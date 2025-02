FARO logra siete premios europeos de diseño

FARO DE VIGO ha logrado siete premios de diseño periodístico en la 26ª edición de los European Newspaper Award, el mayor concurso de este tipo de Europa y uno de los más importantes del mundo. El decano vuelve a coronarse en este certamen en el que ya atesoraba 20 premios de ediciones anteriores. En esta participaron periódicos de 22 países y se recibieron más de 3.000 candidaturas en sus 20 categorías. En conjunto, las cabeceras de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece FARO, han conseguido 35 galardones.

Premios

De los 7 trabajos premiados, 6 fueron publicados en el dominical «Estela», mientras que el restante vio la luz en el suplemento especial por el 170 aniversario de FARO. Seis de los siete diseños premiados fueron creados por Simón Espinosa y otro lo realizó Quico Freire, integrantes de una sección de Diseño e Infografía en la que también desempeñan su labor Héctor Silva, Elías Regueira y Hugo Barreiro.

Los premios, organizados por el diseñador periodístico alemán Norbert Küpper, premian a FARO en seis categorías: reportaje fotográfico (2 galardones); nuevas series, nuevos conceptos; página especial; protección del medio ambiente; terror, guerra; y portada y reportaje de sección.

Páginas de FARO premiadas en el European Newspaper Award 2025 / Fdv

Los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos han ganado un total de 35 premios. «La Provincia», el diario de Las Palmas de Gran Canaria, encabeza la lista con un total de 13 galardones. Le siguen FARO y los suplementos «Abril» y «Activos» con 7 premios. El periódico valenciano «Levante-EMV» ha sido distinguido con 3 galardones y el diario asturiano «La Nueva España» se ha llevado 5.

«El Periódico» ganó el galardón más importante, el European Newspaper of the Year. Al ser el premio principal, no concursó en las demás categorías.