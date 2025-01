«Los márgenes de libertad son limitados»

Tras el éxito mundial de «Samsara», el director vigués Lois Patiño firma su cuarta película, «Ariel», que se estrena esta semana en el Festival de Rotterdam, uno de los principales de Europa. Lo ve como un proyecto difícil entre Galicia y Azores; atravesado por Shakespeare y la falta de libertad

—Comenzó el rodaje de «Ariel» como codirector con Matías Piñeiro pero este último no ha seguido, ¿hubo desaveniencias?

No, ha sido por cuestiones de calendario. Él tenía que sacar adelante su otra película pero Agadic nos establecía que había que acabar «Ariel» ya, si no perderíamos la subvención. Había que sacar adelante este proyecto difícil de manera urgente.

—¿Por qué difícil?

Porque he tenido que trabajar universos que a priori no estaban en mi hoja de ruta como tratar obras de Shakespeare, tratar con el teatro, hacer una ficción un poco más pura con menos diálogo con lo documental y lo antropológico. En ella, hay muchos actores no profesionales, gente de Azores que interpreta personajes de Shakespeare; también tengo dos protagonistas actrices, Agustina Muñoz e Irene Escolar; y hemos trabajado con la antigua compañía Voadora (Marta Pazos, Hugo Torres y José Díaz, que hacen de sí mismos) porque habían hecho su versión de «La Tempestad» de Shakespeare.

Las protagonistas de "Ariel", en Azores. / L.P.

—¿Cuál es el punto de partida?

Llevamos «La Tempestad» de Shakespeare y fragmentos de otras obras suyas como «Hamlet», «Macbeth» al contexto de Las Azores. Eso supone un choque con humor. Por ejemplo, ver a tres señoras en un supermercado haciendo un texto de «Otelo» puede resultar cómico pero al mismo tiempo está la profundidad de esos textos, de esos versos. Se extrajeron las frases y versos de Shakespeare con más potencia y misterio para hacer un nuevo poema. Es como un juego de fragmentación.

—¿La vigencia de Shakespeare hoy en día sigue siendo total?

Sí, su obra presenta tal profundidad, carga psicológica y poesía... Logró traducir emociones profundas humanas a palabras y dio con unas claves que lo hacen eterno y resistente a cualquier contexto.

Fotograma de "Ariel", nueva película de Lois Patiño que se estrena en Rotterdam. / L.P.

—El filme también tiene una conexión con lo espectral.

Nuestro planteamiento siempre fue abordar la película desde Ariel que es el espíritu del aire, de la naturaleza de la isla porque se transforma en viento, agua y fuego. Cuando Matías comunicó que no podía continuar con el proyecto yo intenté adaptarlo a mis capacidades y encontré un paralelismo entre los personajes y los fantasmas. La idea es que son seres atrapados en una obra, en un espacio atemporal. Ahí abrí la película incorporando la obra de Pirandello «Seis personajes en busca de autor». El escritor deja inacabados a los personajes que están desesperados porque alguien los termine. Azores es la isla de los personajes de Shakespeare que están atrapados ahí como si fueran espectros. Cada día deben hacer su obra. A esa isla llega la protagonista.

—¿Qué papel juegan la libertad o la resignación al destino?

Ariel en «La tempestad» tiene como fin conseguir la libertad. La cuestión del libre albedrío es una utopía para los personajes. ¿Cómo pueden unos personajes de estas obras revelarse al destino que Shakespeare creó para ellos? Recuerda al protagonista de «Niebla» de Unamuno donde le pide explicaciones sobre su final, su suicidio.

Cartel de "Ariel", de Lois Patiño, para el festival de cine de Rotterdam. / L.P.

—¿Estamos atados a algo inexorable?

La película intenta ser un alegato en favor de la valentía. Termina con la frase «la vida es de los valientes». Aunque los márgenes de libertad que existen son limitados. Samsara hablaba de los contextos sociales y económicos. Cuanta más capacidad económica del país más se amplía la capacidad de libertad. Es un concepto que oscila muchísimo.

—¿Qué lugar ocupa esta película en su filmografía?

Esta película me ha servido mucho para crecer como cineasta, supone para mí una introducción a la ficción, a la construcción de los personajes. He trabajado por primera vez con actrices profesionales. Salgo como un cineasta más completo, con capacidad de entrar a la ficción plenamente. La he notado como una bisagra, como un puente, hacia la ficción.