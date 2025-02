La pornografía, una nefasta maestra

Las familias gallegas creen que la mayoría de los menores se educan en sexualidad a través de las redes sociales, aunque reconocen que no es lo adecuado y aseguran que no han visto a sus hijos accediendo a contenido pornográfico en internet. Asimismo, para impartir educación sexual confían primero en la familia, después en los profesionales y después en el profesorado, aunque no lo ven muy formado. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio de la Sociedad Gallega de Sexología (SOGASEX) realizado a través de una encuesta a padres de alumnos en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP en la que han participado 977 familias y que presentará en el marco de la jornada «Educación Sexual Integral» que se celebra hoy en Pontevedra.

Según esta encuesta, el 80% de las familias considera que se debe impartir educación sexual en la escuela para el desarrollo y madurez personal del alumnado (80%), para evitar peligros (61%) y para compensar a las familias que no la hacen (33%), y el 74,4% entiende que debe impartirse en todas las etapas educativas. Asimismo, demandan una mayor formación del profesorado en esta materia y también para ellas mismas. En este sentido, el 77% se muestran dispuestas a participar en algún taller organizado por el centro de enseñanza para saber cómo educar en sexualidad a sus hijos.

Según esta encuesta, las familias gallegas aprueban a la hora de hacer educación sexual con sus hijos, aunque aún persisten inseguridades y falta de preparación –casi el 69% afirman que recibieron su educación sexual a través de sus amistades– y un 5% de las familias reconoce no hablar nunca de sexualidad en casa y un 41% afirma que lo hace pocas veces.

En este sentido, la Sogasex destaca que, si bien las familias van incorporando una visión más integral de la sexualidad, al tomar en consideración dimensiones como el desarrollo de identidades sexuales, no llegan a abordarla en todas sus dimensiones y que siguen centrándose en los riesgos de las relaciones sexuales y desvinculándola de la esfera afectiva.

Purificación Leal Presidenta de la Sociedad Gallega de Sexología "Ante una falta de educación sexual de calidad, el menor va a recurrir al porno”

Purificación Leal, presidenta de la Sogasex, insiste en la importancia de una educación afectivo-sexual para evitar el efecto de la desinformación asociada a la pornografía y las redes sociales que perpetúan estereotipos sexistas. «Ante la falta de una educación sexual de calidad en el colegio, los menores van a educarse a través de pornografía a través de internet, y esta no es el mejor modelo para que los jóvenes hagan su representación de lo que es erotismo. El porno suele ser agresivo, estereotipado, mayoritariamente muy machista, coitocéntrico y cosifica a las mujeres porque en su mayoría, el hombre es el dominante y ella la sumisa», expone.

La pornografía tampoco incluye las emociones. «Desde la Sogasex insistimos mucho en la regulación emocional porque si yo me excito con una imagen tengo que saber regularme emocionalmente y también tengo que saber enfrentarme a la tristeza, la rabia, la frustración que forman parte del duelo por un rechazo o una ruptura. La sexualidad y lo emocional van unidos y de ahí la importancia de no desvincularlos», explica.

Leal relativiza, no obstante, las cifras sobre el consumo de pornografía en menores que arrojan algunas encuestas y que sitúan el primer acceso a este contenido en los 12 e incluso en los 8 años. «Si un niño o una niña tiene móvil le va a entrar contenido porno, pero una cosa es entrar y curiosear y otra hacer un consumo consciente», opina.

Una encuesta dirigida a todos los padres

La Sogasex envió entre abril y junio de 2024 un cuestionario a los 1.500 centros educativos públicos y privados de Galicia para que la distribuyeran entre los padres de su alumnado con el fin de recopilar información de las familias para poder mejorar las intervenciones en materia de educación afectivo-sexual que hace en la escuela. La mayoría de las personas que contestaron fueron mujeres, en una franja de edad entre los 40 y los 50 años, lo que constata que la educación sexual y emocional sigue recayendo en las mujeres.