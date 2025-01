Los humanos poseen anticuerpos que reconocen el virus de la gripe aviar

Un estudio de la Universidad de Harvard (EEUU) indica que los humanos poseen anticuerpos que pueden reconocer el virus de la gripe aviar H5N1 altamente patógena, que ha causado brotes en aves domésticas y silvestres alrededor del mundo y ha causado 464 muertes (el 49% de los 954 casos detectados) desde 2003. Los hallazgos del estudio, publicados en «Science Immunology» el pasado viernes, sugieren que estos anticuerpos podrían actuar como una «primera línea de defensa» ante una posible pandemia.

Para realizar este estudio, los investigadores examinaron los linfocitos B de siete individuos sanos y encontraron anticuerpos «vírgenes» que reconocen la «cabeza» de la hemaglutinina del H5, una proteína clave en la superficie del virus de la gripe, neutralizando así el H5N1. Esto sugiere que podríamos tener una primera línea de defensa innata contra las cepas pandémicas de la gripe aviar.

El pasado 6 de enero, Estados Unidos reportó su primera muerte humana por H5N1, y aunque no se ha confirmado la transmisión entre humanos, algunos estudios sugieren que pocas mutaciones en el gen de la hemaglutinina (H) podrían permitir al virus propagarse a través de gotitas respiratorias.

El equipo liderado por el virólogo de Harvard Jared Feldman estudió las células B de siete donantes sin exposición previa al H5N1. Identificaron células B que reconocían el H5N1 y que también tenían reactividad cruzada con el H1N1 estacional. Descubrieron que estas células producían anticuerpos contra la «cabeza» y el «tallo» de la hemaglutinina del H5N1. Determinaron que la mayoría de estos anticuerpos también reconocían otras cepas patógenas de H5 circulantes.

Adolfo García-Sastre, del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, describe el estudio como «muy detallado» y señala que implica que el sistema inmunológico humano está preparado para responder rápidamente a una infección por H5, potencialmente reduciendo la gravedad de una pandemia. Sin embargo, advierte, en declaraciones a SMC, que no se puede garantizar la severidad de una pandemia de H5, ya que la expansión de los anticuerpos podría no ser lo suficientemente rápida. «No significa que si se desencadenase una pandemia de H5 esta no fuera de una severidad incluso mayor que la de SARS-CoV-2», advierte. «No podemos estar seguros de cuánto de severa sería esta pandemia, si es que ocurre porque, aunque ayuden los anticuerpos que ya tenemos. La expansión de anticuerpos podría llegar demasiado tarde para algunas personas, desarrollando entonces enfermedad severa», avisa el experto.

Gustavo del Real, de la Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí, Nueva York, añade a SMC que el estudio muestra una alta frecuencia de células B vírgenes que reconocen antígenos clave del H5N1 con afinidad significativa, proporcionando datos cruciales para el desarrollo de vacunas eficaces.