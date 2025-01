Sen Senra e Íñigo Quintero, los únicos gallegos entre los superventas de música de España

Promusicae, la entidad de los Productores de Música de España, ya ha dado a conocer las listas del top 100 de álbumes, canciones y vinilos más vendidos el pasado año y echándoles un vistazo hemos encontrado a dos gallegos: Sen Senra e Íñigo Quintero.

El coruñés logró que su canción sobre desamor y espiritualidad «Si no estás» haya conseguido el puesto 31 de las canciones más vendidas en el Estado español, incluyendo la venta de singles físicos, las descargas de tiendas digitales y visualizaciones en streaming.

Una canción con solera

El caso de Quintero es curioso porque el tema fue estrenado en septiembre de 2022 y ya que en 2023 había logrado el número 1 en la lista «Top 50» de España de Spotify.

Versos como «Ya me he cansado de esperar/dos billetes para amarte no quiero ver nada más/ imposible, es demasiado tarde/ todo es un desastre/ esto es una obsesión/no me sirven tus pocas señales» han logrado conectar con público joven pero también con mayores debido a la profundidad de la letra, la voz carismática del cantautor y la melodía de un tema sin artificios.

Sen Senra e Íñigo Quintero, en el top

La revolución que ha causado esta canción se percibe también en YouTube. En el canal de Íñigo contabiliza más de 330 millones de reproducciones de su vídeo-letra.

Sen Senra, en el top de vinilos

El otro artista gallego presente en el Top 100 de éxitos de ventas del pasado año en España en vinilos es Sen Senra, el vigués-dezano logró colocar sus dos últimos discos en el listado.

Nos encontramos su último trabajo, «PO2054AZ (VOL II)», en el puesto 78; y el anterior, «PO2054AZ (VOL I)», en el 81.

Estos dos álbumes son dos homenajes a sus raíces gallegas. De hecho, llevan de título la matrícula del coche de su padre cuando era niño. Este guiño familiar le ha dado suerte, si bien el cantante y compositor ha trabajado de forma muy dura en el último lustro.

Una canción de estos discos, «Mi Norte», da cuenta de ello cuando señala «No tengo tiempo para distracciones/ cogiendo altura rebotan las suspensiones» o «saltó la aguja y saltó mi norte/ por llevar el motor siempre hasta el corte/ no puedo parar, no sé qué son vacaciones».

Karol G y "Potra salvaje"

El podio de las canciones más vendidas fue para Karol G con «Si antes te hubiera conocido»; seguida de «Luna» interpretada por «Feid» y «Atl Jacob». Le siguen «X´Clusivo», de Gonzy como tercera; «La falda», de Myke Towers; «La santa», de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr; más «Potra salvaje» de Isabel Aaiún.

En álbumes, el disco más vendido en España fue «The tortured poets department», de Taylor Swift (número uno también en vinilos); «Mañana será bonito», de Karol G; y «Donde quiero estar», de Quevedo como tercero.

En vinilos, los segundos fueron Arde Bogotá con «Cowboys de la A3»; y terceros, Pink Floyd con su álbum «The dark side of the moon».