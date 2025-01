La investigación gallega que desentraña los misterios del dolor

Los principales intereses del grupo de investigación Brain and Pain (Cerebro y Dolor), liderado por María Teresa Carrillo Peña e integrado por profesionales de la Universidad de Santiago (USC), del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), y de la Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS), son los de mejorar los protocolos de evaluación de pacientes con dolor crónico, conocer los mecanismos cerebrales que están en la base del mantenimiento del dolor en el tiempo, e identificar biomarcadores para mejorar el diagnóstico del dolor crónico y conseguir un tratamiento más individualizado. Uno de los tratamientos que está ensayando el grupo es la neuromodulación cerebral para aliviar los problemas del dolor refractario resistente a fármacos.

Además de liderar un proyecto europeo sobre dolor oncológico («PAINLESS») están desarrollando una importante labor para visibilizar la fibromialgia a través del proyecto «KnowMorePain». La fibromialgia es una enfermedad multidimensional caracterizada por dolor crónico generalizado y heterogeneidad de síntomas asociados, sin una respuesta sanitaria eficaz al sufrimiento de los pacientes.

Además, se desconocen sus causas exactas y no existen pruebas objetivas para su diagnóstico. «Es una enfermedad bastante compleja, desconocida, y que se diagnostica por descarte de otras enfermedades y, a veces, es un cajón de sastre. Es importante conocer mejor la enfermedad porque eso nos va a ayudar a hacer tratamientos más personalizados o a poder ensayar nuevos tratamientos», subraya María Teresa Carrillo.

Por otro lado, el tratamiento de la fibromialgia es sintomático, basado fundamentalmente en terapias farmacológicas, con una eficacia limitada, y todos estos aspectos implican una elevada carga sanitaria y social; además de un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Así, «KnowMorePain» tiene como objetivo comprender mejor los mecanismos de plasticidad neuronal y modulación central del dolor subyacentes a esta enfermedad; identificar biomarcadores diagnósticos sensibles y válidos para facilitar el diagnóstico y orientar el tratamiento personalizado; y probar un programa de tratamiento multicomponente que combina educación en neurociencia del dolor, ejercicio y neuromodulación (central –con estimulación eléctrica transcraneal– y periférica –con estimulación cervical y lumbar percutánea–).

Se trata de opción terapéutica no explorada hasta ahora. «Intentamos conocer mejor el dolor para mejorar la estrategia de intervención», dice la catedrática. «En este estudio comparamos pacientes con fibromialgia y controles sanos en una serie de indicadores, entre los que se encuentran, además de todas las variables clínicas, índices de actividad cerebral o procesamiento y modulación del dolor», explica. El estudio, después de reclutar a 60 voluntarios sanos para la toma de datos, se encuentra en su segunda fase, donde realizarán una intervención de tres semanas con personas diagnosticadas con fibromialgia.

En la primera trabajarán la educación en dolor: «Se ha visto que una de las estrategias más eficaces en dolor crónico en general es la educación en dolor: comprender que daño y dolor no son lo mismo, que existen mecanismos en el cerebro que favorecen la cronificación del dolor, la interpretación que el cerebro hace de los estímulos y las respuestas que genera... Esa comprensión ayuda mucho a manejar el dolor», dice la catedrática.

A continuación, lo que hacen es combinar una intervención añadiendo ejercicio. «Los pacientes tienen que hacer bicicleta durante 20 minutos y eso lo combinamos con la neuroestimulación», expone. «Se trata de una estimulación que en este caso es tanto a nivel cerebral (lo que se llama estimulación eléctrica transcraneal) y, por otro, hacemos neuroestimulación periférica (en las raíces de los nervios, a nivel cervical y lumbar)». Ahí estudian qué tipo de combinación resulta más eficaz: si solo el ejercicio o el ejercicio con un tipo de estimulación: la central, la periférica o ambas. «Para este estudio todavía estamos reclutando pacientes», dice Carrillo.

«Sobre el dolor se conoce muy poco. Como dato, en los estudios de Medicina las horas que se dedican al dolor son muy pocas y sí que está habiendo un movimiento, liderado quizá por los fisioterapeutas, y ya se están creando unidades de afrontamiento activo del dolor –la primera fue en Valladolid–», subraya María Teresa Carrillo: «Actualmente se está utilizando un modelo más biomédico y hay que moverse un poco hacia un modelo biopsicosocial, porque el dolor tiene componentes biológicos, pero también está afectado por factores psicológicos, sociales, etc. Ese abordaje interdisciplinar, más amplio, todavía no se está haciendo y es una necesidad que haya unidades más interdisciplinares, que tengan un foco en el autocuidado del paciente, en fomentar el ejercicio, la dieta, que todo se aborde con un equipo multidisciplinar con médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos...».

El dolor es considerado por los pacientes como «el síntoma al que más le temen»: «Es un síntoma incapacitante que tiene una afectación muy importante en la calidad de vida de una persona y es importante conocer qué factores van a predecir su aparición para que tanto los profesionales como los pacientes y sus familias puedan tomar decisiones», reflexiona.

Hay diferencias individuales sobre en los mecanismos que procesan y modulan el dolor. «Hay personas que tienen mecanismos adecuados y otras no y esto nos puede servir para orientar el tratamiento, para saber qué persona podría beneficiarse mejor de un tipo de tratamiento y no de otro. Las personas interesadas pueden recibir más información sobre los estudios llamando al teléfono 611618774», concluye.

Líderes en la investigación sobre dolor oncológico

Uno de los proyectos más importantes del grupo de investigación Brain and Pain es PAINLESS, un proyecto europeo que lideran sobre dolor oncológico, en el que participan 17 socios de 10 países: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Portugal, Rumanía, España, Suiza e Israel. En este proyecto también participan la Fundación Biomédica Galicia Sur, con el servicio de oncología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la unidad del dolor del Meixoeiro. Este proyecto se centra en un enfoque novedoso para el manejo del dolor oncológico y sus síntomas asociados y se compone de tres estudios. El primero es un estudio longitudinal de 450 pacientes con cáncer recientemente diagnosticados. «Lo que pretendemos estudiar es qué variables (tanto a nivel personal, como la edad o el sexo; o clínicas, como el tipo de cáncer o el tratamiento que reciben) predicen qué pacientes desarrollarían o no dolor a lo largo del proceso, ya que el dolor oncológico es bastante prevalente pero no todos los pacientes lo experimentan», puntualiza la investigadora. Esta evaluación se hace en el momento del diagnóstico, a los seis y a los doce meses. «Es un estudio prospectivo, longitudinal, en el que tratamos de ver, mediante inteligencia artificial, qué es lo que predice la aparición futura del dolor», expone. Con este estudio empezaron hace un año.El segundo, con el trabajan desde hace unos meses, es un estudio transversal con 750 pacientes con cáncer, 500 con dolor y 250 sin dolor, para determinar posibles factores asociados al dolor por cáncer. Finalmente, en el tercer estudio, en estos pacientes que sí han desarrollado dolor, «realizamos un ensayo clínico para probar la eficacia de la neuroestimulación cerebral»: «A día de hoy, para tratar el dolor la primera opción es la farmacológica, a pesar de que se sabe que no tiene muy buenos resultados y puede tener efectos adversos, por lo que proponemos un tratamiento con neuroestimulación [estimulación transcraneal con corriente continua ( tDCS) y estimulación transcraneal con corriente alterna (tACS)], que ya hemos probado en pacientes con dolor crónico. No hay mucha investigación, solo seis ensayos clínicos publicados hasta ahora, pero sí que tiene resultados positivos», afirma María Teresa Carrillo.«Lo que hacemos es un diario de medicación para ver si con estas técnicas se reducen el dolor y también el consumo de medicación», destaca la investigadora. «Se trata de evaluar la viabilidad, seguridad, eficacia y coste-efectividad del tratamiento con estimulación eléctrica transcraneal (tES) aplicada en casa para aliviar el dolor y otros síntomas en pacientes con cáncer.

