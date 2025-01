«Faltan ferramentas de prevención de acoso nos centros escolares»

-No seu conto (en formato dixital polo de agora) fala de Ana, unha nena que adora ir ao colexio ata que un comentario cambia completamente a súa percepción dese lugar seguro que tanto lle gustaba. O que lle pasa a Ana é moi común nos colexios?

-Esta non é unha historia real dun neno ou nena en concreto, senón que é unha historia real porque é algo que ocorre de xeito habitual. É algo constante. De feito, despois de publica-lo conto chegáronme moitas mensaxes tanto de pais e nais coma de profesionais de centros escolares que me contan casos similares.

-Unha mostra da importancia de guiar aos máis pequenos cara o bo trato e a convivencia.

-É un conto pensado para os máis pequenos e tamén para que as familias teñan un recurso de reflexión. Serve coma unha porta para unha conversación; porque, ás veces, cando intentas falar cun neno dende o sermón non chegan as cousas como poden chegar a través dun conto.

-Sería ideal atopalo nas bibliotecas de tódolos centros escolares.

-Oxalá. Este conto naceu dunha comisión impulsada por nais profesionais da psicoloxía e da educación que vimos a necesidade de fomentar valores de respecto e convivencia entre o alumnado e a través da ANPA Sarela do CEIP Raíña Fabiola, que é o colexio da miña filla, e agora o que pretendemos é facer talleres no centro escolar e tamén ofrecerllos a outras anpas e centros educativos para que teñan este recurso.

-A protagonista do seu conto está en infantil. É fundamental empezar a senta-las bases da convivencia canto antes?

-Debido ao meu traballo eu teño a oportunidade de visitar moitos centros escolares e fago acompañamento en contexto natural e o que me estou atopando é a preocupación de que estes actos que reflicten «A historia de Ana» cada vez se atopan en idades máis temperás. Antes, cando falábamos de acoso escolar referiámonos a adolescentes, pero agora xa non. Agora nenos de catro ou cinco anos están vivindo situacións que non deberan ser propias destas idades, polo que é primordial traballar dende as idades temperás, crear dende infantil o respecto ao grupo, á diversidade, de poñer en valor as diferenzas.

-Fundamental.

-Claro, cando falo de diferenzas non me refiro soamente ao aspecto físico; pode ser calquera cousa: orientación sexual, formas de vestir, formas de pensar diferentes... Hai que poñer en valor que a diferenza é algo que che fai único, que non é algo malo.

-Hai que ter en conta tamén as consecuencias deste acoso que sofren os nenos na escola.

-Pasámonos anos dicindo que son cousas de nenos, pero creo que a mirada ten que ser diferente. Porque esas cousas de nenos nos están dicindo moito. O neno ou nena que está facendo unha burla pode que estea querendo dicirnos algo. Posiblemente precise ser mirado. Vamos a coidar de Ana, pero tamén dos outros nenos que fixeron os comentarios sobre ela.

-Fala tamén da prevención.

Eu creo que este é un conto para traballar tamén dende a prevención. Non vamos a esperar a que pase, senón que vamos ir falando disto para que non pase. É verdade que hai moitos recursos, dende o protocolo da Xunta, os puntos laranxas..., pero eu creo que faltan ferramentas de prevención; temos que ir traballando dende a infancia ese respecto pola diferenzas e esa reflexión de como inflúen os pequenos actos no día a día, tamén os positivos, que son os que van a facer realmente que un neno sinta que o colexio é un lugar seguro.

-Importante implicalos niso tamén.

É fundamental que teñan modelos de referencia. Para eles os maiores son o punto de referencia e, si teñen un modelo de bo trato, os pequenos van querer imitalo. Trátase de crear un grupo onde as boas formas sexan o xeito de actuar.

