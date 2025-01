Un joven abogado gallego descubre la "perrada" que hacen algunos restaurantes con la cuenta: "No es legal"

Andrés Millán es uno de los 'tiktokers' del momento. Para quienes no lo reconozcan, se trata de @lawtips, un joven abogado gallego que proporciona consejos legales a través de su cuenta de Tiktok, en la que ya acumula más de 2 millones y medio de seguidores.

En cuenta podrás encontrar consejos legales de todo tipo. Alquileres, vivienda, normativas referentes al mundo laboral, a los contratos, los servicios médicos, las pensiones... Y cualquier otro aspecto jurídico que esté de actualidad. Como buen influencer también dedica un pequeño porcentaje a narrar su día a día y, casualmente, en una de sus últimas cenas, entremezcló ambos mundos.

Andrés se encontraba en un restaurante junto al también creador de contenido 'Cenando con Pablo' cuando les llegó la cuenta, que registraba un detalle que el jurista declaró de "ilegal". El ticket incluía la propina con una fuente muy similar coste real del servicio: "Esto vulnera la Ley de Consumidores y Usuarios".

Así fue "la mayor perrada" que le ha ocurrido a @Lawtips en un restaurante

"¿Es esta la mayor perrada que te han hecho en un restaurante?", preguntaba Andrés Millán al inicio del vídeo a lo que Pablo no dudo en responder: "De las que más porque te llega el ticket a la mesa y ves 150 y crees que es lo que tienes que pagar, pero, si te fijas, te han engañado con la fuente y con el tamaño".

"Efectivamente. Esto vulnera la Ley de Consumidores y Usuarios porque los precios no deben inducir a error o engaño. Debe estar claro cual es el precio con impuestos incluidos y si quieren sugerirte una propina deberían estar con otra fuente y tamaño de letra por separado, más pequeñito... Pero es que parece que así lo que costó son 150 pavos. Claramente quieren engañar", terminó de apostillar el joven abogado gallego.

"Tipo trampa para turistas. Como si estuvieses en Estados Unidos, que te rodean ahí el 15, 18 o 20% de propina que a veces marcan por defecto", añadió Pablo. "Y no mola además. Aunque fuera legal, no mola hacer este tipo de cosas porque el cliente ya lo percibe como 'joder, tío, me quieres engañar'", terminó por indicar Andrés Millán.