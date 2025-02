Un ‘youtuber’ vigués contra el estigma de la salud mental

Iván es un joven universitario que sufre una depresión y que intenta suicidarse. En su casa creen que los problemas de salud mental son cosa de otros: su padre, particularmente, no cree en la terapia y tampoco es muy dado a pedir ayuda. Este es el hilo argumental de «Esto no me puede pasar a mí», cortometraje que protagoniza el vigués Martín Tena, actor y creador de contenido –tiene casi medio millón de seguidores en YouTube–, junto con Fernando Guillén Cuervo y Andrea Bronston.

Se trata de un proyecto audiovisual realizado por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental dirigido por José Cabanach que pone sobre la mesa el estigma que se cierne sobre los problemas de salud mental dentro de las familias y en la sociedad. Martín reconoce que interpretar este papel le ha marcado mucho. «Ha supuesto ponerme en la piel de una persona que no se encuentra bien, que está sufriendo, y también acompañarlo durante su proceso de recuperación», explica.

El youtuber reconoce el impacto que el medio digital está teniendo en el bienestar emocional de muchos adolescentes y jóvenes. «Las redes sociales son el principal problema para la salud mental de los jóvenes», afirma. Los motivos: la visión edulcorada que muchas veces transmiten de la realidad y la obsesión que pueden generar por los likes y los seguidores.

«Las redes sociales son el gran problema para la salud mental de los jóvenes» Martín Tena — Actor y creador de contenido vigués

Él, por su parte, intenta que su contenido sea inspirador. «Donde me puedo mostrar más tal y como soy es en YouTube porque me permite más tiempo para hablar de cómo me siento, bien o mal, que otras redes como Instagram. Pero, en cualquier caso, huyo de los estereotipos y siempre soy yo mismo. Yo muestro mis viajes e intento inspirar y animar a la gente a que salga de su zona de confort, a que viaje y conozca otras culturas, y muchos seguidores me han dicho que gracias a mí se han decidido a viajar, y esto me gusta», dice.

Graduado en Comunicación Digital, Publicidad y Relaciones Públicas, Martín trabaja desde 2023 como community manager en la Escuela de Negocios de Madrid, donde reside actualmente, trabajo que quiere compaginar con el actoral y con la creación de contenidos en sus redes sociales. Ahí se dio a conocer hace ocho años, a raíz del curso de bachillerato que hizo en Atlanta (2016-2017). Fue entonces cuando decidió relatar en su canal de YouToube el día a día de un estudiante español de intercambio en Estados Unidos. Sus vídeos se hicieron virales –uno suma más de once millones de visualizaciones–, y desde entonces, continúa subiendo contenido a sus redes sociales –tiene más de 27.000 seguidores en Instagram, 6.500 en TikTok y 4.000 en X–.

Un joven muestra signos de ansiedad. / FdV

Asegura que no le quitan el sueño ni los comentarios negativos, que reconoce que siempre hay, ni las fluctuaciones de seguidores. «Empecé con 16 años y he tenido momentos de más seguidores y de menos. Estoy acostumbrado a estos cambios y tampoco tengo tanta fama como para que pueda preocuparme. También sé que tengo seguidores fieles que van a seguir conmigo. Por otra parte, siempre he sido bastante fuerte para asumir los comentarios de los haters», afirma Martín.

Tampoco se ha planteado hasta cuándo continuará haciéndolo. «Para mí, las redes sociales son un mundo paralelo y subo contenido por mí, como recuerdo. No sé si dentro de 20 años lo haré. Lo que me interesa hoy es compaginar mi trabajo con la creación de contenido y ver a dónde me lleva esto de la actuación, que siempre ha sido una de mis pasiones», explica.

De hecho, ha estado vinculado al teatro desde pequeño, ya que formó parte del aula de teatro Albatros del colegio Compañía de María, con la que actuó en «Los miserables». Hace unos años, participó como figurante en la serie «Paquita Salas» y más recientemente, en 2023, en un anuncio para la televisión japonesa durante su paso por la Universidad de Waseda de Japón dentro de un programa de movilidad internacional. Además, realizó un curso de interpretación y dirección en la Universidad de Yale (EEUU).