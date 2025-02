Xonxa y Gora, dos hermanas inseparables y alumnas aventajadas de Moaña que buscan un hogar

La historia de Xonxa y Gora es la de un amor inquebrantable, un lazo que el tiempo y las circunstancias no han podido romper. Estas dos hermanas llegaron a la protectora de animales de O Morrazo con tan solo nueve años, cuando su familia ya no pudo seguir encargándose de ellas. Dicen sus cuidadoras que, desde entonces, «han sido las reinas del refugio, las verdaderas amas y jefas de este lugar que ha sido su hogar temporal».

Si ya la adopción de un peludo es difícil, encontrar un hogar para dos perritas unidas por los lazos de la sangre se torna casi imposible, aunque en la protectora ubicada en Moaña están convencidos de que quien conozca a estas hermanas se enamorará de ellas.

Xonxa arrastra consigo una historia de resiliencia. Cuando llegó al refugio, tenía una lesión en su pata izquierda trasera, secuela de un atropello antiguo que nunca llegó a sanar correctamente. A pesar de ello, sigue siendo una perra llena de vida, y nobleza, y junto a su hermana Gora, ha encontrado ese consuelo mutuo, ejemplo de lealtad y amor incondicional.

'Enredadas' en el IES Paralaia

Los humanos que comparten con ellas cada día las definen como «unas perras extraordinarias, limpias, obedientes, educadas y con un amor inmenso por los mimos». De hecho, en su día, fueron elegidas por la asociación Cocan para participar en sus proyectos de educación, terapia y actividades asistidas con animales. Uno de ellos es 'Enredados', un programa de tenencia responsable en el que estas dos hermanas fueron "matriculadas" para acudir habitualmente al instituto Paralaia de Moaña, después de pasar una evaluación previa. Ellas siempre aprueban con nota, sin recibir partes de incidencias, las asignaturas que les encomiendan: trabajar, socializar y mostrar sus virtudes a unos alumnos que aprenden a convivir y respetar a los animales.

Bien en dentro de una simple caja de cartón o en su sofá favorito del refugio, Xonxa y Gora no se separan, «pero apenas se hacen notar, aunque su presencia llena cualquier hogar de calidez y ternura», aseguran. El refugio no concibe la idea de separarlas y le buscan un hogar definitivo a través de una adopción conjunta. «Sabemos que no es fácil encontrar una familia que pueda abrirles las puertas a ambas, pero no perdemos la esperanza. Son dos compañeras fieles, llenas de amor y gratitud».

Las hermanas del refugio de O Morrazo. / Cedida

La Protectora de animales del Morrazo es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1993 con la finalidad primordial de la defensa y protección de los animales mediante la recogida de perros abandonados, promover su defensa mediante campañas de concienciación, divulgación, y la gestión del refugio. La actividad principal es el cuidado, a todos los niveles, de los animales que viven en la protectora para conseguir que sientan queridos y seguros mientras vivan ahí, hasta que consigan una familia que les adopte de forma responsable y les asegure un futuro feliz y una vida digna.

Si crees que puedes darles esa oportunidad, te puedes poner en contacto con la Protectora de Morrazo a través de los siguientes teléfonos: 697 523 385 / 667 519 646.