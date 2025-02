«Queremos traballar dende aquí e defender a cultura que aquí se fai»

O lucense Adra Pallón (galardoado en 2022 nos Premios Injuve de Xornalismo e Comunicación) emprega a imaxe para homenaxear e reivindicar a riqueza cultural, social e medioambiental de Galicia. Durante os últimos anos viviu nun vehículo que foi minguando segundo ía facendo quilómetros recorrendo as casas nas que aínda habitaba lume. Froito dese traballo xurdiu o libro Lumes. Agora trata de «pechar o círculo» e documentar a costa galega dende Ribadeo ata A Guarda.

—Nesta edición da Bolsa Ensaia houbo por vez primeira dous gañadores, cun premio de 6.000 euros para cada un. Como viviu todo o proceso?

—Hai como sentimentos un pouco encontrados, porque eu estou afeito aos certames fotográficos, pero esta é unha bolsa especial, na que concorren moitas disciplinas. Creo que temos un denominador común entre todos: que, a través de diferentes medios de expresión ou actividades, todos poñemos en valor a nosa cultura e as nosas raíces. Compartir con todos ese impulso creo que é moi bonito e un orgullo.

—No seu traballo, existe tamén esa intención de retratar a esencia do que somos?

—Levo moitos anos cun proxecto moi longo sobre o interior de Galicia e que fun promocionando como puiden. Tocou sufrir un pouquiño para levalo a cabo, pero sempre co convencemento de que o que estaba a facer era importante. A bolsa, en realidade, responde a poder seguir facendo iso, porque eu sempre teño a teima de traballar dende os códigos culturais que comprendemos e quedarse na casa creo que é esencial para levalo a cabo.

—De feito, os seus traballos están feitos a menos de 300 quilómetros en liña recta da súa casa, pero chegaron, incluso, ata Xapón.

—Creo que a fotografía, como a música, ten certas claves que son universais. O código neste caso está marcado pola memoria individual e colectiva e os traballos vénse de forma diferente cando é xente de Galicia ou xente de fóra, pero si que é verdade que en Xapón, en Estados Unidos..., seica había uns códigos que eran comúns. En realidade falamos dunha realidade local, pero que era algo global.

—A Bolsa Ensaia dálle agora o pulo para fixar o seu obxectivo no litoral.

—En realidade é o mesmo. Eu o que quería facer dende hai moitos anos era un retrato de Galicia. A fotografía é subxectiva e, no meu caso, quero que xurda do encontro. Compartimos un sentir común nunha conversa, que pode ser nunha cociña do interior ou nun peirao, iso a min dáme un pouco igual. Vas extraendo sentimentos, realidades sociais e despois creas, con tódalas imaxes que vas tendo, una melodía.

—Esperaba este recoñecemento ante as candidaturas que optaban á bolsa?

—Quedei abraiado. E é algo que vai máis aló da bolsa. É un sentimento de comunidade, de intercambiar con xente que somos unha xeración que temos certos problemas a nivel de precariedade, de non poder independizarse... Unha bolsa así da folgos para seguir recollendo a memoria dunha cultura que moitas veces se deixa morrer.

—Un traballo non que non hai descanso.

—Non recordo o último día que parei a descansar. Son moitos quilómetros os que fago cada semana por todo o territorio e é un traballo moi de fondo.

ANA DÍEZ Dinamizadora cultural «Queremos traballar dende aquí e defender a cultura que aquí se fai»

A dinamizadora cultural Ana Díez puxo en marcha, xunto a Sara García, a axencia «A Seara», para impulsar proxectos sostibles, fortalecendo redes culturais e a identidade galega. Agora poderán consolidar a súa idea a través da creación dunha cooperativa de servizos culturais en Galicia.

—Que supón ser unha das candidaturas gañadoras?

—Estamos encantadas. Foi unha sorpresa todo o traxecto ata chegar á gala. Coñecemos unha morea de proxectos que nos pareceron moi interesantes e todo o percorrido ata chegar ata aí foi moi enriquecedor.

—Que é «A Seara»?

—É unha axencia de servizos culturais que realmente a levamos dúas persoas. Eu fun como a receptora da bolsa, pero lévoa con Sara García. Agora mesmo as dúas somos autónomas e temos rexistrada «A Seara» como marca comercial, pero operamos fiscalmente por separado. A bolsa Ensaia vainos valer agora para consolidar «A Seara» como cooperativa. Esta axuda económica vainos permitir parar un pouco as novas vidas tolas de autónomas e consolidar empresarialmente a proposta da axencia.

—Por que unha cooperativa?

—Eu levo traballando por conta propia dez anos e a miña socia, uns catro ou cinco tamén. Eu, a título persoal, sempre fun moi chaladita da economía social e, dende que empecei a traballar, case todas as miñas mellores clientas, coas que teño máis afinidade, traballaban coa fórmula da cooperativa e estes anos fun vendo como funcionaba o mundo da economía social e os principios básicos a nivel empresarial que tiña unha cooperativa. Vemos moito sentido en operar empresarialmente cunha filosofía que abrazamos, que é a horizontalidade, a desprecarización dos salarios e a conciliación coa vida en xeral. Optamos por esa fórmula porque consideramos que é a mellor: non vimos a facernos ricas, a idea é poder traballar dende o cooperativismo.

—Traballan tamén con esa intención de impulsa-la identidade galega?

—Aterrei en Galicia cuns 15 anos. De aquí é a miña familia, de aquí me considero eu. Non queremos marchar. Consolidar, aínda que sexa dende o autoemprego, a nosa labor profesional aquí permítenos seguir traballando en Galicia, seguir traballando en galego e fomentando proxectos culturais que saian de aquí; porque tamén insistimos moito en que a cultura e os proxectos culturais galegos poden viaxar fóra. Estamos en moi boa época e estase a demostrar con moitos proxectos, como Tanxugueiras, Fillas de Cassandra, Mondra, Mercedes Peón... Hai moita canteira de artistas galegas; no audiovisual tamén: Jaione Camborda ven de gañar a Concha de Ouro en Donosti cunha peli en galego... É moi bo momento e nós o que queremos é traballar dende aquí e defender a cultura que aquí se fai coa lingua que aquí se fala. Mantendo a nosa estrutura vital aquí, logo podemos viaxar fóra.

—Esta convocatoria de Ensaia tamén mostra o enorme talento que hai.

—Aquí nunca deixou de haber talento e xente con ganas de facer moitas cousas. Tamén hai xente que marchou, porque non atopou as vías para poder manterse aquí, e están tendo carreiras meteóricas con propostas boísimas noutro lugar do mundo. O que agradecemos a Ensaia é o apoio que brinda a xente que quere facer cousas, que dende logo é moitísima.