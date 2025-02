¿Esto es realmente miel?

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un real decreto por el que se modifica la norma de calidad de la miel, con el objeto de incorporar a la legislación nacional las modificaciones introducidas en la directiva de la Unión Europea. Uno de los objetivos de la nueva norma de calidad de la miel es la mejora de la información proporcionada al consumidor sobre su origen, estableciendo la obligación de indicar en el campo visual principal de la etiqueta el porcentaje que representa cada uno de los países de los que procede de la miel, en el caso de las mezclas.

El Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia ha recibido con satisfacción la modificación de esta norma. El sector gallego reconoce la preocupación por el «creciente problema de desinformación sobre la adulteración y el fraude» en la miel, por lo que la modificación aprobada en España es «un paso positivo» en la protección de la calidad y en los derechos del consumidor.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, por su parte, cree que el real decreto que modifica la norma sobre la calidad de la miel «no sirve» para resolver las demandas del sector de la apicultura. En un comunicado apuntan que si bien la modificación de la norma obliga a hacer constar en la etiqueta los porcentajes del país o países de origen de la miel (hasta ahora sólo era obligatorio el origen sin porcentajes), esto no resolvería el que se puedan incluir glucosas de origen vegetal que se extraen, por ejemplo, del maíz. Además, Unión de Uniones no entiende, según recoge Europa Press, que se permita mezclar mieles de diferentes orígenes, «a menos que sea por intereses comerciales» que devalúan la producción local de calidad o por adulterar el producto, ambos motivos del todo reprobables.

«Las noticias estos días se han hecho eco de la comercialización de la ‘miel falsa’. Esto no es otra cosa que una miel adulterada, a la que se agregan azúcares, jarabes u otros componentes con el fin de abaratar costes», apunta la dietista de la Clínica Deportiva Multidisciplinar Fix Salud y Deporte Sandra Carbó. «Al igual que pasa con otros productos sometidos a procesos similares, no se trata de un producto perjudicial para la salud, pero sí de un producto más industrializado, que elimina compuestos presentes en la miel cruda», explica: «Y es que a la miel se le confieren propiedades antibacterianas, antioxidantes, así como fortalecedoras del sistema inmunitario, las buenas digestiones y el sueño reparador».

«O mel é toda aquela sustancia que provén das abellas, non pode facerse mel doutro xeito. Por iso é natural. E non se lle pode engadir nada, porque senón deixaría de ser mel. É o que di a lexislación, outra cousa é que falemos de especialidades», especifica Ester Ordóñez, presidenta del Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia.

Por internet están circulando también muchos vídeos que intentan explicar la manera de diferenciar la miel de sus versiones adulteradas. «Todo iso son loias, se con iso souberamos se é mel ou non sería todo máis doado e non farían falla os controis e as analíticas que se teñen que facer. A simple vista non se pode diferenciar, soamente polo etiquetado», destaca Ester Ordóñez.

«En internet se pueden ver técnicas sobre cómo diferenciar esta ‘miel falsa’ de una de calidad; sin embargo, estas pruebas no dan resultados fiables, ya que el color, sabor y textura de la miel puede variar según su procedencia y compuestos», coincide Sandra Carbó: «Además, procesos como la pasteurización no están contemplados como adulteración, pero sí cambian su textura, generando un producto organolépticamente más atractivo y cómodo, pero disminuyendo su calidad al destruir vitaminas y minerales».

Cristalización

«Temos moita tendencia a consumir o mel líquido. Se vemos que está cristalizado xa pensamos que lle engadiron azucre, pero a realidade é que a cristalización é un proceso natural do mel, e que estea cristalizado non quere dicir que se lle engadiu azucre», expone Ester Ordóñez. «Se o queremos líquido teriamos que poñelo ao baño maría, a poder ser en botes pequenos, a cantidade que vaiamos a consumir en pouco tempo», aconseja.

La reciente aprobación de la modificación de la norma de calidad de la miel, que obliga a informar en el etiquetado sobre los países de procedencia y el porcentaje de cada uno, así como la prohibición de comercialización de la miel filtrada o aquella a que se le ha retirado una parte del polen, «supone una mayor facilidad para identificar estas ‘mieles falsas’, sin embargo, como consumidores responsables debemos basar nuestra elección en la correcta lectura del etiquetado buscando ingredientes añadidos, así como buscar sellos de calidad y evitar precios demasiado bajos», añade la dietista.

«A etiquetaxe dos produtos alimenticios son a información máis rápida entre o produtor el o consumidor, e no caso do C.R.I.X.P. Mel de Galicia, a contraetiqueta garante que se fixeron tódolos controis dende a colmea ata que chega ao punto de venda e aos nosos fogares. Esa contraetiqueta garante a orixe e tamén a calidade diferenciada, porque pedimos parámetros máis restritivos que a norma de calidade a nivel nacional», afirma Ordóñez.

«Mediante certas analíticas controlamos tamén que o mel non sufra ningún tipo de tratamento, por exemplo, de calor”, subraya. “Mel de Galicia non permite pasteurización, co que mantén todas as súas propiedades beneficiosas; xa que, unha vez que quentamos o mel, vai perdendo propiedades».

Además, debido a que la miel «é un produto que está intimamente ligado ao territorio», el C.R.I.X.P. Mel de Galicia apunta que al elegir productos bajo esta denominación de calidad los consumidores no solo apoyan a los apicultores gallegos, sino que también contribuyen a mantener la biodiversidad y favorecen la agricultura y ganadería locales. «O mel poderemos importalo, aínda que nos importase menos a súa calidade e demais, pero o que non podemos importar nunca é a polinización, que esa soamente a poden facer as nosas abellas e os nosos apicultores», advierte Ordóñez. «Démonos de conta que as abellas son moi importantes polos produtos que delas se obteñen: o mel, o própole, a cera, o polen, a xelea real...: pero son moitísimo máis importantes pola polinización que nos da e disto depende a agricultura e a gandería, aparte da biodiversidade».

De este modo, Ordóñez sostiene que sería interesante «que se controlen máis os puntos de entrada dos meles, e como é esa etiquetaxe para que realmente os consumidores escollan, pero que escollan con coñecemento do que están consumindo». «Estamos nun momento complicado, con moitas problemáticas como a varroa, a vespa velutina, o cambio climático ou esta entrada de meles de fóra que entran a un prezo irrisorio, co que é imposible competir no mercado».

Las cifras al cierre de 2024 son, pese a todo, alentadoras para Mel de Galicia: actualmente hay 45 envasadoras certificadas que apuestan por el valor añadido, lo que representa un aumento del 13% respecto al año anterior. Además, se han contraetiquetado más de 200.000 kilos de miel, aproximadamente un 20% más que en 2023.