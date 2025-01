«Una sociedad no puede prescindir del conocimiento del 10% de la población»

La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), que aglutina 60 asociaciones y más de 25.000 personas, lanza la campaña «Yo decido» con el fin de poner en valor los 35 años de trabajo de la entidad y mostrar todo el potencial de las personas con discapacidad. Llegar hasta aquí ha sido una carrera de fondo, pero su presidente, Anxo Queiruga, asegura que han sido muchos los avances logrados, aunque, matiza, aún quedan retos que superar.

-¿Cuál es el balance de estos 35 años?

-Hace 35 años hablábamos de un modelo totalmente asistencia y paternalista, y nosotros siempre trabajamos hacia un modelo más de derechos y de empoderamiento de las personas con discapacidad. De ahí el título de la campaña, «Yo decido», que reivindica el derecho de las personas con discapacidad a decidir cómo quieren vivir su vida, con los apoyos necesarios. La campaña consta de varios vídeos que pretenden visibilizar desde diferentes entornos el proyecto de vida de una persona con discapacidad. Sería de necios no reconocer el avance del colectivo en estos 35 años, pero sigue quedando camino por hacer: muchas personas no tienen apoyo en su día a día, seguimos hablando de accesibilidad, las tasas de desempleo del colectivo duplican a las de la población en general, las personas con discapacidad que viven en el rural tienen todavía más dificultades y la discriminación es mayor en mujeres con discapacidad. No puede ser que sea noticia la apertura de un parque accesible. Tendrían que serlos todos. También hay muchas personas que no pueden salir de sus casas porque sus entornos no son accesibles. La accesibilidad no perjudica a nadie, al contrario, es un beneficio para la sociedad en su conjunto y todos, en algún momento de nuestra vida, podemos tener problemas de movilidad. La accesibilidad universal es algo que deberíamos haber logrado ya.

-¿Cuál ha sido el mayor logro?

-Aunque aún no lo hemos alcanzado del todo, sin duda, el cambio de modelo hacia uno centrado en la persona. Cada persona es un mundo y hay que trabaja de manera individual para que pueda ser independiente y pueda decidir sobre su vida, con los apoyos que precise, y que las personas con discapacidad seamos más visibles, al estar presentes en todos los ámbitos de la vida. Luchamos y seguiremos luchando por la inclusión en la educación, por que todos los niños con discapacidad estén escolarizados, porque si la educación es la herramienta para el futuro de cualquier persona, para una con discapacidad, doblemente. Una sociedad no puede permitirse el lujo de prescindir de la capacidad y el conocimiento del 10% de la población que representamos las personas con discapacidad.

-¿El mayor reto?

-Construir una sociedad realmente inclusiva, que todas las personas con discapacidad tengan los apoyos que necesiten para gestionar y decidir cómo quieren vivir su propia vida libremente como cualquier otro ciudadano.

-¿Estamos lejos de alcanzarlo?

-Lo estamos, sí. No podemos encajar la discapacidad en servicios sociales exclusivamente o en sanidad. La discapacidad es transversal porque hablamos de servicios sociales y de sanidad, sí, pero también de empleo, de educación, de ocio, de cultura, de deporte. En esto estamos trabajando y también en que haya una visión clara de que los recursos que van a servicios sociales son una inversión de futuro para el bienestar de la ciudadanía en su conjunto.

-La inclusión en educación parece que está más asumida, pero los datos de inactividad de personas con discapacidad muestran que el ámbito laboral se resiste, ¿no?

-Bueno. Cada año tenemos que batallar para que los niños y niñas con discapacidad tengan los apoyos que necesitan en su centro educativo y para que los centros educativos vayan haciendo obras de accesibilidad. Siempre hay cosas, pero también es verdad que cada vez logramos que vaya normalizándose. Nosotros tenemos empresa no porque tuviésemos vocación de empresarios, pero es verdad que en los años noventa las empresas no contrataban a personas con discapacidad y tuvimos que poner en marcha iniciativas empresariales para demostrar que teníamos la capacidad de trabajar y de gestionar. Esto abrió las puertas a que la empresa ordinaria incorporara a personas con discapacidad y en esto es obvio que se ha avanzado porque antes no había nada y hoy el Servicio de Intermediación Laboral de Cogami encuentra trabajo a casi 2.000 personas cada año en empresas ordinarias con contratos que al menos tienen una duración de seis meses. Ahí hay un avance, pero no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando en esa inclusión laboral porque un empleo no es sólo una nómina, es mucho más. El empleo facilita las relaciones sociales y favorece la empatía con otras personas y te permite conocer otras situaciones importantes.

-¿Pensó que Cogami llegara a celebrar 35 años o ha habido algún momento crítico en el que se pensara que de ahí no pasaba?

-Siempre los hay. La incertidumbre de si vamos a poner mantener los servicios que prestamos siempre está ahí. Una de las cosas que demandamos es que tengamos estabilidad financiera para poder seguir prestando servicios de calidad a las personas que lo necesitan y seguir avanzando.

Una campaña para celebrar 35 años de historia El año 2025 marca un momento especial para la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), que celebra 35 años de compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad en Galicia. Con el lema "COGAMI, 35 años avanzando contigo", la entidad lanza la campaña "Yo decido", un proyecto que busca visibilizar las necesidades, demandas y experiencias del grupo social de la discapacidad. La campaña se estructura en vídeos mensuales que serán difundidos a través de los canales y redes sociales de la Organización, con el objetivo de hacer visibles las demandas en diferentes ámbitos que conforman los proyectos de vida de cualquier persona, como: “crecer con mis amigos”, “vivir en mi casa”, “ser autónomo”, “formarme para encontrar un empleo” y “luchar por nuestros derechos”. Entre los protagonistas estarán Damián, Emelie, Duarte, Fátima, Elena, Moncho, José Luis, Alex, Carmen, José, Lea, Eladio, Gabri, Dani, David, Isidoro o Bibiana, quienes cuentan cómo el apoyo de COGAMI marcó un antes y un después en sus vidas. COGAMI, con presencia en toda Galicia, lleva 35 años prestando servicios especializados destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, fomentando su participación social en igualdad. "Yo decido" es una oportunidad para recordar que todas las personas tienen derecho a ser protagonistas de su vida y que, con apoyo e inclusión, es posible superar barreras y alcanzar metas. Con esta iniciativa, Cogami invita a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de garantizar la autonomía personal y la igualdad de oportunidades, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Además, para conmemorar estos 35 años de historia, la confederación organizará diferentes actos en distintas ciudades gallegas y un acto central en Santiago.

