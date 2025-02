Xesús Alonso Montero doará dous fondos documentais á Fundación Penzol. Mañá, 5 de febreiro, ás 12,30 horas, na sede da Fundación Penzol en Vigo, terá lugar o acto de sinatura de dous fondos documentais relacionados coa actividade oratoria de Alonso Montero entre os anos 2004 e 2024, informou onte a editorial Galaxia.

O primeiro dos fondos, «Sesenta e sete alocucións: discursos, conferencias, charlas, improvisacións... (2014-2018)», unha doazón conxunta de Xesús Alonso Montero e Carmen Blanco Ramos, consta de 1.052 folios, organizados en catro tomos, que recollen as transcricións da propia Carmen Blanco das gravacións das intervencións públicas que, maiormente, ela mesma realizou durante ese período.

Catorce dos discursos recollidos na relación de entrega foron publicados recentemente no libro «Palabras para o noso tempo» (Alvarellos, 2024), en edición de Olivia Rodríguez, que tamén publica un estudo dos discursos recollidos no volume, que ademais conta con textos preliminares de Alonso Montero e Carmen Blanco.

O fondo «Trinta e unha conferencias (2004-2024)», doado polo intelectual galego, cos programas das palestras, componse de guións detallados, moitos deles con breves texto para o seu desenvolvemento.

No acto sobre a doazón intervirán Carmen Blanco Ramos e Xesús Alonso Montero, que estarán acompañados por Manuel Puga Pereira, presidente, e Malores Villanueva, secretaria da Fundación Penzol.

Club FARO

Mañá pola tarde, ás 20.00 horas, no MARCO de Vigo, o catedrático emérito da USC intervirá na charla-coloquio do Club FARO DE VIGO «Palabras para o noso tempo. Catorce discursos orais, 2014-2023». Presentarán o acto do intelectual galego Olivia Rodríguez González, profesora titular na Universidade da Coruña, e a escritora Carmen Blanco Ramos. O acto terá acceso preferente para subscritores de FARO e libre ata completar o aforo de 150 persoas.