«Cornbread», o primeiro graffiteiro contemporáneo, de visita en Galicia

A Cidade da Cultura acolle esta tarde a conferencia Darryl A. McCray, coñecido internacionalmente como ‘Cornbread’, un artista estadounidense considerado o primeiro graffiteiro contemporáneo e un dos «pioneiros» deste movemento artístico.

Trátase dun acto que se enmarca na celebración do 60 aniversario do nacemento do graffiti contemporáneo, un movemento que hoxe en día segue a ser unha influencia fundamental no arte e na cultura urbana a nivel mundial. Esta conferencia no Gaiás, a partir das 17.00 horas no Auditorio 1 do Edificio CINC (con entrada libre ata completar aforo), é a primeira dunha xira que levará ao artista por diferentes puntos de Europa.

Hoxe estará acompañado por Seor (Beatriz López), autora do primeiro graffiti feito en Galicia en 1984; polo comisario e director da galería Canal Gallery de Barcelona, Balu, un dos grandes investigadores do graffiti contemporáneo; e pola xestora cultural e comisaria, ademais de ser investigadora tamén no campo do graffiti, Amabel González Troncoso.

A característica firma de ‘Cornbread’ deu orixe, a finais dos anos 60, a un movemento que se expandiu dende Filadelfia ata Nova York e, de aí, ao resto de Europa e do mundo, influíndo tamén noutras disciplinas coma o movemento Hip Hop.

Darryl McCray adoptou o seu alcume na adolescencia, pola nostalxia que sentía polo pan de millo da súa avoa no tempo no que estivo interno nun centro de menores. Baixo este alcume pintou primeiro a súa camisa e logo nas pareces, dando pé, sen sabelo, ao inicio do tagging e do graffiti moderno en 1965, forma de expresión urbana que se transformaría nun fenómeno global.

No 1971, o Philadelphia Tribune anunciou por erro a súa morte. Para demostrar que estaban errados, pintou cun aerosol un elefante no zoo de Filadelfia e tamén un avión da TWA. Foron feitos que o catapultaron á fama.

Hoxe en día ‘Cornbread’ desenrola unha importante labor como conferenciante, dende o seu regreso en 2010 tras abandonar o arte nas rúas no 1971, ofrecendo charlas por todo o mundo nas que analiza a evolución dun movemento que partiu del.