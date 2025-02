O Consello da Cultura Galega homenaxea a María Xosé Queizán

«Recuperemos as mans» é o primeiro ensaio de María Xosé Queizán que viu a luz en 1980. É tamén o título da xornada coa que o Centro de Documentación en Igualdades e Feminismos (CDIF) do Consello da Cultura Galega (CCG) homenaxea á autora este mércores 5 de febreiro, ás 16.45 horas. Segundo informou o CCG nunha nota, Carme Adán, Marga do Val e Helena Fernández participan nesta cita que pretende recuperar a vixencia das argumentacións ao tempo que serve de recoñecemento do relevancia da súa escrita hai 45 anos. A presidenta do CCG, Rosario Álvarez, inaugura este encontro ao que asiste a escritora viguesa homenaxeada e se pode seguir en directo polo web da institución.