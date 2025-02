Detectan deformaciones en la isla griega de Santorini tras más de 7.700 sismos

Nuevo giro de guión en la crisis de Santorini: se han detectado deformaciones de hasta 60 milímetros en la isla griega, donde se han registrado, entre el 26 de enero y el 4 de febrero, más de 7.700 eventos sísmicos, según el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Atenas. La deformación del terreno denota movimientos de magma, tal vez activados por la actividad tectónica, pero esto no indica que se vaya a producir una erupción volcánica, según los expertos. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, visitó ayer la isla, que sigue sacudida por un intenso enjambre sísmico que ha incluido terremotos de una magnitud de hasta 5,2. Mitsotakis pidió a los apenas 4.000 residentes que quedan en el lugar –donde viven normalmente unas 25.000 personas– que «mantengan la calma».

El Instituto de Geociencias (CSIC-UCM) de España informó ayer en redes sociales que las deformaciones detectadas a partir de datos del satélite Sentinel-1 y del sistema global de navegación por satélite (GNSS) no indican que se vaya a producir necesariamente una erupción en la isla. Citan a Michalis Foumelis, profesor de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, quien ha explicado que en 2011 se observaron en la caldera volcánica deformaciones durante 14 meses, pero no se produjo ninguna erupción. «En esta ocasión podría ocurrir lo mismo, ya que se trata de un volcán activo y, por tanto, se producen cambios en su interior», aclaran desde el Instituto de Geociencias, en Madrid.

Durante su visita a la isla, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, instó a los lugareños que «mantengan la calma» y escuchen las instrucciones de Protección Civil. En el lapso de cinco minutos en la mañana de ayer, dos seísmos de magnitud 4,2 y 4,8 se registraron al suroeste de la cercana isla de Amorgos.

Unidades del Ejército griego acudieron a la isla para reforzar los equipos especiales de emergencia.

Mientras, las compañías de seguros se niegan a firmar nuevos contratos para las casas en Santorini y Amorgos, y planean negarse también a renovar viejos contratos que expiran, informó la emisora SKAI.

Riesgo de deslizamientos

Los expertos avisan de que existe un «alto riesgo» de que se registren deslizamientos de tierra a lo largo de toda la caldera volcánica de Santorini, al borde de la cual está construida su capital, Fira, y uno de sus pueblos más grandes, Oia. La mayoría de los sismólogos y geólogos indican que las posibilidades de que se registre un terremoto de una magnitud mayor a 6 son escasas, aunque coinciden en que probablemente los sismos seguirán sacudiendo la isla durante varias semanas, quizá meses.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.