Tirso Paz: «Es curioso que se concentren tantos muralistas en Galicia a día de hoy»

A pocos kilómetros de Nápoles, saluda el pequeño pueblo de San Pietro Magisano. Hasta allí viajó el lucense bublegumsr para pintar un mural en un festival. «La pared que tenía que pintar era de una casa cuya familia tenía una hija que estaba luchando contra el cáncer. Hice un mural buscando que le diera fuerza, esperanza, fue muy especial», rememora Tirso Paz, el muralista gallego.

El resultado («Rinascimento») fue la imagen de una joven de cuya cabeza parece emerger un cisne entre motivos vegetales y el dominio del naranja. El mural quedó en el puesto 25 de los mejores del mundo del concurso Street Art Cities. El primer puesto –en la categoría en la que votan los artistas– fue para «Ornamental Ocelote».

-¿Por qué eligió ese animal?

-A los gatos les tengo especial cariño y a los felinos en general. Me gustan los que son más desconocidos. Me recuerdan a mis gatos pero un paso más allá.

-Escribió que lo veía como un guardián del lugar.

-Me recuerda a las esculturas de las gárgolas en los edificios. No es que estén custodiando pero están como vigilando. Tal y como está ahí busco el efecto de una gárgola.

Mural con el Ocelote que quedó de primero en el concurso Street Art Cities. / Bublegumsr

-Técnica realista, elementos de ciencia ficción y un aura de obra medio inacabada son sus señas de identidad, ¿desde el inicio?

-Se fue creando con el paso del tiempo. Al principio, era más realista. Todo depende del encargo que me hagan. Si es temática y técnica libre me gusta introducir elementos más fantasiosos.

-En los últimos años siempre hay alguien gallego en los primeros puestos del concurso Street Art Cities.

-Sí, es curioso que para ser una zona no muy extensa, salgan tantos artistas de murales de Galicia. No sé qué explicación tiene. En España hay mucho talento pero que se concentre tanto en Galicia es curioso.

-Ahora se puede ganar la vida con este arte pero20 años atrás era mucho más difícil.

-Yo empecé en 2004 y en Galicia era muy complicado. De hecho, me mudé a Barcelona para crecer. Creo que fue una buena decisión. Estuve en Lugo hasta los 25 años aunque fui un para de años a estudiar a Salamanca pero no acabé la carrera.

-¿No le gustaron los estudios tan académicos?

-No estaba del todo centrado y como ya me salían encargos, decidí ponerme a trabajar.

-Las caras femeninas también abundan en sus murales, ¿son amigas, retratos inventados...?

-En la mayoría de los casos me baso en retratos de Instagram o internet. Las fotos que me gustan las voy guardando, después pido permiso para pintarlas y normalmente ellas están encantadas.

-¿Qué explicación tiene su nombre artístico?

-Cuando me lo puse era bastante goloso, me gustaban mucho las chuches, sobre todo los chicles. También buscaba un nombre que no tuviera nadie en el mundo del graffiti. Y SR viene de la crew, del grupo de amigos con los que pintaba y me reunía en Lugo. SR fue el primer grupo que montamos allí. Significa San Roque Crew. Era el barrio donde nos juntábamos.

-Ha dado el paso de vender camisetas con sus ilustraciones.

-Eso ocurrió porque en diciembre me invitaron de Wynwood Walls en Miami. Ellos prepararon el merchandising de cada artista. Hice camisetas, sudaderas, botella-termo y otras cosas. Lo tienen a la venta en su tienda [https://shop.thewynwoodwalls.com/search?options%5Bprefix%5D=last&q=bublegum].

-¿Qué tiene de especial Wynwood Walls para usted?

-Es el museo de arte urbano al aire libre más grande del mundo y una referencia en la escena artística global. Desde su creación ha albergado más de 120 obras de artistas de 25 países, convirtiéndose en un espacio clave para la difusión y la evolución del arte callejero y el graffiti. Marca tendencia al exhibir artistas consagrados al tiempo que impulsa nuevas promesas.

-Participó en O Marisquiño el pasado año pero ¿cuándo disfrutaremos en Vigo de un mural grande suyo?

-Sería perfecto hacer un mural de grandes dimensiones allí. El proyecto de murales en Vigo me parece espectacular. Barcelona tiene fama como ciudad muy avanzada en este aspecto, pero en Vigo veo más murales que allí. Me gustaría ser yo el siguiente.

Suscríbete para seguir leyendo