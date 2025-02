«É de lei que a música tradicional galega sexa patrimonio da humanidade como o flamenco»

O Teatro Afundación de Vigo acolle este sábado día 15 o concerto de Luar na Lubre «XX Encrucillada» coas entradas a partir dos 24,20 euros. No patio de butacas, xa poucos asentos libres. Bieito Romero atende as nosas preguntas.

-De onde sacaron vostedes a palabra para o nome do grupo?

-Eu particularmente descubrín a palabra no dicionario de galego de Xosé Luis Franco Grande [Diccionario galego-castelán]. A súa primeira edición, se non me trabuco, foi no ano 1968. Pareceume moi bonita e evocadora. Eu escribín un artigo sobre ela e as fillas de Franco Grande escribíronme a min. Eu non tiña intención ningunha de facer nada pero elas propúñanme a posibilidade de que a RAG oficializase esta palabra. Coincidindo co concerto de Vigo, cidade onde Franco Grande desenvolveu gran parte da súa vida cultural a cabalo da Xeración Nós e a Xeración Galaxia, falei con Navia, unha das súas fillas. Acordamos que antes de deseñar a campaña queriamos divulgar a iniciativa. Haberá que remitir unha solicitude á RAG. Xa contamos con moitísimas adhesións do mundo da cultura, política... Mesmo o alcalde de Vigo se uniu. Lubre é unha palabra viva que merece estar no dicionario, levamos máis de 2.500 concertos en máis de 50 países con ao redor de 500.000 discos vendidos. Creo que a puxemos en valor, non é unha palabra morta.

-Cal é o verdadeiro significado?

-É un topónimo. Existen dous lugares en Bergondo e Ares: Santa Olaia de Lubre e San Xoán de Lubre. Eu coñecín a palabra co dicionario de Franco Grande, pero xa estaba recoñecida polas Irmandades da Fala. Tamén aparecía no dicionario de Eladio Rodríguez e no de Alvarellos. A raíz escápaseme pero é unha palabra histórica que vén de moi atrás. Non se inventou recentemente. En todos os dicionarios, aparece co mesmo significado: bosque ou lugar sagrado onde os druídas celtas celebraban os seus cultos á luz da lúa.

-O sábado actúan en Vigo, pode adiantar algunha sorpresa?

-Só podo dicir que vai haber momentos moi emotivos e chiscadelas locais. Vai ser moi especial porque a iniciativa pola palabra lubre tamén o fixo especial.

-Pronto cumprirán 40 anos.

-A xira é a do librodisco «Luar Na Lubre XX. Encrucillada» que editamos no 2023. Agora, estamos no ano de transición para o 40 aniversario, no 2026. Este concerto é o punto de partida. Queremos presentar con convidados o traballo e facer un percorrido pola nosa traxectoria con cancións que non podes sacar do repertorio como «O Son do ar», «Camariñas», «Tú gitana»... Son a banda sonora da xente que nos vén ver.

-Teñen pensado gravar novos temas para o 40 aniversario?

-Haberá un novo proxecto que estamos xa comezando a deseñar e que queremos tamén que saia en formato libro-disco. Estamos na fase embrionaria de ideas. Corenta anos é algo importante e será o álbum número 21. Na música, chegar aos 40 anos é importante en calquera estilo pero sobre todo no noso xa que non ten cabida maioritaria nos medios. Chegar ata aquí con boa saúde é unha celebración.

-A RAG dedica o Día das Letras Galegas á poesía popular oral.

-Si, nós dende hai anos temos unha canción de Eva Castiñeira que é unha das homenaxeadas e que sonará tamén no concerto de Vigo. É un feito importante que a RAG se faga esta homenaxe ás cantareiras. Demostra que a RAG responde aos estímulos da sociedade onde hai un gran pulo e recoñecemento da música tradicional.

-O expediente para declarar Ben de Interese Cultural a música e o baile tradicionais galegos está a recibir alegacións, teme que non se aprobe?

-Non teño os detalles. Hai que estar á espera e insistir. É algo de lei que a nosa música sexa patrimonio da humanidade. Igual que o flamenco conseguiu ser patrimonio inmaterial da humanidade nós temos que conseguir o mesmo obxectivo ou algo moi parecido.