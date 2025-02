Ley OlimpIA: la primera IA con algoritmo feminista que asesora a víctimas de violencia sexual digital en todo el mundo

“Es importante la presencia de las mujeres en la ciencia. En este caso, para evitar sesgos de género en los algoritmos de la inteligencia artificial”, explica a El Periódico de Cataluña Marcela Hernández Oropa, cofundadora del movimiento Olimpia e impulsora de Ley OlimpIA, la primera inteligencia artificial que busca brindar atención a las víctimas de violencia digital las 24 horas del día durante todos los días del año.

Esta semana, el Grand Palais de París alberga la primera Cumbre Internacional de IA, que acogerá a decenas de científicos, premios Nobel y jefes de Estado para debatir los desafíos y virtudes de nueva tecnología en ámbitos como la ciencia, la economía o la seguridad. Entre una decena de estands llegados de todo el mundo, se encuentra el de 'Aura para Nosotras', un pequeño espacio de color morado, característico de la lucha feminista, y representado por Edith Contla, cofundadora de AuraChat.ia, y Marcela Hernández Oropa, del movimiento activista Olimpia.

Movimiento en México

“'Aura para Nosotras' tiene una gran historia”, insisten sus creadoras. Esta nueva herramienta de inteligencia artificial nace tras el movimiento Ley Olimpia en México. Se trata de un conjunto de leyes que surgen a raíz de la difusión de un vídeo de contenido sexual no autorizado de la joven mexicana Olimpia Coral Melo. Su caso provocó una gran indignación en el país que finalmente provocó, gracias a las presiones de grupos feministas, una reforma del Código Penal.

“En 2013, las mujeres mexicanas víctimas de violencia sexual digital nos encontrábamos desamparadas por la legislación, por el Estado e incluso por la opinión pública. El movimiento nació con la necesidad de luchar para poner en la agenda pública el tema de la violencia digital. Antes no tenía nombre, no había legislación que defendiera a las víctimas ni que sancionase a los agresores. Fue en 2018 cuando por fin se aprobó la primera legislación que atendía y sancionaba la violencia digital”.

Intervención comunitaria

Tras la aprobación de esta ley, las denuncias por violencia sexual digital en México han aumentado significativamente. De 2020 a principios de 2024, se reportaron 6.059 víctimas de este tipo de delitos. El 2023, el incremento fue del 151%, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Para las asociaciones feministas, la reforma del Código Penal mexicano es un importante paso dentro de la lucha contra la violencia machista, pero no suficiente. Es ahí cuando el movimiento #LeyOlimpia y AuraChat.ia se unieron para crear el primer algoritmo feminista que acompaña a las víctimas de la violencia sexual digital. “Además de la legislación, es muy importante dar apoyo a las mujeres. Nos dimos cuenta de que la violencia digital en particular no es solamente la parte de la víctima y la parte agresora, sino que la comunidad también juega un papel muy relevante”, insiste Marcela Hernández.

50 idiomas

Esta plataforma gratuita y anónima funciona a través de un QR y Whatsapp web, y actualmente ya reconoce más de 50 idiomas para estar al alcance de cualquier mujer en cualquier parte del mundo. El objetivo es que las víctimas de acoso, amenazas, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y otro tipo de agresiones digitales puedan comunicarse con una defensora digital virtual que les ofrecerá apoyo inmediato no solo por escrito, sino también a través de un mensaje de audio. “Pueden hacer consultas en su lengua materna y recibirán información fidedigna en su idioma. Eso también amplía el espectro de las mujeres que pueden ser atendidas”, explica Edith Contla, cofundadora de AuraChat.ia.

La recopilación durante años de datos de casos reales por parte del movimiento Ley Olimpia, y el trabajo de decenas de psicólogas, investigadoras y activistas han contribuido a la creación de este algoritmo feminista. “Entre 2019 y 2022 desarrollamos estudios con la información que recopilábamos a través de las víctimas que nos habían pedido ayuda en los años pasados. Con toda esa información, tanto de las metodologías de agresión como de perfiles de agresores y víctimas, programamos el algoritmo (...). En Ley OlimpIA, puedes consultar si es violencia digital lo que estás viviendo, porque quizá no lo sepas. Y a través de este diálogo con la inteligencia artificial puedes tener toda esta información, porque la tecnología te responde de manera personalizada y rápida”.

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las impulsoras de esta herramienta reivindican la necesidad de mayor presencia de mujeres en la ciencia para conseguir, en este caso, una inteligencia artificial más exacta y ajustada que ayude a reducir los sesgos de género y a humanizar esta tecnología.

“Es importante que la inteligencia artificial sea desarrollada por mujeres con una conciencia sobre las brechas de género y desigualdad, porque, si la tecnología la siguen desarrollando personas ciegas a las problemáticas de género, los sesgos continuarán reproduciéndose. Es importante que también haya equidad en las personas que desarrollan este tipo de técnicas”.

Se trata de un algoritmo creado por y para mujeres, pero del que también se benefician los hombres, insisten sus creadoras, que ahora busca más financiación para seguir creciendo.

