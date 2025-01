Porteiro: «O feminismo está nunha emerxencia, temos que facer algo xa»

«Estamos nun momento de emerxencia, os poderosos están a dicir que o feminismo fora, temos que facer algo urxentemente e universalmente». Así o manifestou onte María Xosé Porteiro na presentación do seu libro ‘As benfaladas’ (editorial Galaxia) onte no Club FARO, nun acto celebrado no MARCO no que María Pereira, directora de Merlín Comunicación, fixo de introdutora á conversa que mantiveron a tres a autora da obra, a catedrática de Filosofía Chis Oliveira e a politóloga Priscila Retamozo, ámbalas dúas últimas coordinadoras de Comando Igualdade.

«Sinto que ‘As benfaladas’ pode servir para volver a falar do que críamos que estaba resolto e falado», expresou Porteiro, quen comentou que na escrita do seu último libro plasmou preocupacións que lle ían saíndo valéndose da súa biblioteca particular e rescatando pensamentos e reflexións de pensadoras e activistas que «hai trinta anos xa dicían cousas que agora parécennos novedosas». Citou como exemplo a María Xosé Queizán e dúas das súas obras: ‘Recuperemos as mans’ e ‘Escrita da certeza’.

No libro de Porteiro, segundo destacaron Chis Oiveira e Priscila Retamozo, atópase unha xenealoxía do feminismo organizada por temas en dez capítulos, abranguendo guerrilleiras, literatas, teatreiras e activistas, algunhas delas presentes hoxe en día e outras case alidadas.

Durante a conversa, saíron temas que invitan á reflexión e aos desafíos aos que se enfronta o feminismo. «A feminista é revolución contemporánea que pretende transformar o estatus quo, a primeira revolución mundial que se levou a cabo en todas as partes do planeta», declarou Porteiro, quen mencionou o 8 de marzo de 2018 como día clave cando por primeira vez na historia da humanidade saíron á rúa mulleres de todo o mundo coas mesmas consignas, discurso e emoción. «Dicían hai que cambiar isto, pero cambiou ao revés, era tan forte a ameaza que houbo unha reacción raiadísima e catro anos despois a ofensiva patriarcal intenta frear algo que non se pode parar».

Como «privilexiada» por ser unha dos 2.000 millóns de persoas que viven en condicións de dignidade, fronte a seis mil millóns desfavorecidas, entre elas mulleres discriminadas polo feito de seren mulleres, Porteiro manifestou que «temos a obriga moral de xuntarnos, fixarnos no eixo central que nos une e non permitir que este momento da humanidade remate como vai rematar». Fixeron referencia ás posturas de dirixentes como Donald Trump e Milei contra o feminismo e aludiron ao debate interno que divide ás activistas. «Non pode ser casualidade que meteran unha bomba dentro para que pasemos máis tempo discutindo entre nós, nun debate lexítimo. e deixando de resolver o que temos que que resolver agora. Porque se ese agora pasa hai que volver atrás», expresou Porteiro.

Indo atrás na historia, a escritora e xornalista mencionou que dende o principio da Historia, dende o rapto das Sabinas, tratouse á muller como «botín de guerra» e como «concepto social». «Cando falamos da escravitude, da xente negra que durante séculos foi sometida, falamos de holocausto racial a homes e mulleres que foron a construír esas colonias. E a o noso como hai que chamalo?, díxome un día Queizán: É holocausto feminicida, cando falamos del estamos a falar da historia da humanidade».As violencias de xénero saíron en varios momentos da conversa. «A muller se consolida como víctima, sempre se fala dela e temos estatísticas de feminicidios, pero no se fala deles, dos agresores, non sabemos o seu perfil, se cumpliron condeas, se foron reincidentes».

Resistencia contra a violencia patriarcal

As dúas interlocutoras de María Xosé Porteiro na conversa de onte son activistas do feminismo e as súas compañeiras na sección de pensamento feminista do Ateneo Atlántico.Chis Oliveira, que ademais ten en común con María Xosé seren premio Ernestina Otero polas organizacións feministas de Vigo, cualificou a Porteiro de kantiana, no sentido de que no seu libro expón problemas e mulleres que aportaron solucións, pero «pon a pelota no noso tellado para que cada quen poida elucubrar sobre cal é o remedio». Referiuse Oliveira á «machosfera» das redes sociais que «se congratulan de humillarnos», se ben advertiu que «non son tantos pero fan moito ruído». E pediu a complicidade dos homes aos que «a careta da masculinidade os obriga a causas denigrantes» para «abrirse a un mundo de democracia, humanismo e empatías que só lles pode enriquecer».Priscila Retamozo, autora do prólogo de ‘As benfaladas’ e máis nova das tres, destacou a necesidade de «pararnos a escoitar ás que viñeron antes porque veñen tempos difíciles». Considerou clave fixarse nesas referentes para artellar «a resistencia para enfrontarse á violencia dos discursos patriarcais» e poder chegar a máis xente.