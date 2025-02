Expósito Paradela entra na RAGBA como académico

A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) acolle dende onte a un novo académico de honra. Trátase do coleccionista e mecenas de arte gráfica Francisco Javier Expósito Paradela (Noia, 1948). Fundador do Museo do Gravado e da Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital ingresou nun acto celebrado no Auditorio Municipal de Ribeira trala lectura do seu discurso “Un museo no mundo rural. Museo do Gravado de Artes”.

Ao acto, asistiron o presidente da RAGBA, Manuel Quintana Martelo, e outros académicos da organización; o conselleiro de Cultura, José López Campos; o de Educación, Román Rodríguez; o director Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; e distintos alcaldes da zona.

Manuel Quintana Martelo louvou o labor de Francisco Javier Expósito Paradela en prol das artes da imaxe e o gravado. Sobre o Museo do Gravado, resaltou Quinta que é un “centro en plena actividade que non ten parangón, e está no máximo expoñente dentro do panorama nacional”, xunto ao Museo de Grabado Español Contemporáneo de Marbella e a institución Calcografía Nacional.

Para o presidente da RAGBA os tres centros compoñen unha tríade imprescindible para ver, entender e amosar o que significa a estampación.

Segundo Quintana, “a incorporación de Expósito a esta centenaria institución, a RAGBA, é un activo que contribuirá a aumentar o noso percorrido e a ennobrecer unha Academia que está sempre a prol da protección, divulgación, recuperación e conservación do noso país”.

Pola súa parte, Francisco Javier Expósito Paradela, nunha emocionada exposición, relatou as orixes e o actual estado do Museo do Gravado, situado na parroquia ribeirense de Artes.

Explicou que xurdiu grazas a súa paixón por coleccionar libros antigos de gran valor polos seus textos, ilustracións e gravados. “Hai medio século iniciei a colección de libros en librarías de Cádiz e de Madrid, na Cuesta Moyano, na rúa Huertas e no barrio das Letras, e tamén na Libraría Posadas en Bruxelas, na Portobello en Londres ou noutras de París, Bruxas, Amsterdam ou Bos Aires”, indicou.

Todos estes lugares forman parte da historia de Expósito co coleccionismo de libros que se estendeu ás imaxes e estampas dos libros e finalmente desembocou no coleccionismo de obra gráfica, gravado ou obra múltiple.

Na actualidade, o museo presenta unha colección de máis de 40.000 estampas, unha nutrida colección que o propio Expósito segue aumentando con novas adquisicións. Ademais xa albergou máis de 130 exposicións de fondos propios.