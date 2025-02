Pedir matrimonio en Disneyland es romántico y caro: "Resulta económicamente inviable, a no ser que seas jugador del Real Madrid"

Andrea ya se lo advirtió a Sergio cuando empezaron a quedar. Si él u otro pretendía pedirle matrimonio algún día, tendría que hacerlo en Disneyland. Y fue en este parque a las afueras de París donde Sergio se arrodilló el 12 de marzo para pedirle a su novia que pasase toda la vida con él. Este viernes, cuando se celebra San Valentín, invita a recordar una bonita historia de amor que no siempre se ha repetido.

En 2023 se popularizó en el portal web Reddit el vídeo de un enamorado que se arrodillaba frente al castillo principal de Disneyland con el objetivo de colocarle a su futura mujer un anillo de pedida en el dedo. En ese momento, un empleado del parque aparece como una exhalación para retirarle la sortija y pedir a la pareja que bajasen del pedestal al que se habían subido, entre abucheos de los asistentes.

Precio de pedir la mano en Disneyland

Disneyland Paris, entre otros servicios, ofrece a las parejas organizar una pedida de mano en el parque. Aunque las tarifas exactas no aparecen en su página web y pese a que Disneyland prefiere no ofrecer datos públicamente para "preservar la intimidad y la exclusividad de estos momentos tan valiosos", la ficha de inicio que tienen que cumplimentar los novios para pedir un presupuesto da una idea de la cifra a la que asciende la cuantía. Las horquillas de precio que ofrecen arrancan en los 10.000 euros y llegan a las seis cifras. Es la división de The Walt Disney Company Disney’s Fairy Tale Weddings la que dispone todo para una pedida ideal.

Formulario de presupuesto para pedidas de mano en Disneyland Paris. / EPE

Sergio intentó "por todos los medios" montar la pedida de mano organizada para Andrea, pero le resultó "económicamente imposible, a no ser que fuésemos jugadores del Real Madrid", exclama esta futura novia. "Las tarifas eran muy altas, así que no pasó. Era inviable para una economía normal de personas normales", sostienen.

Disneyland también organiza bodas y renovaciones de votos, y el precio de las mismas varía dependiendo de si la pareja desea un detalle sencillo o una noche repleta de extras, que van de los 50 dólares en los parques de Florida en adelante. "Una de las opciones permitía cerrar el parque durante una hora; otra, vivir ese momento con Mickey Mouse", dice Andrea, que tuvo una pedida de mano muy alejada de la de los influencers J Pelirrojo y Ro en la Red. Ellos cerraron Disneyland Paris para seis personas. "Después del sí, en Disney todo es posible si pagas la cuenta", comentaba en un foro de Mariages.net (la web de Bodas.net en Francia) una novia a la que le pidieron la mano en el parque.

Cómo pedir matrimonio en Disneyland

El otoño (29%), el verano (28%) y el invierno (27%) se posicionan muy por encima de la primavera como las estaciones en las que más pedidas de mano se materializan. Y diciembre es el mes más frecuente, de acuerdo con datos extraídos del Informe del Sector Nupcial 2024 de Bodas.net. Sólo la mitad de las parejas siguen acudiendo a esta tradición para formalizar el futuro casamiento y el gasto medio del anillo de compromiso, lejos de los presupuestos de Disneyland, asciende a 800 euros, según datos del Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de Esade Carles Torrecilla y Google.

Gemma Ortega, periodista especializada en el mundo Disney y redactora de Tu viaje Disney, explica que a la pareja de Reddit a la que paralizaron y dejaron sin su momento romántico frente al castillo les detuvieron para que siguiesen las normas del parque, no porque estuviese prohibido. Es el precio el que impide a muchas parejas desearse amor eterno de esta manera.

"En el reglamento no aparece nada que impida hacer una pedida de mano, pero es cierto que en algunas situaciones el personal intenta impedir que se produzcan pedidas de mano por su peligro -si se hace en una montaña rusa- o porque interrumpa algún espectáculo", señala esta periodista. Incluso para esta experta los precios de las pedidas organizadas siguen siendo "un misterio", aunque las muestras de amor espontáneas se siguen produciendo "cada día en el parque".