«Cuando veo un abuso de poder sobre una compañera, salto en su defensa»

Luisa («Redondela»), Bárbara («La ley de la frontera»), María («El maquinista»), Teresa («Madres paralelas»), Beatriz («La jefa»)… En Aitana Sánchez-Gijón habitan mujeres honestas y apasionadas. En 1986 debutó en la televisión en la serie «Segunda enseñanza», ambientada y rodada en Oviedo, y en 1995 protagonizó la adaptación televisiva d «La Regenta», ambas en Televisión Española. En 2007, bajo la dirección del ovetense Gonzalo Suárez, interpretó uno de los personajes de la película «Oviedo Express», que retomaba, indirectamente, el argumento del clásico de Clarín.

La actriz acoge a todas esas mujeres atenta, a la espera de que sus historias le provoquen el enésimo vuelco a su corazón. Quiere darles la voz que no tuvieron, aunque para ello tenga que romperse la garganta. Lleva 40 años encarnando sus luces y sombras, por eso guarda un lugar especial para cada una. «Todas me han atravesado, me han dejado un poso único», dice. Hoy, cuando recoja el «Goya de Honor», en pleno éxtasis, se acordará de ellas. Sólo juntas han logrado levantar el premio de la Academia que se le resistía desde 1986.

«Cuando me lo comunicaron, me costó aceptarlo. Pensaba que era demasiado joven para ganarlo y que no he hecho méritos suficientes. Desde entonces, he recibido grandes muestras de cariño», cuenta emocionada. Debutó con 16 años en «Segunda enseñanza», la serie de Pedro Masó, pero no fue hasta los 90 cuando la popularidad la atravesó. Títulos como «Boca a boca», «El pájaro de la felicidad» y «Celos» la catapultaron a un Olimpo del que no se ha bajado. Las alturas no le han cegado jamás. Sigue siendo la niña que imaginaba mundos que colorear. Por eso, continúa. Por eso, actúa.

Los altibajos no la han frenado, ni le han hecho replantearse el presente. Siempre ha tenido claro que el escenario es su hábitat natural y, por tanto, el lugar donde encuentra la paz: «Este oficio es un aprendizaje constante. Como profesional, madre, amiga… Soy mucho mejor actriz de lo que era cuando empecé. He acumulado experiencias que me han permitido crecer paso a paso. Mis ojos cuentan hoy más de lo que contaban con 18. Estoy en mi mejor momento». En el último año no ha parado de sumar proyectos: en televisión, «Respira»; en teatro, «La madre»; en cine, «Tierra baja».

«Por suerte, no he tenido la necesidad de dedicarme a otra cosa. Es una pena que el 93% de los actores y actrices de España tengan que compaginar varios trabajos para subsistir», apunta. Un gen reivindicativo que sacó a relucir cunado lideraba la Academia de Cine entre 1998 y 2000. Por aquel entonces rodó «Volavérunt», el filme de Bigas Lunas que le valió la «Concha de Plata». Fue la única vez que esperaba la nominación al «Goya»: «Me tocó leer las candidatas y, claro, al instante me di cuenta de que no estaba entre ellas. Tuve que disimular. ¡Qué gran papel hice!». Tuvo su primera nominación al «Goya» en 2022, gracias a las «Madres paralelas» de Pedro Almodóvar.

Nunca ha ocultado su ideología política. En 2003 apareció en la portada de «El País» agarrada por un agente del Congreso en la manifestación del «No a la guerra». ¿Ser tan clara le ha perjudicado?

En absoluto. Ahora bien, en la última gira de teatro, como venía de posicionarme contra la censura cultural de los partidos de ultraderecha, nos amenazaron con desprogramarnos en un par de sitios. El director dijo que esto iba a saberse públicamente y sólo se quedó en un amago. Son batallas que no podemos dejar que ganen.

¿Siente la responsabilidad de usar su altavoz para abanderar ciertas causas sociales?

Me sale del corazón hacerlo porque vengo de una familia muy activa políticamente. Lo he mamado en casa. En cualquier caso, respeto a quien decide no alzarse y tener un perfil distinto.

¿Qué ha tenido que sacrificar para llegar arriba?

Más bien he tenido que hacer malabares, doblando esfuerzos y trabajos. Sobre todo, en las épocas de mayor actividad. Por suerte, he contado con una red de apoyo.

Cuenta con un «Feroz», cuatro «Fotogramas de Plata», un «Max», un «Ceres»… que, lejos de nublarle, le han dado aún más tierra. Se siente orgullosa de cada paso dado. Sabe lo que ha costado cada personaje y, por ello, hoy, a sus 56, los cuida con el nervio de quien los ha parido. Aunque, en ocasiones, las menos, no lo haya tenido fácil. «En mis comienzos no me tocó sufrir a directores tiranos, fue después. Sólo dos veces. No soporto las diferencias de trato. Cuando veo un abuso de poder sobre una compañera, salto en su defensa», sostiene sobre una industria que, a su parecer, si bien ha evolucionado aún tiene bosque por recorrer.

«Las nuevas generaciones saben poner los límites mucho antes. El patriarcado está tan incrustado en la sociedad que, cuando una mujer se atreve a denunciar, se encuentra a jueces machistas», añade. Pese a desvelarse los casos de Carlos Vermut y Armando Ravelo, en España el movimiento «MeToo» no ha tenido la misma repercusión que en Estados Unidos. Curtida bajo la batuta de Carme Portaceli, Andrés Lima, Miguel Narros, Ernesto Caballero y Juan Cavestany, Aitana compartió tablas con Mario Vargas Llosa en «Los cuentos de la peste»: «Tuve el privilegio de conocer su universo creativo. Me enseñó a enamorarme de las cosas».

Tras «Un paseo por las nubes», de Alfonso Aráu, protagonizada por Keanu Reeves, no volvió a trabajar en Hollywood. ¿Qué pasó?

No estaba entre mis objetivos ir para allá. Me volví a España porque estaba esperándome mi compañía de teatro para hacer «La gata sobre el tejado de zinc». Creía que ya me llamarían si querían volver a contar conmigo, pero no sucedió. Había que trabajárselo y yo estaba bien aquí. Para mí, era un ambiente de gran soledad. Me sentía desarraigada, lejos de mis afectos.

¿Le teme al paso del tiempo?

No tanto. Mi mayor miedo es perder facultades, que no me acompañe el cuerpo y la memoria. No me gustaría tener que dejar de hacer aquello que me apasiona.

¿Qué le sigue emocionando?

Justo antes de la entrevista estaba viendo la actuación de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest y me ha enternecido: es precioso verla rodeada de mujeres de todas las edades.