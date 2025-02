Cientos de manifestantes piden reabrir la investigación por la muerte del mantero ahogado en el Guadalquivir

Cientos de personas se han manifestado esta tarde en Sevilla, respondiendo a la convocatoria de la comunidad senegalesa, para reclamar la reapertura de la investigación por la muerte de un mantero senegalés de 43 años, ahogado en el Guadalquivir cuando huía de unos agentes de la Policía Local.

La manifestación ha partido alrededor de las 17:00 horas desde el muelle de Nueva York y ha discurrido por distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento; si bien durante el recorrido los manifestantes se han detenido en varios momentos para rezar.

En declaraciones a los medios, Elhadji Medoune, portavoz de la Federación de Senegaleses de Sevilla, ha explicado que el objetivo de la convocatoria es exigir que se reabra la investigación, sobreseída judicialmente la semana pasada, así como rendir homenaje al fallecido.

"Queremos alzar nuestras voces para exigir que nos escuchen y se reabra la investigación, porque la vida de las personas negras también importa, por eso estamos aquí y no vamos a cansarnos, vamos a seguir gritando y reclamando nuestros derechos", ha precisado.

Asimismo, han reclamado un "cambio radical" en las políticas municipales sobre la venta ambulante y la inclusión de los inmigrantes, y que se "se deje de criminalizar a los africanos y afrodescendientes y se aprueben políticas municipales que promuevan un cambio de mentalidad en la sociedad sevillana para convivir en la diversidad".

Teresa Escobar, del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha indicado que "desde el primer día respaldamos y nos pusimos al servicio de los compañeros senegaleses de Sevilla para apoyarlos en cualquier tipo de manifestación y de iniciativa".

"No puede dejarse pasar la muerte de un ciudadano nuestro, que vive en Sevilla y que fallece ahogado en el río; no puede ser que no se investigue judicialmente y que no se llegue hasta las últimas consecuencias", ha manifestado.

Escobar ha añadido que "no queda otra que apoyarlos si estamos por la defensa de los derechos humanos y en este caso es el derecho a la vida, el derecho a migrar, el derecho a ser un ciudadano como cualquier otro y tener una vida digna, y Mahmoud no lo ha tenido y eso es muy grave".

Los hechos sucedieron el pasado 29 de diciembre cuanto este hombre de 43 años natural de Senegal, que se dedicaba a vender camisetas de deporte en las calles de Sevilla, al huir de la Policía Local se lanzó al río Guadalquivir falleciendo por ahogamiento.