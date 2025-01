«En este oficio sin jeta no vas a ningún lado, te da confianza en ti»

Una vida dedicada al cine y a la enseñanza, con varias generaciones de nuevos cineastas a su cargo y múltiples aventuras entre la Transición y La Movida, no son suficientes para el director Jaime Chávarri. «Todo no lo he visto», salta con humor. Lo dice a pesar de que siempre se sintió afortunado. Incluso cuando trabajando para Elías Querejeta «aprendía» un oficio que llegó a dominar, el de director artístico, trabajos que no firmó por miedo a no llegar a la dirección. «Pero todo el mundo sabe que los he hecho yo», comenta mientras se ríe.

¿Qué le diría el Jaime Chávarri de hoy al joven que quería hacer cine y estaba estudiando Derecho ?

Le diría: ¡Qué suerte has tenido, tío! No tengo conciencia de haber hecho un gran esfuerzo, aparte del trabajo en sí que supone hacer una película. Pero no hubiera podido sobrevivir hoy en día como lo que tienen que hacer los jóvenes para conseguir los trabajos, para conseguir que les produzcan la primera película. Yo tuve el enorme privilegio que me vino todo rodado de una manera milagrosa.

¿Hablamos de dinero?

Es que hablamos de otra generación en la cual los proyectos venían de los productores. Eran ellos los que querían hacer una película y te llamaban. Eso ha cambiado absolutamente. Ahora un director tiene un proyecto... y a ver si consigue un productor, una televisión o una plataforma. Pero en mi época, afortunadamente, no era así.

¿Es cierto que es bisnieto del presidente Antonio Maura?

Sí, sí.

¿Alguna vez eso le ha pesado o le ha aupado en su profesión?

Nada, nada. ¿A quién le importa Maura? Te aseguro que en el mundo del cine a nadie, afortunadamente. Ni siquiera dentro de la familia es un personaje al que se le de importancia (valora con humildad).

¿Es importante la política en el arte?

Yo creo que la política es importantísima para todo. Pero creo que en España no hay ninguna tradición de hacer cine político. Se han hecho poquísimas producciones políticas. No sé si por autocensura o porque los productores piensan que no es un tema comercial. Pero así como en el resto de Europa se han hecho muchas películas, aquí solo algo sobre ETA o la Guerra Civil. A mi me hubiera encantado. Una vez estuve a punto, se centraba en las últimas condenas a muerte de Franco, estaba basada en el libro de Pedro J. Ramírez («El año que murió Franco»), pero al final no se hizo. Me llegaron rumores de que le sentaba muy mal al Partido Comunista y el productor se había hecho a la idea de hacerlo con un actor determinado y luego ya le fue dando pereza. Los proyectos son así, nunca sabes.

«El Desencanto» fue uno de sus primeros trabajos con mucha trascendencia, ¿qué significó para usted?

Se centraba en la narración por parte de la familia de la muerte del padre. Yo no conocía a los Panero cuando hice la película. Cierto que me interesaban muchísimo las historias de psiquiátrico.

¿Quién es Elías Querejeta para usted?

Es mi padre cinematográfico. Con Elías empecé no solamente a dirigir, sino a entrar en el mundo del cine profesional. Me dijo: ¿Tú sabes hacer dirección artística?... Yo no lo había hecho en mi vida y por supuesto le dije que sí. Y me contrató. Nunca se me hubiera ocurrido, pero yo hubiera hecho lo que me pidiera Elías.

¿Cómo cae de lleno en el mundo del cine?

Pues mira, por casualidad (risas). Yo había hecho una serie de películas en Super-8, que se habían llegado a proyectar en las filmotecas de Madrid y de Barcelona, en colegios mayores y universidades, entonces había un cierto nombre de director independiente. Te hablo de Super-8, o sea, un nivel súper bajo. Pero esas películas las vio gente que trabajaba en el cine y en televisión y me llamaron.

¿Empezar en este mundo lleno de incertidumbre no le asustó?

Esa incertidumbre está en una balanza con la jeta que tienes. En este oficio sin jeta no vas a ningún lado. Llega un momento que te da una confianza en ti. Era lo que yo necesitaba, porque a mí lo que más miedo me daba era hacer la vida que me correspondía y no hacer cine.

«Es terrible juzgar el trabajo de otros, por eso dejé de ser crítico de cine»

¿Ejerció de crítico de cine, ¿cómo se carga una espada de Damocles como esa?

Es terrible juzgar el trabajo de otros, por eso lo dejé.

Ha afirmado que disfruta siendo director de cine, incluso tanto como siendo profesor. ¿Eso cómo es posible?

¡Ahora más! En este momento, al margen de la última película que hice hace dos años, yo llevaba quince sin dirigir. Había hecho teatro, pero no cine. Llega un momento que tu carrera se convierte en eso que te permite dar clase. O sea, lo que te ha dado la experiencia suficiente para poder enfrentarte a los jóvenes. Pero sobre todo, tiene que gustarte y los alumnos tienen que notar que te gusta.

¿Qué enseña a sus alumnos?

No lo sé, yo les doy lo que puedo y lo que tengo. Hay una relación muy pudorosa con los alumnos, porque en las carreras artísticas la enseñanza es muy relativa. Puedes dar opiniones o decirle cómo trabajas tú, pero no hay una fórmula. La fórmula es suya.

¿Qué observa en ellos?

Muchas veces tienes a gente inteligentísima y que aprende, pero aun con todas esas virtudes no tiene talento para el cine. Se trata de otra cosa, es como la fotogenia, se tiene o no. Es tener un interés para la cámara, que la cámara transmite al público.