De modo que fue esa combinación mortal de sustancias lo que la mató.

¿Por qué cree que tanta gente siga creyendo que se nos oculta algo sobre su muerte?

Porque la gente es idiota. Porque a la gente le encanta retozar en el drama todo el tiempo. Por internet, que es una herramienta de Satán en la Tierra, falso alimento para almas pobres que están desesperadas por encontrar sentido a sus vidas y tratan de llenarlas con las vidas de los demás. Marilyn no significó nada para John F. Kennedy, no se acostaron más de seis o siete veces en unos cuantos años y en todo ese tiempo probablemente no hubo más de una hora de sexo, entre otros motivos porque Kennedy era un hombre-de-dos-minutos, no duraba más, esa es la verdad.

¿Debemos esperar alguna sorpresa con la desclasificación de los documentos secretos sobre la muerte de Kennedy?

No hay absolutamente nada. Lee Harvey Oswald mató a Kennedy. Marilyn murió de una sobredosis. Donde otros quieren ver misterios, se impone, siempre, el contexto más simple y evidente.

¿Por qué una persona tan «boba» y, para resumir, «mala» como Marilyn, según usted, fue elevada a la categoría de mito y símbolo americano del siglo XX?

Porque era ordinaria y guapa de manera vulgar, era una especie de exageración de todo lo que caracterizaba a las mujeres en la época. Y la gente es estúpida y se deja llevar fácilmente por cualquier cosa.

Antes de esta demolición de Marilyn llevó usted a cabo las de John y Robert Kennedy, Luther King o James Dean. ¿Su problema con los mitos atañe únicamente a los que produjo la cultura de su país en el siglo XX o es un desprecio en general?

No lo sé. James Dean era una mala persona, y así lo retraté en Pánico, de manera cómica. Respecto a Robert Kennedy, no estoy de acuerdo, yo siempre lo he considerado un gran hombre, a diferencia de su hermano John, que fue un presidente de segunda categoría. El hecho de que tanto él como Marilyn muriesen con cierta proximidad temporal es lo único que les ha dado su inmerecida inmortalidad de mierda. No sé si tiendo a desmitificar, hablo de toda esta gente como creo que eran y para ello me baso en mi instinto, prácticamente no investigo nunca nada. Pero me pregunto si ha leído usted mi libro, porque no me está hablando de los demás personajes, como por ejemplo los ficticios, que a mí desde luego me interesan mucho más que los reales. Marilyn es un auténtico coñazo, maldigo el día en que decidí escribir este libro.

Sí, lo he leído, y precisamente le iba a preguntar a continuación por el protagonista, Freddy Otash...

Quiero decir, estoy feliz con este libro, está siendo un éxito. Pero ese éxito se debe a que la gente conoce la historia de Kennedy y Marilyn, o creen que la conocen. Tuvieron una relación fugaz. Y luego ella murió. Por Dios, la gente lee este libro como si fuera una historia del Private Eye [revista británica que mezcla periodismo de investigación y sátira de figuras públicas], pero no, es una novela de detectives.

Como Freddy Otash, sí. Le iba a decir que este tipo corrupto e inmoral sin embargo tiene un último gesto limpio, puro, bueno, el único por parte de cualquier otro personaje en toda la novela...

Soy una persona que cree en la redención.

Se ha definido como un puritano. ¿Qué significa eso para usted?

Es una manera de explicarme a mí mismo. Me adhiero a ciertos principios calvinistas. Creo firmemente que fui elegido por Dios. Y que fui elegido como agente revolucionario, para quemar el género del hard boiled hasta sus cimientos y luego resucitarlo.

Ha escrito libros autobiográficos, como Mis rincones oscuros, pero su literatura habita un mundo autorreferencial, refractario al presente, en ese limbo del pasado de Los Ángeles. ¿Por qué no le interesa escribir del mundo de hoy?

Ni me gusta ni me interesa el presente. Vivo en el pasado. No tengo ordenador, no tengo internet, no tengo teléfono móvil.

Me han dicho expresamente que no le pregunte nada sobre la actualidad, y no lo voy a hacer porque sé que no me va a decir nada, pero sí quiero preguntarle, más allá de su condición de escritor célebre, cómo se relaciona con el presente. Lo quiera o no, estamos hablando usted y yo en el año 2025.

No me relaciono, sencillamente. Veo combates de boxeo por televisión, a veces con mi mujer, y leo libros que fueron escritos hace muchísimos años. Casi exclusivamente novelas policiacas. Hago algo de ejercicio. Y tengo algunos amigos. Poco más. Llevo una vida muy tranquila en Denver, Colorado.

Si hubiese podido vivir en Los Ángeles de sus novelas, ¿qué tipo de personaje suyo podría haber sido?

Nunca me he planteado algo así, y como es una situación hipotética y nunca va a suceder...

¿Hay algo que le reconcilie con la vida, que le haga pensar que el ser humano es capaz de elevarse sobre sus propias miserias?

No lo hay. Nadie puede salvarse por sí mismo. Solo a través de Dios.