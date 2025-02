Una pionera y un pionero del grafiti, unidos por el Gaiás

Algunas semillas germinan tarde, por usar un símil propio de Seor (Beatriz López), aficionada a la jardinería. Santiago albergó en 2023 la exposición Una genealogía feminista del arte urbano en Galicia, con Amabel González Troncoso y Clara Rodríguez Cordeiro como comisarias y ahí saltó la chispa que juntó ayer en la Cidade da Cultura a esa pionera del grafiti en Galicia, Seor, y a una leyenda de ese arte urbano en EE UU, Cornbread (Darryl A. McCray). Él abrió las puertas en 1965 y ella las cruzó décadas después: «Empecé en Pontevedra tras ver en el cine la película Beat Street (1984) y, un día en el colegio, agarré todas las tizas de colores... Logré que me respetaran todos, en Galicia y fuera. Estuve haciendo grafitis durante diez años, lo dejé y... hasta hoy», cuenta Seor. Y añade: «Para mí el grafiti es un arte callejero, pero me gustaba respetar las cosas, no me ponía a pintar en un edificio de piedra, lo hacía en túneles de carretera... Dos días antes de hacer un grafiti no dormía, estaba todo el rato pensando lo que iba a hacer, no imaginas la adrenalina que me daba... », dice entusiasta, tanto que es lógico preguntarle si retomará el aerosol. «Puede ser que sí, que un día de estos vuelva a coger un spray», cuenta quien desde hace tiempo es dueña de una tienda de cerámica en Poio.

Ayer, en el coloquio celebrado en el Centro de Innovación Cultural (CINC) del Gaiás, ante unas setenta personas, Cornbread abrió en Santiago la gira europea para relatar su historia, la historia de The Legend (La leyenda) del grafiti, como le gusta definirse, hasta el punto de añadirlo en su firma.

«El grafiti nació dentro del underground, en la calle pero hoy en día es respetado, un arte mainstream, y tiene sitio en galerías y museos», dijo tocado con una gorra más propia del golf que del hip hop, camisa a cuadros, vaqueros y unas gafas de Prada, después de todo, es un veterano respetado que, eso sí, irradia un punto de frescura propia de las calles de la Philadelphia donde creció. Allí, empezó a pintar su apodo, Cornbread, tras protestar por la baja calidad del pan de maíz que servían en el comedor del reformatorio donde estaba y, tras un rifirrafe, optó por pintar su nombre en todas partes como protesta a la par que como ejemplo de que una vena comunicativa latía en aquel adolescente algo perdido.

«Ya sentía que dentro de mí había un sentimiento de artista», explicó quien, el día que, a mediados de aquellos convulsos años 60, se vio mencionado en la prensa local, descubrió algo que le alentó a seguir adelante: «Me gustaba ser famoso, me gustaba que hablasen de mí...», efecto que fue a más cuando se le ocurrió tatuar su alias sobre la piel del elefante del zoo de su ciudad: «Lo pinté por los dos lados y luego, pinté el avión de los Jackson Five cuando visitaron mi ciudad, y después me quedé a ver cómo despegaba ese avión», recordó.

«Mi afán de notoriedad me convirtió en pionero de este movimiento en el mundo y mucha gente empezó a imitarme porque también ellos querían ser famosos», contó quien además estuvo acompañado en el coloquio por Balu, director de la galería Canal Gallery (Barcelona) e impulsor de esta gira que celebra los 60 años de aquel grafiti que ha convertido a Cronbread (padre a los 16 años y hoy bisabuelo de 72, tierno como el pan de millo) en... The Legend.