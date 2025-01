«Está bien tener ideología, pero sin romperse mucho la cabeza»

-Usted fue finalista del Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón con «De otro lugar». Anteriormente publicó también "Lo que te persigue". Con esta nueva novela le doy la enhorabuena. Los últimos capítulos son de vértigo.

-La verdad es que no andaba muy convencido con esta novela pero está gustando. No las tenía todas conmigo. Busqué que el lector no quisiera salir del texto.

-¿Realmente acontecieron estos hechos en Granada?

-Nada de nada. Es mi primera novela con ficción total. La empecé en la pandemia tras morir mi madre y quería escribir de cuando yo era pequeño e iba a Granada a su pueblo. Recuerdo que tenía siete años y mi madre paró el coche porque había una cola enorme. Me dijo que agachara la cabeza y no saliese del vehículo. Hice todo lo contrario. Cuando salí vi que delante de todo había un hombre blandiendo una escopeta; discutía con otro. Decidí hacer una historia desde ahí.

Vigo, Marco. Óscar Montoya, que publicó la novela Murciélago Blancos / Alba Villar

-Ese momento lo cuenta tal cual en el libro. ¿El pueblo de su madre tiene cuevas como donde duermen los protagonistas?

-Sí. Mi familia vivía y algunos miembros aún viven en cuevas. Es muy típico en esa zona. Eran perforaciones que hacían los agricultores para guardar las cosechas. Con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en viviendas. Ahora hay algunas habilitadas para turismo. Cuando las visitaba de niño yo iba desde Elche donde trabajaban mis padres. Los pueblos son inventados aunque el altiplano existe. Mi abuelo tenía un cortijo que fue inundado por un embalse.

-Los tres amigos (dos chicas y un chico) son adolescentes en pleno cambio.Los adultos están enfadados porque el Gobierno ha expropiado unas tierras para un embalse pagándolas muy bien. Se sienten estafados porque las habían vendido antes baratas a una persona.

- Me gustaba mucho establecer la analogía entre el cambio de los cuerpos de los adolescentes y los cambios en un lugar. Unos personajes sienten el cambio en el cuerpo como una corrupción.

-Hay un personaje, chica, que no quiere dejar de ser niña; no le gusta el deseo que despierta en los demás. Hay mucha presión.

-Sí, Gloria lleva mucha carga por eso. Es voluptuosa en una sociedad muy machista. Ella y el lugar simbolizan la pérdida del paraíso.

-Hay violencia sexual en el libro contra las niñas explícita pero también sutil.

-Sigue habiendo, pero antes se callaba mucho. Si volviéramos con una máquina del tiempo a los 80 nos echaríamos las manos a la cabeza con lo que pasaba. España avanzó mucho en estos años.

La corrupción está unida al capitalismo y a la condición humana en cierta manera Óscar Montoya — Escritor

-Donde no se avanzó fue con la corrupción. El modus operandi en el libro es el mismo de muchos episodios actuales.

-Uno de los objetivos de la novela era precisamente ese. Hay cosas que no cambian y que nunca van a cambiar. La corrupción está unida al capitalismo y a la condición humana en cierta manera. Para tener estas cosas controladas debes tener riqueza, orden y una cultura democrática tremenda que aquí no hay. Soy muy escéptico.

-La obra explica el título «Murciélagos blancos». ¿Cómo se le ocurrió?

-En medio de la pandemia soñé con un murciélago blanco en una habitación oscura. Al despertar, tenía un poco de miedo. Fue una pesadilla pero al mismo tiempo me había encantado la imagen.

-¿Qué reflexión hace de quien se toma la justicia por la mano?

Cuando la frustración es colectiva en un pueblo que se ve ultrajado, es más fácil que se den las condiciones para que ocurran las cosas que recoge el libro.

-¿Realmente piensa que todo es fugaz y absurdo?

-Realmente lo pienso. Cuando eres joven piensas en dejar huella pero ahora pienso que dejar huella no tiene sentido. Está bien tener ideología, pero sin romperse mucho la cabeza.

