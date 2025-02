"Como pescado más fresco que el rey de España"

La nebulosa lírica de Inmaculate Fools aún ondea en nuestra atmósfera mental con letras como "Sad", donde cantaban que el amor estaba lleno de accidentes. "Va sobre la tristeza de algo que una vez fue bello y brillante como una estrella que empieza poco a poco a apagarse", explica el cantante, Kevin Weatherill. El galés, enraizado en Cambados, actúa con el grupo mañana en Vigo.

Será en la Sala Rouge, en la ciudad olívica, donde a partir de las 21.00 horas de este sábado se podrá recorrer la sonoridad especial del grupo Immaculate Fools y su mensaje. Kevin Keatherill estará acompañado. Paco Charlín, bajo; Max Gómez, batería; Antonio Casado, guitarra, y Harry Price, violín, completan la banda. Las entradas, a 26,30 euros en Entradium y Discos Elepé.

La canción "Inmaculate Fools" comienza diciendo "Hablamos de cambios". ¿Qué piensa de la IA? ¿La teme?

Soy un hombre analógico y no pienso mucho en ella. Recuerdo que cuando se comenzaron a usar los sintetizadores todo el mundo decía que iba a ser el fin de la música con guitarra. Cuando todo se tornó digital, se volvió a decir lo mismo. Hombres y mujeres están aún tocando guitarras y todavía se compran baterías. Creo que podría ser peor para los artistas...

A veces imagino si quizás dejará de haber humanos dando conciertos para mostrar solo robots y hologramas actuando.

La gente simpre disfrutará de los conciertos de toda clase de música. No hay nada como ello. Cito a Joe Strummer (The Clash), quien dijo: "Me gusta ver a la gente sobre el escenario luchando contra sus instrumentos".

El cantante de Inmaculate Fools vive en Cambados. / Rubén Pérez

Lleva viviendo años en Galicia. ¿Qué cosas cambiaría de este país para ser totalmente feliz?

Me gustaría hablar mejor el castellano y el gallego. Disfruto aprendiendo; me las puedo arreglar, pero es un proceso muy largo para mí. Debe andar algo mal en mi cerebro y además la gente habla tan rápido el castellano... Lo hago lo mejor que puedo. Por otra parte, no cambiaría nada excepto el bienestar de los animales. Pienso en la situación de los galgos, por ejemplo. Está fatal tratar a estas dulces criaturas tan mal.

¿Cuáles son las cosas que más le gustan de Galicia?

Me gusta mucho todo. Me gusta el invierno corto. Viví en Gales en una granja en una colina durante 20 años antes de mudarme a Galicia. El invierno allí parecía no acabarse, con solo dos semanas de verano. Me gusta la gente de aquí. Diría que en general es realmente buena. Y la comida es fabulosa. Como pescado más fresco que el rey de España. Me encanta el campo; vivo cerca de Cambados, junto al mar. Es maravilloso.

¿Cree que los éxitos musicales de ahora resonarán dentro de 40 años como acontece con los ‘hits’ de los 80 o 90?

No tengo ni idea; habré muerto entonces. Es difícil saberlo, pero me gusta la artesanía de la escritura de canciones. Es como alquimia, una manera mágica por la que todo confluye en una buena canción. Pienso que el arte de la composición musical no es tan bueno como solía ser antes, pero la gente joven que hace música ahora no tienen en su objetivo a gente como yo. Todavía me emociono cuando escucho a Bob Dylan. Parece como si llevara toda mi vida escuchándolo y todavía penetrara mi alma.

Eva Amaral tiene una maravillosa voz Kevin Weatherill — Cantante de Inmaculate Fools

¿Qué artistas escucha?

Me gusta saber que está pasando. Una gran canción puede proceder de cualquier parte. Me gusta la música de raíz, el folk, blues, música del mundo, clásica. Nací en 1950. Todavía aprecio una buena canción pop. He escuchado a Eva Amaral, una maravillosa voz, y me gusta Neuman. También me gusta la música trance de Howlin’ Wolf, John Lee Hooker... Me gusta la música áspera y cruda. Me inclino ante artistas como Damien Rice, Tom Waits, Van Morrison.

¿Le gustaría tocar algún instrumento tradicional gallego?

He grabado y tocado con gaiteros gallegos; no me importaría probar. Lleva mucho tiempo controlar una gaita, pero amo su sonido. También me gusta la zanfona. Estos instrumentos proceden del mundo antiguo. Son atemporales. Te llevan a un mágico barco en remolino, como dijo Bob Dylan.

¿Qué opina de la música gallega hoy en día?

En mi opinión el mundo de la música está en buena forma. Tiene una alta calidad. Tengo a tres gallegos en mi banda y son excelentes intérpretes, además de buena gente. Harry, el que toca el violín, es inglés pero lleva viviendo aquí más de 25 años. Ya está familiarizado. Hay muchísimas cosas ahora en marcha y música maravillosa aquí. No obstante, el negocio musical es otra cosa. Mi consejo a los músicos sería mantener la espada afilada y mantener el hierro caliente [como metáfora por si hay que batallar].

¿En qué manera sus consideraciones sobre el amor y la vida han cambiado a medida que se fue haciendo mayor?

¿Por dónde empiezo...? Llevo viviendo unos años en este pequeño y raro planeta. Es un gran mundo para un pequeño hombre pero lo he intentado hacer lo mejor posible. Creo que han sido las artes las que me han facilitado el mayor placer. Disfruto con otras muchas cosas pero todas se han desdibujado en mi vida. Amo la naturaleza, los animales, la gente. Tengo una gran vida sin arrepentimientos. Creo que lo he hecho bien. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Me reconforto en ese pensamiento.