«No siento la presión de tener que demostrar nada»

Antón Álvarez, conocido como C.Tangana en su faceta musical, presentó ayer en Vigo su documental «La guitarra flamenca de Yerai Cortés», su ópera prima como cineasta y producida por Little Spain. «De momento estoy enfocado en esto, pero no creo que me quede quieto, no me gusta aburrirme», dice sobre su futuro artístico

—Bienvenido a Vigo, una ciudad que también es un poco su casa.

Sí, siempre viene bien venir. Además, tengo un primo nuevo que ha nacido recientemente, así que aprovecho la visita.

—Viene también para promocionar su debut como director, ¿le permite esta nueva faceta un contacto distinto con el público?

Yo no estaba acostumbrado al contacto directo con el público, pero está bien. Yo estoy acostumbrado a recibir un feedback muy directo con la música. Cuando uno se sube al escenario, ve perfectamente las emociones que está generando en el público, y con el cine es un poco más frío.

—¿Y qué percibe en la gente?

Cuando aparezco ahí, al final de la sesión, y veo a la gente con la cara de haber llorado, que tienen que respirar, y que la película realmente ha pasado por ellos, pues es reconfortante. Uno siente que ha hecho bien el trabajo.

—La película tiene dos nominaciones al Goya y ha recibido muy buenas críticas.

Los premios siempre están bien. No hay que tomárselos muy en serio tampoco, porque si no te puedes frustrar o te puedes flipar. Y yo creo que el trabajo, para mí que soy un poco histriónico emocional, se mide siempre por si realmente has conseguido conectar con una audiencia. Y siento que eso lo hemos conseguido. Es difícil llevar a la gente a las salas, encima si le dices que el género es documental. Pero todo el mundo que ve la peli se emociona, reconoce el gran valor que tiene toda la aportación musical, independientemente de que les guste el flamenco o no.

—¿Añaden presión?

La verdad es que no. Estoy en un momento de mi vida en el que no siento mucho la presión de tener que demostrar nada. Me siento con ganas de sorprender. Sí que siento que es más difícil cada año, porque mantenerse con ideas frescas es lo más difícil. Pero, ¿presión? De momento, estamos tranquilos.

—¿Cómo ha sido este aterrizaje en la dirección?

Yo pensaba que iba a tener un poco más de fricción el hecho de que yo me pusiese a dirigir, porque ya soy una figura pública, porque es otra profesión, otro oficio, tiene otras técnicas... Pero me he sentido muy acogido por todo el mundo, muy reconocido. Para mí tiene mucho valor el respeto de los artistas a los que admiro y hay muchos del mundo del cine a los que admiro que han visto la película y que les ha gustado, les ha emocionado.

—¿Y el camino hasta llegar a las salas de cine?

En tres años, y con toda mi ignorancia en este gremio, he pasado por muchas emociones. Había una frustración primera que era entender que no podía forzar a la película a ser lo que yo quería, sino que tenía que entender lo que la película iba a ser y sacar lo mejor de ello. También por el formato, porque es documental y uno no puede obligarle a la vida que pasen cosas, tienes que recibir lo que la vida te da. Pero también por estar a la altura de mis expectativas como artista y no hacer un documento informativo ni una cosa demasiado experimental, sino tratar de hacer una película emocional en el mismo tono en el que hago la música, que es cultura popular, emoción y peso a partes iguales.

Antón Álvarez y la productora Cristina Tenas, durante el coloquio con el público de uno de los pases especiales de la película en el Yelmo Cines del Centro Comercial Travesía. / José Lores

—Como en Oliveira dos Cen Anos...

Yo siempre estoy haciendo más o menos lo mismo. Ya tengo un estilo de lo que hago. Me he educado culturalmente a través de la intuición, de la transmisión, a través de hablar con personas, de buscar cosas en internet, de leer libros y escuchar discos. No tengo una formación académica y entonces lo que trato de hacer es venerar y adorar a mis propios ídolos y mis propias técnicas. Eso me ha llevado a la cultura popular, a la búsqueda de las cosas sencillas, a experimentar con la tradición porque es de donde yo vengo. En ese sentido, el himno del Centenario del Celta es la cosa con más profundidad cultural que he hecho en mi vida. Por mucho que otras cosas mías las haya escuchado más gente o se hayan escuchado en más sitios, no están tan profundamente enraizadas en ningún lugar. Y, en ese sentido, para mí es una de mis obras cumbre.

—¿Busca lo mismo con el flamenco a través de esta película?

La película tiene flamenco, pero no es una película de flamenco. Muchísimos amigos míos a los que no les interesa tanto el flamenco la han visto y se han emocionado exactamente igual. A toda la gente que no le gusta el flamenco, si les interesa lo que yo hago, les invito a que vayan a verla, porque sigue los mismos principios que sigue el himno. Esta película puede que sea lo más abierto a todas las edades, a todos los públicos y a todos los gustos que he hecho.

—Dice que «se alinearon los astros» cuando conoció a Yerai, ¿cree en ese misticismo que encierra también la cinta?

Yo he creído durante el tiempo que he hecho esta película y en todo lo que tiene que ver con la película me he dejado llevar por esta magia y por este misticismo. Y he jugado según esas reglas y, de hecho, empezar hablando sobre ese día en el que vimos las estrellas alinearse en el cielo y poner el cohete en la portada de la película es un poco mi confirmación al mundo de que yo he creído. He creído en esto y creo en la magia de María y creo en la providencia. Y nunca he creído, siempre he sido un poco descreído. Pero para esta película, en este momento y viendo lo que he vivido con ellos, me he dejado llevar.

—Este 2025 ha sido declarado el Año del Pueblo Gitano en España. ¿Otra señal?

No tenía ni idea de que esto iba a pasar, no había ninguna intención detrás. Hay mucha presencia del pueblo gitano en la película, porque Yerai es gitano, pero creo que la película es internacional y habla fundamentalmente del cambio generacional, de cómo mi generación y generaciones más jóvenes tratan de afrontar los dolores, las penas, el sufrimiento más cotidiano, el sufrimiento más familiar que todos tenemos. Trata sobre cómo ha cambiado la forma de ver el amor, la forma de tratar con tu padre, con tu madre, qué se entiende por respeto, cómo demostramos el cariño... Son cosas que tienen más que ver con dos generaciones que con la etnia gitana en concreto. Es cierto también que en la película hay mucho del pueblo gitano representado, así que celebramos todos este año que dedicamos a ellos.

—Hay mucha expectación por si volverá a retomar su vertiente musical.

De momento estoy concentrado en tratar de que la gente vaya al cine a verla la película, porque la experiencia cambia radicalmente. Invito a toda la gente, a todos los gallegos en este caso, a que vayan al cine, porque la experiencia merece muchísimo la pena; hemos hecho algo muy especial con la música y que solo se puede disfrutar en el cine. De momento estoy enfocado en eso, pero no creo que me quede quieto, no me gusta aburrirme.

