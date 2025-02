Beltrán: «El deseo de vivir es conmovedor en el ser humano»

«Me estoy acercando a la muerte y me deseo más vivo que nunca. Autorizo solemnemente mi asesinato... Mientras no haya peligro de fallecimiento». Así se posiciona Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España y autor de «Verano 2045» (Huerga y Fierro Ediciones), ante la vida y la muerte.

El activista por la defensa de los derechos humanos visitó el Club FARO para presentar este poemario, en el que reflexiona e invita al lector a hacer lo propio sobre estos dos grandes temas, pero también sobre la inmortalidad, el olvido, la resurrección y los recuerdos. Se trata de un libro en el que conversa consigo mismo, con el lector y en el que los mismos poemas dialogan entre ellos, tal y como explicó Antonio García Teijeiro, premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2017 y colaborador de FARO, que fue el encargado de presentar el acto.

«El deseo de vivir es conmovedor en el ser humano –afirmó Beltrán–. Lo vemos todos los días, en esos caminos de Gaza, en toda esa gente que camina con todas sus cosas para volver a lugares donde ya no queda nada».

Respecto al título, explicó que responde a que agosto es un mes en el que le han pasado las cosas más extraordinarias de su vida, buenas y malas. También fue el mes que marcó su incursión en la literatura. «Un mes de agosto de hace muchos años, empecé a escribir y también en agosto empecé a escribir este libro», explicó.

El año 2045 tiene varias explicaciones, según Beltrán. «Es una fecha cercana, lo que me permite imaginar cómo será el mundo entonces. También será el primer centenario del final de la II Guerra Mundial, lo que nos permitirá preguntarnos dónde estamos ahora. Y también es una fecha para la que los científicos anuncian muchos avances que nos permitirán vivir más años y yo confío en vivir 145 años con salud», comentó haciendo gala del sentido del humor que también impregna este poemario.

En uno de los poemas, Beltrán reflexiona sobre los recuerdos y la memoria episódica, esa que nos hace recordar detalles banales frente a episodios relevantes. «La memoria es el gran engañabobos que hay. Las emociones, sin embargo, no engañan. Tampoco los olores ni los ruidos. Uno puedo olvidar o inventar algo, pero no la emoción que sintió», comentó.

La inmortalidad es otro de los grandes temas del libro. «Nosotros somos nuestros propios dioses en el sentido de que somos inmortales si hacemos que nuestra vida haya merecido la pena», afirmó, aunque también añadió que para mucha gente, inmersa en guerras, en dictaduras y en la pobreza, la inmortalidad es simplemente «llegar al día siguiente». «Por eso el concepto de inmortalidad es tan relativo», añadió.

Beltrán calificó de «privilegio» trabajar para Amnistía Internacional. «Es una vida que vives. La bondad se ve como algo menor, pero es muy importante porque te hace pensar más allá de ti mismo», afirmó.

El invitado de Club FARO no se mostró optimista respecto al futuro. «Los tiempos que vivimos no llevan a pensar en un futuro prometedor; ni siquiera en un presente razonablemente vivible», sentenció Beltrán, que añadió que la sociedad occidental no acepta la fragilidad, al mismo tiempo que hace de la soledad un negocio y pretende institucionalizar algo tan íntimo como la felicidad.

«Este libro nace de un cierto pensamiento de rendición»

Esteban Beltrán es autor del ensayo «Derechos torcidos: medias verdades y mentiras sobre pobreza, política y derechos humanos», profesor en universidades de España y Argentina, abanderado de la justicia y perseguidor de abusos. Y también poeta. En «Agosto 2045», deja las causas sociales para adentrarse, de nuevo, en el terreno de lo íntimo en un poemario cuya lectura no es convencional ni uniforme. Tras sus primeros poemarios –«Marian o la muerte que no admite olvido» (1990) y «La jodida intensidad de vivir» (2018)–, publica este «Verano 2045», una obra personal y profunda que, a vueltas con la vida y la muerte, invita al lector a reflexionar sobre la existencia, a veces desde el humor.«Entiendo la literatura como una forma de arriesgar, de dar, de entregar lo que tengas», afirmó Beltrán, para quien escribir este libro le ha servido de «desahogo vital», aunque añadió que la literatura tiene que ser mucho más que eso. «En algunos momentos claves de tu vida, la poesía te reconcilia porque, de repente, te da un toque de intuición y te sorprende la belleza, y la belleza te aparta de la mugre», comentó.En este sentido, añadió que al igual que en los anteriores poemarios hablaba del amor, en este se coloca frente a la existencia, frente a la vida y la muerte, exponiendo sus dudas, sus miedos y sus recuerdos. «Es un libro que me ha servido para entenderme. Es un libro que nace de un cierto pensamiento de rendición, de vejez, de años cumplidos. Todo esto no es algo inmediato; es un libro que refleja una vida», explicó Beltrán, que en este poemario se pregunta por cuestiones sobre las que no tiene respuestas o sobre las que duda. «Dudar es importante. La certeza en poesía es algo horrible», concluyó.