Centenares de médicos piden a Sanidad un estatuto diferente con horarios y salarios justos

Centenares de médicos de toda España se han concentrado frente a hospitales, centros de Salud, y ante el Congreso de los Diputados para pedir un estatuto diferenciado y una ley que rija las condiciones de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) con mejoras laborales y retributivas.

Los sindicatos médicos de todas las comunidades autónomas han convocado este lunes decenas de manifestaciones de cara a la "gran manifestación" de facultativos del próximo jueves frente al Ministerio de Sanidad y que tendrá lugar el mismo día en que sindicatos y ministerio retoman el debate sobre el Estatuto Marco.

Para los médicos, el borrador de esta ley supone un "retroceso" e incluso "empeora las condiciones ya mermadas" y critican que la ministra de Sanidad, Mónica García, no haya escuchado suficientemente sus demandas.

"Somos los únicos profesionales de toda España que tenemos jornadas interminables pagadas a menos dinero y menos consideradas que las horas normales"

Frente al Congreso de los Diputados, la cirujana y secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYST), Ángela Hernández, ha avisado de que las movilizaciones de este lunes son sólo un comienzo y ha recordado que "somos los únicos profesionales de toda España que tenemos jornadas interminables pagadas a menos dinero y menos consideradas que las horas normales".

Apoyada por Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), la asociación MIR y la plataforma de Médicos no Fijos (MNFM), ICOMEM para Todos, SIME/CSIT UPid, estos profesionales han sumado sus voces a los del resto de sindicatos médicos de otras comunidades, como los de Andalucía, Asturias, Cantabria o Valencia.

Médicos de la Comunidad Valenciana se concentran contra el borrador del Estatuto Marco / EP

Jornada de 35 horas y guardias limitadas

Todos bajo una reivindicación común: un estatuto diferenciado que contemple una jornada laboral ordinaria de 35 horas, acorde con su grado de responsabilidad, que se elimine el concepto de la jornada complementaria o jornada de guardia, que se limiten las horas de trabajo continuado y que se regulen las guardias localizadas.

Los médicos piden una nueva clasificación profesional que tenga en cuenta el mayor número de horas formativas y eliminar la incompatibilidad de jefes de servicio y sección con la actividad privada.

"No se pueden equiparar diferentes titulaciones universitarias que cuentan con distintos requisitos de formación bajo un mismo grupo A1", señalaba el comunicado que han leído los representantes del Sindicato Médico Andaluz y del Consejo Andaluz de Colegios Médicos ante las puertas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

"La medicina es una profesión de riesgo y es clave que se reconozca", incidían también desde Madrid en otro manifiesto en el que afirmaban que "para la negociación de este documento es necesario un sistema de representación sindical específica, que impida que la negociación se diluya en la generalidad".

El Colegio de Médicos de Asturias y el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) han advertido de que no se puede perder la oportunidad de conseguir "el óptimo desarrollo laboral de la profesión médica en todas sus dimensiones, asistencial, docente e investigadora"

"En Asturias, la implantación del borrador propuesto generaría una inestabilidad que comprometería directamente la calidad asistencial", han denunciado al tiempo que los facultativos de Valencia han insistido en la necesidad de una norma propia.

Médicos y sanitarios del Hospital Universitario de Canarias (HUC). / EFE

Varias decenas de médicos han pedido frente al Hospital Marqués de Valdecilla de Santander mejoras en el sistema de jubilación o que el descanso tras la guardia compute como tiempo trabajado. Todos confían en que el próximo jueves la ministra escuche estas demandas que son "históricas y justas".

La postura del ministerio

No obstante ante estas quejas el Ministerio rebate que el texto del borrador especifica que la jornada obligatoria de 48 horas es el límite máximo en el cómputo cuatrimestral, pero no obligatorio y en cuanto a las retribuciones recuerda que deben ser negociadas con las comunidades autónomas, pero que en todo caso, el Ministerio plantea poner "un suelo a este pago para que no se tire para abajo" este precio.

También la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública defiende que la propuesta ministerial es "absolutamente coherente y necesaria" y recuerda que "ninguna empresa o institución permite a sus cargos de gestión trabajar para otras empresas".

Inciden, en un comunicado, que "facilitar la contratación de médicos con remuneración del sistema público por centros privados en momentos de carestía de personal, permite a estos ahorrar costes laborales ofertando sueldos más bajos" y señala que "la doble dedicación reduce la oferta de puestos de trabajo al personal en paro"