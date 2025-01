Un Día de la Ilustración en pie de guerra contra la IA

El Día de la Ilustración se conmemoró ayer con exposiciones y una celebración especial en la Galería Maraca en Vigo, donde ocho pujantes creadores y autoras hablaron de su universo de trazos y pintura así como de sus expectativas.

Pensando en ese porvenir, la jornada comenzó reivindicativa. En Instagram, la creadora gallega Emma Ríos –muy querida en el mercado norteamericano– aplaudía la decisión del Gobierno español de retirar de momento el Real Decreto de la IA Generativa.

No a cambiar "al expolio" de su trabajo

«Celebramos la noticia –escribió–, confiamos en que se emprenda un proceso de diálogo real con el sector cultural». Su deseo es proteger los derechos de las creadores y creadoras. «Estamos en contra de que se modifique la Ley de Propiedad Intelectual para legitimar una actividad basada en el expolio de nuestro trabajo y que anula nuestro derecho a decidir».

Para comprenderlas, debemos recordar que es la inteligencia artificial generativa. Consiste en que mediante entrenamiento con datos la IA aprenda patrones que le sirvan de base o estructura para generar después nuevos datos con características parecidas a los usados para su entreno.

Es decir, si yo le pido a la IA una ilustración sobre un tema en concreto, la inteligencia artificial primero debe ser nutrida de ilustraciones de múltiples autores y de elevadas temáticas. Así, cuando reciba los comandos precisos, creará una obra que responda a lo demandado basándose en el trabajo previo de humanos.

De momento, los desarrolladores de IA están echando mano de obras previas sin pedir permiso a las autoras y autores. Tampoco les pagan dinero por usar esa obra para entrenar la IA.

El ilustrador vigués Denis Carballás solicita respetar los derechos de autor en la inteligencia artificial. / D.C.

"Sin las personas creativas, la IA no es nada"

El ilustrador vigués Denis Carballás señala que al crear una obra, creas «plusvalía» pero la IA es una mezcla de mil ideas en un diseño. «Vai ser difícil demostrar a autoría pero a propiedade intelectual debería apreciarse sempre», añade.

Por ello, la gallega Emma Ríos y otras creadoras se muestran contrarias a la gestión colectiva obligatoria de licencias sin consentimiento. «Sin las personas creativas, la IA no es nada», apuntan.

¿Qué es la opción de inclusión?

Su propuesta es un modelo OPT-IN (opción de inclusión en español) que obligue a que los creadores faciliten su consentimiento previo para el uso de sus obras para la inteligencia artificial.

Afra Torrado, de Arousa y autora del cómic «Fago o que podo» –obra que se hizo con el Premio Follas Novas 2024 en Libro de Banda Deseñada–reconoce que tenía «esperanza na IA».

Más los buenos anhelos se ha comenzado a derretir. «A IA colle as ideas que lle dá a gana. Ela non as xenera por arte de maxia. Podería ser unha ferramenta para facilitar a vida dos ilustradores para facer escenarios, por exemplo, que a min me custa facer pero agora parece unha tecnoloxía nunhas mans que non teñen sensibilidade. Hai que regulala. Por iso, vou a tope co que di o gremio».

Vocación desde niña

Opina una persona que desde pequeña lleva haciendo comics. Fue a los 12 años cuando pensó en ser dibujante de viñetas, lo que abandonó después en la universidad para volver a retomarlo.

Su volumen «Fago o que podo» presenta su trabajo desde 2018 hasta 2023 cuando ni siquiera soñaba con publicarlo. Fue la editorial Rodolfo e Priscila quien la animó a reunirlo en un libro.

Afra Torrado, que se declara persona no binaria, indica no obstante que trata temáticas muy asociadas a lo femenino, a la autoficción, a lo autorreferencial. «Hablas de tu vida y tus dramas», concluye una persona que ya piensa en preparar un nuevo cómic, alguna obra para preadolescentes y una línea de camisetas con mensaje.

Retazos jóvenes desde Vigo con Denis Carballás

Otro autor que se está haciendo un hueco es el vigués Denis Carballás. Al recordar sus inicios de pequeño, rememora sus «garabatos». La evolución de esos pinitos le ha llevado ya a ilustrar libros de Galaxia como «Son da cidade» o «Alén das estrelamares».

La felicidad de Carballás ha continuado recientemente. Cada año Cruz Roja de A Coruña elige un ilustrador para su agenda anual. Para este 2025, le hizo el encargo a Denis. Solo había una premisa: realizar un tributo a Ibáñez, uno de sus autores fetiche. Para el autor, fue una maravilla trabajar con el estilo Ibáñez.

¿Lo artesanal como gourmet?

Reconoce que «son anti-IA como fonte única de creatividade. É posible que no futuro sexa unha ferramenta como o Adobe Photoshop o Illustrator o son hoxe, pero non vai ter a artesanía da ilustración humana. Pode ser que o artesanal sexa gourmet no futuro ou que venzamos o imperio da máquina».

Tanto Carballás como Torrado fueron seleccionados por Maraca para la fiesta de la ilustración ayer en Vigo junto a outras autoras como Laura Gurami, Marta KnivesOllalla Fernández, Pablo RosendoTiburongotico o Velvet Demon, que detallaron su carrera.

