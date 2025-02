Una mirada inédita al placer femenino

En un mundo donde la sexualidad femenina ha sido históricamente silenciada y llena de tabúes, surge una iniciativa pionera que busca romper barreras y celebrar el placer femenino: «Lo nunca visto». Se trata de la primera exposición mundial dedicada exclusivamente al placer femenino, creada por la sexóloga Claudia Carvalho, teóloga y experta en sexología afincada en A Coruña, que dedica su carrera a transformar vidas y a empoderar a las mujeres a través del conocimiento y la confianza en su sexualidad.

En el marco del Día Europeo de la Salud Sexual, que se celebra el próximo viernes, 14 de febrero, la sexóloga quiere poner el foco en la importancia de promover una educación sexual «inclusiva y liberadora». «Es una exposición artística, es una experiencia inmersiva y, sobre todo, pedagógica», dice mientras que apunta que es apta para jóvenes a partir de los 16 años.

Y pese a tener que llevar a cabo un gran peregrinaje por diferentes galerías y salas de exposición, ha cerrado por fin la primera muestra de su Museo CACAOS para el próximo mes de julio en Barcelona (las entradas estarán a la venta a partir de marzo). Una muestra que se trasladará en el mes de septiembre a Ourense y en octubre, a Vigo o Pontevedra. «La misión es abrir caminos hacia la autocomprensión y el bienestar sexual, rompiendo tabúes y promoviendo una educación sexual inclusiva y liberadora», anuncia.

«CACAOS es la primera exposición del mundo sobre el placer femenino», anuncia: «No sobre su biología, no sobre su anatomía, sino sobre su experiencia, su historia, su arte. Algo que nunca antes se ha mostrado así».

Preguntas sin respuesta

Se trata de un proyecto nace tras varios años de trabajo, «de preguntas sin respuesta, de romper tabúes y de creer que otra educación sexual es posible: una que no solo informe, sino que emocione, provoque y transforme», explica Claudia Carvalho. «Quiero que cualquier persona –mujer, joven, hombre, pareja– pueda vivir esta exposición y salir con una mirada nueva sobre el placer», anhela.

Pero el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. «Hablar de sexo sigue siendo un tabú, pero nunca imaginé que dar voz al placer femenino sería un tabú aún mayor. Existe una resistencia para mantenerlo silenciado, reducido a una sugerencia, a algo que no merece protagonismo”, se lamenta. «He visitado galerías, hablado con concejalías de cultura e o de la mujer, pero la respuesta siempre era que el proyecto no encajaba en su pauta», destaca. Pero los muchos «no» que ha recibido fueron la confirmación que necesitaba de que estaba «en el camino correcto».

«Durante siglos nos han hecho creer que el orgasmo femenino era un accidente, no un derecho nuestro. Incluso hoy, de una forma u otra, intentan decir que nuestro orgasmo es el hombre el que lo provoca. Es como si nosotras tuviéramos que estar todo el rato justificando algo que nos pertenece: nuestro deseo, nuestra excitación, nuestro orgasmo, nuestro placer...», expone.

Vivir sin culpa

Por eso «Lo nunca visto» no es solo una exposición artística, sino que se trata de un espacio «donde el arte, la pedagogía y la tecnología se encuentran para descubrir, desmitificar, enseñar y celebrar lo que siempre ha sido silenciado».

Claudia Carvalho hace así una «invitación a recorrer un viaje sensorial único, explorando obras exclusivas, escuchando historias y redescubriendo el placer desde una perspectiva nunca antes mostrada en la historia». «No se trata solo de reconocer nuestro cuerpo, sino de tener una educación sexual adecuada para que yo pueda tener una información libertadora: para poder tocar sin culpa, vivir sin culpa, gozar sin culpa y tener deseo sin culpa. Y esto solo es posible con una educación sexual adecuada», subraya.

Además de una acuarela pintada por ella misma, también expondrá obras del artista sevillano Sergio Pernía (@sergioperniart), y de los ilustradores brasileños Arthur Diego (@realismo.poetico) y Lavirnia (@ladantasilustra). Cada obra sigue una secuencia, «una historia que se escucha y se siente» ya que su «formato es exclusivo: pedagógico, interactivo, artístico, inmersivo y lúdico».