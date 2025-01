«A veces no hay que solucionar las cosas, sino verlas y llorarlas»

El dolor del mundo en mis pies. / Mi propia confusión trepando / por la columna, mis miedos agudos, / mi mente perversa, todo debe purgar / para salir por donde haya entrado.

Es la estrofa del poema «El camino hacia el alma», recogido en el poemario Mamá me duele el mundo. Deshaciendo el nudo (Ed. Ringo Rango) primera publicación de Antón Sobrino (Vigo, 1993), y que está a la venta en las librerías viguesas Librouro, Mendiño y Gandal, y en Follas Novas, en Santiago.

¿Cómo nace este poemario?

Esto no se hace por dinero, se hace porque te gusta o porque te sale de dentro. Yo empecé a escribir poesía a los 22 años, una vez que fui a hacer el Camino de Santiago. A partir de ahí, cada vez que tenía emociones que no podía controlar, o que se me iban de las manos, escribía algo. Me di cuenta de que era algo terapéutico, porque después de escribir me siento mejor. Con el tiempo te empiezas a plantear si eso le puede gustar a los demás o solo a ti.

¿Fue lo que le hizo dar el paso de publicar sus poemas?

Llegué a la conclusión de que no importa tanto el criterio del lector como que tú te sientas cómodo escribiendo y sientas que tiene un valor sacar eso adelante. En mi vida, a partir de los 22 años, tuve que viajar mucho, ya sea por trabajo o porque estuve haciendo voluntariado en India y Nepal, y fui reuniendo mis inquietudes conforme al mundo y a las cosas que me inquietan o que no me atrevo a hablar con nadie.

María Ares, viajera y escritora de A Coruña, y que escribió el prólogo de su poemario, ¿tiene mucho que ver en su decisión de publicar?

La conocí en India. Hablando con ella de cosas de la vida dio la casualidad de que a ella también le gustaba la poesía y acababa de publicar un libro (Almas Nómadas, 2015) y me sirvió de ejemplo para tomar la decisión de sacar mi libro adelante.

¿Cómo fue el proceso de selección de los poemas?

He sido muy crítico con el proceso de selección y he querido escoger solamente los que a mí me parecían los mejores poemas, pero estoy preparando un segundo libro en el que dejo de enjuiciar lo que escribo y voy a publicar un inventario de poemas que quizá no son tan significativos o tan bonitos para mí. Lo hago porque estoy leyendo a Mario Benedetti y a Charles Bukowski. También he leído mucho a Julio Cortázar, y ellos también han publicado todo lo que tenían porque sabían que hay cosas que a ti te pueden parecer que no son las mejores pero que a otros les pueden fascinar. Matar al juez que tienes dentro creo que es parte de lo que hay que hacer para poder sacarlo a la luz.

¿Qué mensaje quiere transmitir con este poemario?

Para pasar a otro proceso creativo necesito sacarme ese tapón que tengo de mi primera inquietud. Lo repito mucho en mis poemas, mi primer trauma es la duda de existir. No saber por qué estamos aquí para mí es, en cierta manera, traumático y merece escribir, merece cantar, merece arte. Y esta es mi humilde forma de sacarlo.

¿Y por qué elige la poesía?

Me es mucho más cómodo escribir en verso que en prosa. El verso es amigo mío, la prosa es un desconocido. He intentado escribir prosa muchas veces, pero acabo escribiendo cosas poéticas.

Tiene el doble máster de abogacía y gestión de empresas y ha trabajado como comercial y gestor de una flota de buques pesqueros. ¿Cómo se aficionó a la literatura?

Es un desahogo. Un trabajo que siempre me hubiese encantado sería ir a zonas de guerra o de catástrofe para hacer visible lo que no se ve. Soy muy fan de Sebastião Salgado («La Sal de la Tierra»). Hace falta en el mundo dar una visión real de cómo son las cosas y aceptarlas, sin politizarlas. A veces no hay que solucionar las cosas, sino verlas y llorarlas. Y es algo que creo que no se hace.

En sus viajes habrá visto muchas realidades.

En el pueblo de Nepal enel que estuve no tenían televisión ni internet, pero era gente a la que le brillaba los ojos y eran felices. Yo creo que tus aspiraciones te hacen pobre, porque si tienes unas aspiraciones muy grandes y no las cumples te conviertes en pobre. Si te contentas con lo que tienes eres inmensamente rico.

¿Consiguió deshacer el nudo, ha salido renovado de este libro?

Sí. El nudo se deshizo probablemente al ir a Nepal y volver, porque fue una experiencia vital que me cambió por completo; pero el libro está haciendo que yo vea cosas nuevas de mí y que evolucione hacia sitios donde no pensaba que iba a estar.