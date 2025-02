Trece años de voluntaria en un refugio: «No os podéis imaginar la emoción de acariciar a ese peludo que nunca se te acercaba»

Las protectoras de animales suelen están sobrepasadas de trabajo, rescatando, recibiendo y cuidando de animales que encuentran en malas condiciones o que fueron abandonados. A esto hay que añadir los pocos recursos económicos con los que suelen contar estos colectivos para sufragar gastos médicos y de alimentación, y la dificultad de encontrar familias de acogida o de adopción para sus peludos y bigotudos residentes.

De ahí que la ayuda externa sea fundamental para la supervivencia de estas asociaciones, una solidaridad que pueden recibir por varias vías.

Es obvio que la mejor manera de apoyar a las mascotas de un refugio es adoptándolas y brindándoles ese hogar que merecen.

De no darse este extremo, se puede ayudar a través de las donaciones, ya que al ser asociaciones sin ánimo de lucro que no suelen recibir subvenciones ni respaldo financiero, las aportaciones privadas son imprescindibles para que mantengan su actividad.

No solo de dinero, ya que también agradecen la donación de comida, productos veterinarios, medicamentos o material diverso como juguetes, accesorios como correas o collares, material sanitario, productos de limpieza...

Ser voluntario

El tiempo y la dedicación es otro de los grandes pilares en los que se sostiene un refugio, de ahí que estos colectivos reciban con los brazos abiertos la ayuda de cualquiera con ganas de aportar voluntad y entusiasmo.

A veces basta con un par de horas libres, un día a la semana, para ayudar en diferentes tareas como limpieza, cuidados médicos, mantenimiento del refugio, cambiar el agua y poner comida a los animales, darles cariño, salir de paseo, o jugar con ellos. Fuera del refugio, los voluntarios realizan tareas de difusión de los animales que están en adopción, búsqueda de adoptantes y casas de acogida, traslados al veterinario, o promover iniciativas y eventos para la recaudación de fondos.

Y a este grupo de personas imprescindibles se unió la escritora viguesa Eva Álmez, que cada miércoles por la mañana, sin falta, acude al refugio de la protectora Os Biosbardos en Ponteareas. Autora de varias publicaciones que adentran al lector en mundos de fantasía, a través de historias entretenidas, optimistas, divertidas y con buenas dosis de intriga, esta novelista abrió hace trece años esa puerta del voluntariado, una experiencia que explica en esta carta abierta en la que asegura que dar ese paso supone «entrar en ese selecto grupo de varias personas que les cambiarán la vida a unos seres que lo han perdido todo».

Carta abierta de Eva Álmez

En mi primer día de voluntaria en Os Biosbardos aprendí una gran lección. Y como este tipo de cosas hay que compartirlas, aquí os lo cuento todo.

Yo estaba flipando con la cantidad de pelud@s que había en el recinto. Diferentes tamaños, pesos, colores y actitudes. Pelud@s que se me acercaban como locos aun siendo desconocida y otros que desconfiaban. Algun@s pedían ayuda con la mirada, mientras que otr@s andaban en su salsa.

Cuando llegó uno de los voluntarios, que sería mi compañero de turno durante unos años, se presentó y charlamos un rato. Os reproduzco aquí el diálogo y os adelanto que encierra una de las mayores enseñanzas que he adquirido en mis 35 años.

—¿Qué tal? ¿Qué te parece?

—Buah, son un montón. —Hacía muchísimo sol, así que coloqué mi mano sobre la frente a modo de visera para echar un vistazo al patio—. Me llevaría a tod@s.

—No —dijo él sin inmutarse—. No puedes llevártel@s a tod@s porque no podrías darles la atención que merecen.

Ladeé la cabeza y observé a mi compi. No dije nada más, porque la aplastante razón que tenía no se podía rebatir con nada.

Cuando la gente piensa en un refugio de animales solo se queda con la parte de “oh, qué pena, ojalá salvarlos a todos”. Y esa misma gente no se da cuenta de que eso es justo lo que hacemos todo el voluntariado de asociaciones como la de Os Biosbardos: salvamos a tod@s y cada un@ de los pelud@s que podemos y les damos todas las atenciones que merecen hasta que encuentran a su familia definitiva.

Y lo hacemos entre tod@s.

Porque una sola persona no puede hacer eso.

Una sola persona no puede llevar a veinte animales al día al veterinario. Una persona sola no puede limpiar un refugio donde viven más de treinta perr@s. Una única persona no tiene manos suficientes para acariciar todas las barrigochas que viven bajo el abrigo de una protectora. Y, por supuesto, una única persona no puede mantener a los más de 800 animales que, a día de hoy, tiene Os Biosbardos.

Eva Álmez con uno de los perros del refugio. / Cedida

Pero varias, sí. Varias personas pueden hacer todo eso y mucho más.

Varias personas pueden unirse para atender llamadas y rescatar animales. Varias personas pueden juntarse y crear una tienda con la que recaudar dinero para poder mantener a l@s pelud@s del modo más digno posible. Varias personas pueden abrir las puertas de sus casas para dar cobijo a los casos más graves. Varias personas pueden limpiar, mimar, jugarduchar a los más de treinta perr@s que viven en una protectora.

Se me acercó una perrita a la que le faltaba un ojo. Se llamaba Perla. Fue mi primer amor del refugio. Y en ese instante, mientras le rascaba detrás de las orejas, descubrí que yo quería ser una de esas varias personas que dedican un trocito de su vida y su tiempo a mejorar la existencia de l@s pelud@s Eva Álmez — Escritora y voluntaria en Os Biosbardos

Y no es solo que puedan, sino que lo hacen con gusto. Varias personas, de manera totalmente voluntaria, les dan a un montón de animales la atención mínima que merecen. Porque no olvidemos que son seres que sienten, que son seres indefensos que sin el voluntariado no tendrían a nadie más en el mundo.

En el momento en que mi compañero soltó esa frase, se me acercó una perrita a la que le faltaba un ojo. Se llamaba Perla. Fue mi primer amor del refugio. Y en ese instante, mientras le rascaba detrás de las orejas, descubrí que yo quería ser una de esas varias personas que dedican un trocito de su vida y su tiempo a mejorar la existencia de l@s pelud@s.

Desde entonces no he dejado de acudir al refugio. He visto cómo llegaban perriñ@s hechos un horror, he visto otr@s que se iban encantados con sus nuevas familias, he visto gente sin escrúpulos que viene, deja a su compañer@ de vida y se va como si no hubiera pasado nada. Pero a pesar de estas malas experiencias, jamás me he replanteado el aportar mi granito de arena. Porque ell@s lo merecen todo. Porque no os podéis imaginar la emoción de acariciar a ese pelud@ que nunca se te acercaba. Porque no os hacéis una idea de lo que encierran sus miradas y de lo que puedes cambiar su vida con solo responder a estas.

Si algún día te animas a hacer voluntariado, y ojalá lo hagas, recuerda que tú serás de ese selecto grupo de varias personas que les cambiarán la vida a unos seres que lo han perdido todo.